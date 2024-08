Složit reparát za hodně nepovedené utkání v prvním kole na půdě Sokolče (7:0). To byl úkol číslo jedna pro kutnohorské fotbalisty, kteří ve druhém kole krajské I.A třídy hostili na svém stadionu mužstvo Luštěnic. Sice s udřenýma ušima, ale povedlo se jim to. A to hlavně díky hattricku Štěpána Kacafírka. Ten rozhodl o výhře domácích v poslední minutě.

Kutná Hora – Luštěnice 3:2

„Jsem šťastný, že jsme to v devadesáté minutě zlomili na naší stranu,“ zhluboka si oddechl trenér kutnohorského týmu Pavel Šimáček. „Utkání jsme měli rozhodnout dávno před koncem. Co jsme v prvním poločase zahodili za šance, nad tím zůstával rozum stát,“ kroutil nevěřícně hlavou Šimáček.

„Dvakrát jsme nastřelili tyč, jednou břevno, dva góly nám neuznali. My jsme prostě nebyli schopni něco proměnit. Řekli jsme si, že se ve druhém poločase na soupeře více natlačíme. Kacafírek měl asi pět šancí, pak to konečně prolomil. Poté nás jednou parádně podržel Dastych v bráně. Kluci připravili Kacafírkovi druhý gól, od té doby jsme to měli v klidu dohrát a soupeře dorazit. Místo toho jsme dostali dvě branky. Zase jsme měli další šance, jenže míč v síti neskončil. V závěru jsme šli do rizika, France jsme vysunuli dopředu a ten připravil třetí gól. Hektický závěr jsme si už pohlídali. Je super, že jsme to zvládli, ale měli jsme rozhodnout dřív,“ dodal Pavel Šimáček.

Branky: 49., 51. a 90. Kacafírek – 53. Fořt, 65. Bělský. Poločas: 0:0.

Kutná Hora: Dastych – Teslík (76. Šámal), Franc, F. Čáp, Kacafírek (90. M. Čáp), Piskač, Strnad, Dostál, Hradílek (76. Pleva), Kulhánek (56. Honc), Uher (90. Schovanec).