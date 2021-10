Hlízov – Rejšice 13:1

„Tentokrát ani není moc co hodnotit, výsledek hovoří asi za všechno,“ hlesl po jasném utkání hlízovský kormidelník David Linhart. „Hosté působili odevzdaným dojmem a my jsme proměnili první poločas po pěkných akcích skoro všechny šance, co jsme měli. Druhy poločas už byl o ničem, hosté začali pro mě nepochopitelně za stavu třináct jedna bláznit a hrozilo to zraněním někoho z našich hráčů,“ uvedl Linhart.

Toho potěšil kromě jasného vítězství další fakt. „Jsem rád, že se po vážném zranění vrátil a odehrál alespoň část zápasu Martin Frejlach,“ mnul si spokojeně ruce hlízovský kouč.

Branky: 17., 32., 39., 44. a 62. Vyhnánek, 20., 24. a 35. Maxa, 6. Jarůněk, 12. Šesták, 11. T. Šváb, 25. Tafel, 29. J. Růžička – 16. Gracl. Poločas: 12:1.

Fotbal Hlízov: Míšek – Tomíšek, Šusta, J. Růžička, Jarůněk, Hačka, Tafel (46. Para), Vyhnánek, Maxa (64. Frejlach), T. Šváb (46. M. Šváb), Šesták.