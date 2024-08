Sokoleč – Kutná Hora 7:0

„Pochvala patří klukům, jak to zvládli. Ale krotil bych trochu euforii, nám zápas skvěle sedl a soupeři bych řekl že vůbec,“ uvedl po skončení zápasu trenér sokolečského týmu Ondřej Murárik. „Nabádal jsem kluky, abychom oproti generálce chytili začátek, což se nám povedlo do puntíku. Ve dvacáté minutě byl stav 4:0 a když jsme do poločasu dali na 5:0, tak se dá říci, že už bylo rozhodnuto. Druhý poločas už jsme si spíše hlídali výsledek a i přesto jsme dokázali přidat další dva góly,“ pokračoval Murárik. „Kluci si nasadili laťku hodně vysoko, tak doufám, že se takto budeme prezentovat i nadále,“ věří kouč domácího celku.

„Ostuda. Tohle si Kutná Hora nemůže dovolit,“ zlobil se trenér kutnohorského mužstva Pavel Šimáček. „Vůbec jsme nestíhali, mužstvo se nám pos…. Soupeř nás přehrál naprosto ve všech směrech, vzadu jsme měli obrovské díry a domácí nás skoro ze všeho ztrestali. Měli devět šancí a sedm jich proměnili. Do poločasu jsme dostali pět gólů a jim se hrálo parádně. Je to prostě ostuda,“ byl naštvaný kouč. „Tohle se nám nesmí stávat. Do druhého poločasu jsme šli s tím, jakoby to bylo nula nula. Chvíli to šlo, ale pak jsme zase dvakrát propadli. Takhle se prezentovat nemůžeme,“ zopakoval Pavel Šimáček.

Branky: 11. a 21. Chursinov, 16. a 19. Provazník, 45. Javorek, 80. R. Hruška, 82. Svoboda. Poločas: 5:0.

Sokoleč: Shokodko – Fink (46. Herčík), Tafel, R. Hruška, Skokan, Kozel (64. Hlaváč), Javorek, Chursinov, Provazník, Křivský (77. Duchoň), Svoboda.

Kutná Hora: Dastych – F. Čáp, M. Čáp, Teslík (46. Uher), Franc, Pleva (46. Dostál), Kacafírek, Šámal (46. Kulhánek), Schovanec (64. Exner), Strnad (77. Honc), Hradílek.