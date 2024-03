„Hrozně špatný vstup do utkání, prvních dvacet minut jsme snad byli ještě v kabině, do soubojů jsme nechodili, neměli jsme odražené míče, všude jsme byli pozdě a hoste nás dokázali dvakrát potrestat,“ litoval trenér nymburského Polabanu Ondřej Murárik. „Od dvacáté minuty do osmdesáté minuty byla hra celkem i vyrovnaná, ale zkušená a pozorná obrana hostí nám dovolila pouze snížit na 1:2. Na konci utkání jsme si dali tři góly sami po individuálních chybách,“ řekl rozladěný kouč poražených.

Vrdy schytaly čtyřku, trenér Masopust mluvil o špatných individuálních výkonech

„Chtěli jsme Nymburk nechat opticky trochu hrát, abychom jsme si je vytáhli a chtěli jsme dostávat balony za jejich zónu. To se nám celkem dařilo a po dvou nevyužitých šancích Kruliše a Maxy jsme se ujali vedení krásnou střelou za háky Jilemnického. Po slalomu Maxy mezi obránci, který předložil míč do prázdné Šestákovi, jsme zvýšili na 2:0 a měli zápas absolutně pod kontrolou. Po par sporných rozhodnutích jsme se ale nechali nesmyslně rozhádat jako už poněkolikáté a úplně jsme vypadli ze hry. Domácí hrozili z dlouhých autů, kdy nám to ve vápně párkrát propadlo, ale kromě přísné penalty se do zakončení nedostali,“ ohodnotil první půli trenér Hlízova David Linhart. „Druhý poločas to byl takový nervózní fotbal nahoru dolů, nám pomohla docela střídání, kdy jsme oživili síly na krajích a začali jsme zase hrozit v útoku. Jakmile jsme vstřelili třetí gól, tak nebylo co řešit. Jsem rád, že jsme se dokázali po nervózním konci prvního poločasu uklidnit a zápas bez větších potíží dohráli za tři body, protože jsme byli jednoznačně lepším týmem,“ těšilo hostujícího lodivoda.

Prohlédněte si vedoucí gól Hlízova, který dal nechytatelnou střelou Jilemnický

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: 41. Daněk (z PK) – 16. Jilemnický, 19. a 84. Šesták, 85. Vančura, 89. Tichý. Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Šimon, Daněk, Hoffmann, Krušinský (70. Pechanec), Wiehl (70. D. Zbořil), Hrdlička, J. Kovacs (60. P. Zbořil), Jarschel (60. Sladkovský), Vacík, Andiichuk (74. Kotek).

Hlízov: Míšek – Hačka (65. Král), Zdeňka, Vančura, J. Růžička (87. M. Šváb), Šesták, Kubín (65. Vojtíšek), Jilemnický (87. Málek), P. Růžička, Maxa, Kruliš (68. Tichý).