Hlízov – Pš. Mělník 1:0

„S výkonem i výsledkem jsem celkem spokojený. Před zápasem jsme si řekli, že chceme hrát vzadu na nulu, což se nám podařilo. Mělník neměl snad ani jednu střelu na bránu,“ těšilo hlízovského kormidelníka Davida Linharta. „Mrzí mě, že nedokážeme dát druhý uklidňující gól, abychom dohrávali jednou zápas v pohodě. Tentokrát to byl spíš bojovný zápas neoplývající nějakou velkou kvalitou. Ale my jsme měli čtyři šance, Mělník žádnou, takže je vítězství určitě zasloužené. Mrzí mě zranění Martina Výborného, naštěstí to je podle posledních zpráv snad jenom výron. Těch absencí a zranění teď máme docela dost, což se na naší hře logicky trochu podepisuje,“ má jasno Linhart.

Branky: 18. Maxa. Poločas: 1:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – Výborný (68. Jarůněk), Puk, T. Šváb, Maxa (89. Para), Šesták, P. Růžička, Šusta, M. Šváb, Vyhnánek, J. Růžička.