„Není moc co hodnotit, od začátku zápasu nám něco chybělo,“ ulevil si trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Gól jsme dostali po tečované střele. Oni hráli na hranici fyzické únosnosti, napadali nás, narušovali naši rozehrávku a to nám vadilo. Ve druhém poločase ohrozil soupeř naši bránu asi jen dvakrát, ale my jsme nebyli schopni něco vymyslet. Hráli jsme na jejich půlce, po vyloučení hráče posledních deset minut u jejich vápna, ale nebylo nám to nic platné. Chyběla nám fotbalovost, nejsme schopni dát gól. Je to zbytečná domácí ztráta, už dva zápasy jsme nedali ani gól,“ litoval kouč poražených.

Branky: 17. Králík. ČK: 81. Králík (Pečky). Poločas: 0:1.

Záchranářský souboj se nehrál, na hřišti v Tochovicích stála voda

Jevany – Suchdol nehráno

Utkání na půdě Jevan mužstvo ze Suchdola nehrálo, na vině byl neregulérní terén. Náhradním termínem je středa 27. dubna. „My jsme k utkání ani neodjeli, domácí volali dopředu, že je hřiště neregulérní a že na něm nepůjde hrát,“ uvedl trenér Suchdola David Čižinský.