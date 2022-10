„Všechno se obrátilo proti nám. Nejsme schopni si vypracovat šance ani s posledním Pátkem. Oni nemají venku špatné výsledky, to jsme věděli. Vedli jsme v poločase o gól, ale po naší chybě hned po návratu z kabin hosté vyrovnali a vzápětí dali druhý gól. Padla na nás deka a už to bylo zoufalství. Jsme v tom až po uši, ale musíme věřit. Potřetí jsme doma prohráli a teď jedeme dvakrát ven, takže to není nic jednoduchého,“ uvedl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Tento zápas šlo o hodně. My jsme potřebovali bodovat a nezůstat na chvostu tabulky. První poločas jsme měli i nějaké náznaky šancí, ale nedokázali jsme je přesně zakončit. Na konci půle prošel Švadlenka přes tři bránící hráče a střelou na zadní tyč nedal našemu brankáři šanci. Druhou půli jsme ale začali skvěle. Domácí obránce si špatně zpracoval míč, dotírající Štok mu balon sebral a přesně zakončil. O pět minut později vymetl šibenici krásnou střelou Stibor. Další vážnější šance jsme si už nevypracovali, ale výsledek jsme si už do konce zápasu pohlídali. Snad nám tato výhra pomůže do dalších zápasu. Je potřeba konečně bodovat doma,“ řekl po utkání stoper Pátku Jaromír Bulíř.

Branky: 43. Švadlenka – 46. Štok, 50. Stibor. Poločas: 1:0.

Foto: Divizní Čáslav prohrála divokou přestřelku v Dobrovici

Kácov – Kunice 1:1

„Byl to boj od začátku do konce. Většina zápasu se odehrávala ve vzdušných soubojích a o fotbalu se v podstatě nedá mluvit. V prvním poločase se nám dařilo získávat odražené balony a tím jsme získali územní převahu, ze které jsme vyprodukovali tři nadějné příležitosti. Bohužel jsme proměnili jen jednu a od toho se odvíjel druhý poločas. Kunice chtěly vyrovnat, zvýšily pohyb a začaly být u všech odražených a propadlých míčů dříve. Gólovou situaci si vypracovali jednu, možná dvě, a v těch nás podržel brankář. Už to vypadalo, že to ukopeme, ale při trestném kopu soupeře zaváhal brankář a míč skončil v bráně. Je to pro nás ztráta, ale musím uznat, že za náš výkon jsme si asi více nezasloužili,“ sportovně uznal trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 12. Zeman – 76. Buček. Poločas: 1:0.

Jevany – Uhlířské Janovice 2:1

„K zápasu bych řekl to, že jsme hned ve druhé a osmé minutě prohrávali 2:0. Prvních dvacet minut jsme nevěděli, kde jsme. Pak se hra trochu vyrovnala. Měli jsme i šanci dát na 2:1, ale bohužel jsme nedali. Domácí hráli jednoduchý fotbal, jen nakopávali, vůbec nekombinovali a těžili z toho. Druhý poločas jsme hru zjednodušili, kopali jsme dlouhé míče a korigovali jsme na 2:1. Šance jsme měli další tak dvě až tři, domácí odpadli, ale bohužel jsme neproměnili. Za druhý poločas musím kluky pochválit neměli jsme odjet jednoznačně s prázdnou,“ přemýšlel nahlas trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 4. Šobíšek, 8. Rejka – 70. Svoboda. Poločas: 2:0.

Zeleneč – Vrdy 2:3

„Měli jsme výborný, aktivní vstup do zápasu, který jsme bohužel dokázali přetavit pouze v jednobrankové vedení. Od 25. minuty se hra vyrovnala, šanci domácích vytáhl gólman Kožurik a naše příležitosti končily těsně mimo domácí branku. Zkraje druhé půle jsme po pokutovém kopu odskočili do dvoubrankového vedení. Bohužel jsme domácí dostali do zápasu po našem špatném zahrání přímého kopu a následném neubránění protiútoku, kdy jsme situaci dva na jednoho vůbec nezvládli. Znovu jsme spíš bojovností zvýšili Šveřepou na 3:1. Domácí poté trochu zjednodušili hru a po naší špatně dohrané akci na prostředku opět snížili. Utkání jsme měli rozhodnout dřív, měli jsme několik velmi dobrých šancí ze vzduchu a dvakrát nás v brankových šancích zastavil rozhodčí se zvednutým praporkem. Zeleneč hrála dobře a je jen otázkou času, kdy se v tabulce posune,“ hodnotil utkání trenér hostujícího mužstva Roman Masopust.

Branky: 61. Ešner, 68. Skuček – 18., 51. a 63. Šveřepa (2. z PK). Poločas: 0:1

Sedlčany B – Sázava 1:3

„Zápas na krásném stadionu ale velmi hrbolatém terénu byl velice těžký. Vůbec mě to nepřekvapilo, protože v naší skupině může porazit každý každého. Snad jen Prčice díky nadstandardní defenzivě jsou odskočené. My jsme dobře běhali a organizace hry byla taky v pořádku. Domácí Sedlčany posílené o hráče A mužstva byly dobré na míči. My jsme byli produktivní. Z prvních čtyř šancí jsme dali tři góly. A to rozhodlo. Domácí svoje šance nedokázali nasměrovat ani do brány a my je chladnokrevně proměnili. Byla to důležitá výhra, která nás posunula dále od vyrovnaného středu tabulky. Po domácí prohře je to důležitá výhra, jásal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 83. Lípa – 50. Král, 65. Steinocher, 72. Novák. Poločas: 0:0.