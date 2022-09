„Jsem naštvaný na nejvyšší úroveň,“ ulevil si po utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. Deset minut před koncem jsme vedli o dva góly, ale přesto jsme získali jen bod. Na dva jedna jsme dostali gól do šibenice po odraženém míči a vyrovnávací pak v nastavení. Je to velká rána do zad. Už jsem si myslel, že to dohrajeme, ale nepodařilo se to. Děláme velké individuální chyby a to se nedá omluvit,“ soukal ze sebe Šváb.

„Co k tomu říct? Těžko hledám slova. Myslím, že průběh byl celkem očekávaný. My po dvou vyhraných zápasech, domácí s jedním bodem, bylo jasné, že do zápasu vstoupíme jako mistři světa a domácí poctivou tvrdou hrou - ne zákeřnou - budou zlobit. Na vše jsem kabinu upozorňoval, ale bohužel, prázdná slova,“ řekl po utkání hostující hrající trenér Jan Šmidrkal. „Domácí ovládli první půlku a zaslouženě šli v jejím závěru do vedení. V kabině jsme si řekli, že musíme vše změnit. Druhá půlka byla taková divoká, ale čtyři až pět vyložených gólových šancí bylo na naší straně, pár i na straně domácích. Co čert nechtěl, my nedávali, domácí přidali z rohu na 2:0 a to zbývalo patnáct minut do konce. Hráče chci pochválit za morál, který jsme předvedli a vyrovnali na 2:2. Pořád musíme být nohama na zemi, byli jsme až moc sebevědomí. Domácí dřeli jako o život a myslím, že je otázkou času, kdy budou sbírat body. Sečteno, podtrženo - bod bereme, i když jsme chtěli tři,“ konstatoval kouč Městce Králové.

Branky: 45. Švadlenka, 78. Weinlich – 84. Sochor, 90+2. Černovský. Poločas: 1:0.

Vrdy – Milovice 7:3

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, v prvních deseti minutách jsme si vytvořili dvě výborné gólové příležitosti a několik standardních situací. Ty jsme však trestuhodně zahodili a z rychlého protiútoku po našem rohovém kopu jsme v 16. minutě prohrávali. I nadále jsme ale dobře kombinovali, vytvářeli si přečíslení a využili své příležitosti k otočení skóre na 2:1. Po nedorozumění v rozehrávce jsme soupeři nabídli rohový kop, ze kterého jsme po šťastném odrazu dostali kuriózní vyrovnávací gól. Tým ukázal ale sílu a chuť a po zásluze Víšek po akci středem hřiště přidal svůj druhý gól. Ve druhé půli jsme zůstali dostatečně aktivní a předvedli pohledné akce, ze kterých přidal nejdříve dvě branky David Šveřepa a poté i Mirek Kováč. Utkání jsme měli pod kontrolou, hosté zahrozili pouze za stavu 3:2, kdy jsme rychlý protiútok hasili na poslední chvíli,“ popisoval utkání trenér domácího celku Roman Masopust.

„Zápas ve Vrdech se pro nás vyvíjel dobře, po skrumáži se trefil Krátký, ale to nás uspalo a rázem jsme prohrávali 2:1 po našich hrubých chybách. Naštěstí z další skrumáže před vápnem náš kanonýr Müller přehodil gólmana. Ale pak přišel soupeřův aut, naši stopeři měli špatné postavení a Vrdy vedly. Druhá půle byla v režii Vrd, které přidaly čtvrtou branku, my jsme korigovali, ale poslední slovo měli domácí, kteří nás deklasovali,“ přiznal asistent milovického trenéra Ondřej Fišer. „Děláme strašně moc chyb. Musíme na tento zápas rychle zapomenout a začít od nuly,“ nabádá hráče Fišer.

Branky: 21. Kapounek, 25. a 43. Víšek, 54. a 87. Šveřepa, 81. a 89. Kováč – 16. Jakub Krátký, 32. L. Müller, 82. Dlouhý. ČK: 83. Petr – 85. Rett. Poločas: 3:2.

Kácov – Teplýšovice 1:5

„Hráli jsme jako naivní děti. Teplýšovice nás přehrály ve všech parametrech, které určují body na konci zápasu. Poměrnou část beru na sebe z hlediska špatně zvolené taktiky, ale zbytek stojí za hráči, kteří by se měli omluvit domácím fanouškům za nasazení a chuť vyhrát,“ byl kritický k sobě i celému mužstvu trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 45. Houdek – 9., 57. a 59. Zima, 28. Breburda, 37. vlastní Vinický. Poločas: 1:3.

Divišov – Sázava 0:6

„Za tři body jsme velmi rádi. Po nevydařeném minulém týdnu si hráči nutně potřebovali zvednout náladu. Domácí začali v první půlce moc dobře kombinovat a my se museli více zatáhnout. Měli jsme i nějaké nepřesnosti. Ve dvacáté minutě padla branka a naši se uklidnili. Potom byla hra už solidní. Hezké góly a trošku i pohyb,“ usmíval se sázavský hrající trenér Pavel Chuchla.

Branky: 31., 44. a 81. Steinocher, 21. D. Kalivoda, 68. Chrpa, 77. Špalek. Poločas: 0:3.

Křivsoudov – Uhlířské Janovice 5:2

„Nemám slov na náš výkon. Domácí hráli jednoduchý fotbal, nakopávali balony, uhráli to bojovností. My jsme dělali jednu chybu za druhou. Když jsme si vytvořili tlak, snížili na 3:1, tak jsme vzápětí inkasovali. Nemůžu nikoho pochválit, odjíždíme z prázdnou. V týdnu si o tom musíme promluvit,“ byl notně rozladěný trenér hostujícího týmu Martin Dotlačil.

Branky: 5. a 72. Žák, 28. a 90. Filip, 48. Procházka – 56. Novotný, 86. Jelínek. Poločas: 2:0.