„Všechno se obrátilo proti nám, ale hlavně jsme hráli proti kvalitnímu soupeři. Býchory nejsou nahoře pro nic za nic. Nám se nedařilo, nastřelili jsme tyčku, břevno, měli jsme i nějaké šance. Ale hosté dali celkem rychle dva góly, na můj vkus byly jejich branky dost laciné. Pět jedna je pro nás dost, ale my jsme se do hry už nedostali, hosté měli dvougólový polštář a pak si vedení hlídali. Hosté vyhráli zaslouženě. My musíme ještě nějaký bodík uhrát ke klidu,“ uvedl po utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

FOTO: Kutná Hora se pere o záchranu dál. Hlavně díky hattricku Veselého

Branky: 77. Švadlenka – 22. Lev, 23. A. Chvalovský, 35., 56. a 65. A. Vyhnánek. Poločas: 0:3.