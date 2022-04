„Zápas byl hodně divoký. Soupeř asi porážku neunesl, ke konci měl dva vyloučené. Bylo po zbytečných a nebezpečných faulech. Ke konci už to byla holomajzna, ale my jsme rádi, že jsme získali tři body,“ hlesl po utkání domácí trenér Bohuslav Šváb. „Vstoupili jsme do zápasu s tím, že nechceme inkasovat, jejich dobrou ofenzivu jsme dokázali eliminovat. Vedli jsme tři nula, škoda toho, že jsme na konci poločasu dostali dvě hloupé branky. Ve druhém poločase už neměl ani jeden tým tolik sil,“ řekl Šváb. „My jsme měli útočníka Jelínka, který přišel po půl roce, dal dva góly a pořád zaměstnával obranu soupeře. Porazili jsme prvního, teď se nám daří a snad to nějakou dobu vydrží,“ dodal kouč Bílého Podolí.

Hlízovský trenér Linhart byl hodně rozladěný. Jeho zkušený tým ho zklamal

„Ztratili jsme všechny tři body vlastními chybami a hlavně nedůsledným dobíháním vyražených balonů. Hned v úvodu jsme si v obraně dali dlouhý balon, z faulu a následně nařízeného přímáku si nepohlídali vyraženou střelu a osamocený hráč domácích mohl pohodlně doklepnout míč do sítě. V desáté minutě opět vyražený balon naším brankářem a opět trestuhodné nechání soupeře dorážet. To byla studená sprcha,“ přiznal jíkevský předseda klubu Jan Lebduška. „Pak jsme nechali soupeře dát třetí gól. Všechno bylo špatně. Nevzdali jsme se a navzdory rozhodčím, kteří byli po celý zápas dvanáctým hráčem soupeře, jsme do poločasu dali zaslouženě dva góly a vrátili se do zápasu. Ve druhém poločase se ale hrálo málo, hra byla silně rozkouskovaná a my jsme se ještě zbytečně nechali vyprovokovat. Dvě červené karty nám pak daly definitivní mat. Nechci vůbec snižovat kvalitu soupeře, ale tady jsme měli bodovat. Nezbývá než jet dál,“ pokrčil ramena Lebduška.

Branky: 2. a 35. Jelínek, 10. Tyšer – 43. Veselý, 45. Klimpl. Poločas: 3:2.