„Hrajeme pořád v jedenácti a ti co jsou na hřišti, tam musí padnout. Musím říct, že jsme měli ze soupeře respekt, ale vstoupili jsme do utkání slvěle a dali jsme rychlé dva góly. První půli jsme měli ve své režii, až na konci poločasu soupeř začal hrozit a měl tam několik standardních situací, to jsme ale přežili. Když jsme pak přidali třetí gól, bylo hotovo. Hosté sice snížili, ale my jsme výhru pojistili. Jsme za to rádi, protože v jakém jsme rozpoložení, že se hráči omlouvají nebo jsou zranění, je to pro nás výsledek až z říše snů,“ byl nadmíru spokojený trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb, jehož tým se nese na vítězné vlně a vyhrál už páté utkání za sebou.

Branky: 6. Dvořák, 7. Jelínek, 60. Švadlenka, 90+2. Radovnický – 78. L. Müller. Poločas: 2:0.

Uhlířské Janovice – Suchdol 1:1

„Trápíme se už delší dobu. A utrápeně jsme zachránili ke konci alespoň remízu. Hra se nám nedaří, máme dost zraněných ale na to se nechci vymlouvat. Jak nám to tam všechno padalo, tak teď to tak není a ani herně to nejde a nevytváříme si šance. Nemůžeme se z toho dostat. Máme ale bod a neděláme z toho vědu. Nějak to dokopeme a potřebujeme, aby se nám kluci uzdravili, hodnotil utkání trenér domácího mužstva Radek Förster, jehož družina čeká na tříbodový zisk tři zápasy.

Kouzlo nového trenéra nefungovalo. Kutná Hora padla doma

„Škoda. Vyrovnávací gól jsme dostali těsně před koncem po standardní situaci. Soupeř nám především díky standardkám zatlačil. V prvním poločase jsme hráli dobře a dokonce jsme vedli. Ve druhém poločase nás domácí přehrávali, nalezli na nás, my jsme mysleli hlavně na brejky, jenže jsme nebyli přesní. Je to škoda, byli jsme blízko a mohli jsme mít o dva body víc,“ litoval hrající trenér hostujícího týmu David Čižinský.

Branky: 89. Kopecký - 42. Laštovka. Poločas: 0:1.