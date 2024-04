„Prohráli jsme zcela zaslouženě, protože jsme se nedokázali Říčanům vyrovnat v pohybu. Zcela zbytečně jsme měli velké hřiště a tím jsme domácím dávali spoustu prostoru pro kombinace a následně i gólové šance. To nás ještě několikrát podržel náš brankář. Už v poločase bylo o výsledku prakticky rozhodnuto a druhý poločas se dohrával jen z povinnosti. Říčanům gratuluji k zasloužené výhře.

Branky: 28. Snop, 34. a 79. Hýsek, 42. Bereš, 44. Holub – 37. vlastní Jelínek. Poločas: 4:1.

Teplýšovice – Červené Janovice 3:0

„Zápas se mi hodnotí těžko, oba dva poločasy jsme hráli do kopce. Domácí mají solidní tým, velmi dobře pohybově vybavený, bohužel nám se teď nedaří v zakončení. Na můj vkus jsme zahodili příliš mnoho příležitostí, třikrát nás zastavila branková konstrukce, x-krát útočný faul. Jsme zklamaní, bodovat se dalo a mělo,“ litoval porážky hostující fotbalista Tomáš Dudla.

Nymburský Hájek rozhodl, Vrdy na jeho trefu nedokázaly odpovědět

Branky: 24. Průcha, 53. a 79. Breburda. Poločas: 1:0.

Miřetice – Uhlířské Janovice 2:2

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Miřetice jsou doma silné, mají hřiště specifické de facto hrozí při všem i při autu na půlce. Dva góly jsme dostali z rohu. První poločas byl od nás hrozný. Neběhali jsme, byli jsme líní na krok,“ postěžoval si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Druhý poločas jsme to trochu přeskládali a bylo to lepší. Hned ze začátku poločasu jsme snížili a nakonec jsme i vyrovnali. Bod z Miřetic je pro nás dobrý a řekl bych, že to byl i remízový zápas. Soupeř i my jsme mohli dát na 3:2. Kluky za druhý poločas chválím, že to nezabalili,“ byl nakonec spokojený kouč Uhlířů.

Branky: 30. Zajíc, 41. vlastní Vyhnánek – 47. J. Kopp, 67. Beneš. Poločas: 2:0.

Vlašim B – Sázava 2:0

„Asi nejhorší z celého zápasu je, si Luděk Steinocher před poločasem přetrhl achillovku. To je velký problém,“ ulevil si hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Zápas se nevyvíjel vůbec špatně. Po počátečním tlaku domácích a tyčce jejich moc šikovného útočníka, jsme začali být také nebezpeční. Jenže my jsme úplně zoufalí v proměňování šancí. My ani netrefíme většinou míč v celkem jednoduché situaci. Ve druhé půlce měla Vlašim dvě tutovky, ale nedala. My toho bohužel nevyužijeme a naše šance nedotáhneme. Pak přišel trest a bylo hotovo,“ uvedl Pavel Chuchla.

Čáslav sehrála parádní první půli, vyhrála potřetí ze čtyř zápasů

Branky: 74. Skiba, 81. Dostál (z PK). Poločas: 0:0.

Paběnice – Jíkev 3:1

„Jsem rád, že jsme přerušili sérii proher,“ radoval se z výhra hrající trenér paběnického celku Jaroslav Vlach. „Chtěli jsme navázat na výkon z minulého týdne, jen s tím rozdílem, abychom byli na vítězné straně a to se nám povedlo. „Myslím, že jsme byli celý zápas lepší tým, zejména v prvním poločase jsme měli hodně příležitostí. Nakonec jsme aspoň dvě proměnili. Druhý poločas byl vyrovnanější, ale povedlo se nám to dotáhnout. Děkuji klukům za skvělý týmový výkon,“ chválil svoji družinu kouč Vlach.

Branky: 36. a 40. Váňa (2. z PK), 83. Svoboda – 53. Rusu. Poločas: 2:0.