/VIDEO, FOTO/ Okresní derby krajské I.B třídy ve skupině D zvládli lépe fotbalisté Červených Janovic, kteří jsou nováčkem. Na svém trávníku porazili Sázavu. A to i přesto, že už po deseti minutách prohrávali o dva góly. Do poločasu vsítili čtyři góly. Uhlířské Janovice vydolovaly bod za divokou remízu 4:4 na horké půdě Jevan, vyrovnávací gól daly v poslední minutě. Kácov si napravil reputaci po domácí debaklu z úvodního kola a pět branek nasázel Křivsoudovu na jeho půdě. Nováček skupiny C z Paběnic dostal v Pátku pět branek. Dva góly hostů dal Špičák, pak ještě zahodil pokutový kop.

Z fotbalového utkání I.B třídy Červené Janovice - Sázava (4:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Červené Janovice – Sázava 4:3

„Prvních patnáct minut jsme navázali na minulé utkání, kdy jsme se nevyvarovali taktických chyb a prohrávali 0:2. Nicméně jsme cítili, že to pro nás není žádný problém a když se uklidníme a začneme hrát svojí hru, šance si vytvoříme a utkání otočíme. Během prvního poločasu jsme dokázali čtyřikrát skórovat a řadu šancí ještě neproměnili. Ve druhém poločase jsme pokračovali ve festivalu neproměňování šancí a sami dopustili drama až do posledních minut. Zcela upřímně a se vším respektem k soupeři, tohle byl zápas, který jsme měli ukončit v prvním poločase a vyhrát o pět gólů,“ přemýšlel nahlas hráč Červených Janovic Tomáš Dudla.

„Nebyl to pro nás herně vůbec dobrý zápas. Sice jsme po hezkých dvou akcích vedli 2:0, ale byly to dva povedené brejky. Jinak hru měli domácí. Kazíme jednoduché přihrávky, někteří hráči drží dlouho míč, až o něj přijdou a především prohrajeme skoro všechny souboje. Hráli jsme bez důrazu. Máme personální problémy a příští týden to bude ještě větší problém. Budou chybět další dva kluci. Musíme v dalších zápasech výrazně přidat, protože tentokrát jsme toho mnoho nepředvedli,“ uznal po okresním derby Pavel Chuchla, hrající trenér Sázavy.

Branky: 15. Eichler, 20. Jonáš, 29. a 45+1. Novák – 5. Danko, 10. Král, 76. Steinocher. Poločas: 4:2.

Pátek – Paběnice 5:2

„Úvod zápasu byl z obou stran jako vyčkávání, s čím soupeř vyrukuje. V 16. minutě se uvolnil ve vápně Ramšák a prostřelil z úhlu brankáře hostů. Ve 26. minutě po rychle rozehraném autu a po centru, se za obranou objevil nehlídaný Štok, který přesně zakončil. Paběnice se do velkých šancí v první půli nedostávaly. Hrozbou pro nás byly standardní situace, ale obrana včetně brankáře pracovala dobře. Vyšel nám úvod druhé půle. Ramšák udržel na zádech obránce hostů, nenechal se rozhodit a přesně zakončil. Vedení 3:0 už bylo dobré. Po nebezpečném rohu Paběnic jsme se dostali k rychlému protiútoku, kde Novotný našel Ramšáka a ten se nemýlil - 4:0. Přesto se hosté nevzdávali a přes dvě standardní situace během pěti minut snížili na rozdíl dvou branek. Nejprve po rohu prostřelil našeho brankáře Špičák. Ten samý hráč byl nehlídán při hlavičce a opět dostal míč mimo dosah Kožurika - 4:2. V 72. minutě utekl po lajně Ramšák a našel před prázdnou bránou Novotného, který už nemohl nedat. Přesto měli možnost hosté ke konci zápasu změnit skóre. Z nařízené penalty branku Špičák nedal. Domácí fanoušky jsme potěšili a zaslouženě máme tři body,“ řekl po utkání obránce Pátku Jakub Navrátil.

„Utkaní jsme začali odvážně měli jsme tam dva náznaky šancí a jednou šel Kuba Špičák sám na bránu. To jsme neproměnili. Místo toho se domácí dostali do vedení 2:0. Inkasovali jsme laciné góly, když jsme situace mohli dohrát lépe. Pátek začal být po těch prvních deseti minutách aktivnější a lepší. My jsme nezachytili také začátek druhého poločasu. Potom jakoby to z nás spadlo, začali jsme hrát, dvěma góly jsme snížili na 4:2 a měli jsme tam další šance. Měli jsme závar na 4:3, místo toho ale domácí z protiútoku dali na 5:2. Máme nějaké návyky z okresního přeboru, toto je přece jen vyšší soutěž. Musíme si zvyknout lépe dohrávat situace jak v obraně, tak v útoku. Jsem rád, že za stavu 4:0 jsme nic nezabalili a z utkání udělali ještě zápas a odcházíme z něj se vztyčenou hlavou,“ vyprávěl hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach.

Branky: 16., 48. a 60. Ramšák, 25. Štok, 72. Novotný – 63. a 65. Špičák. ČK: 75. Mejzr (Pátek). Poločas: 2:0.

Jevany – Uhlířské Janovice 4:4

„Po patnácti minutách jsem myslel, že mě odvezou, prohrávali jsme 3:0. Na hřišti se jiskřilo. Naštěstí jsme do poločasu ještě stihli dát dva góly a do kabin se šlo za stavu 3:2, kdy byl zápas otevřený,“ okomentoval první půli trenér hostí Martin Dotlačil. „Ve druhém poločase jsme dali gól na 3:3 a byli jsme na koni. Šli jsme několikrát i sami na gólmana, šancí jsme měli dostatek, abychom jsme to otočili. Na konci zápasu jsme dostali na 4:3 po signálu, který domácí rozehrávají každý zápas. Zápas jsme nevzdali v a v poslední minutě Kopecký napálil míč z vápna a vyrovnali jsme na 4:4,“ oddechl si Dotlačil. „Jevany mají silný tým, obzvlášť ještě když hrají doma. Trošku mě mrzí góly, které jsme dostali a ještě víc mě mrzí, že jsme mohli zápas otočit ve svůj prospěch. Kluky musím pochválit za bod. Do Jevan se pro body jen tak nejezdí,“ dodal kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 7. L. Rejka, 13. a 80. M. Rejka, 17. Škorpil – 45. a 45+2. T. Kopp, 61. Vyhnánek, 90. Kopecký. Poločas: 3:2.

Křivsoudov – Kácov 0:5

„Podali jsme skvělý týmový výkon a zaslouženě vyhráli. Po celé utkání jsme měli dobrý pohyb a hráli zodpovědně dozadu. Křivsoudov si za celé utkání vytvořil jen dvě příležitosti, zatímco my tak deset. Po minulém kole jsme to vzali za správný konec a částečně jsme odčinili domácí blamáž,“ pochvaloval si trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 21. vlastní Štika, 26. a 78. Jícha, 36. Cettl, 63. Svoboda. Poločas: 0:3.