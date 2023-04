Další kolo krajské I.B třídy bylo ovlivněno špatnými terény, někde neregulérními a na některých stadionech se vůbec nehrálo. Vrdy i Bílé Podolí mají své duely odloženy. Hrálo se ale okresní derby mezi celky Sázavy a Uhlířských Janovic. Z těsné výhry se radovali domácí, na obou stranách dohrávaly týmy v deseti. Kácov vydřel plichtu v Divišově, hosty ale mrzí vážné zranění patnáctiletého Vaníka, který utrpěl zlomeninu nohy.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Kácov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sázava – Uhlířské Janovice 2:1

„Dobrý a zajímavý zápas. My jsme podali v první půlce velmi dobrý kombinační výkon. Zavřeli jsme jim rozehrávku a měli jsme hru pod kontrolou. Jenže přišla třicátá minuta a bylo to 1:0 pro Janovice po rychlém brejku. Janovice mají výborné kraje a to není jednoduché hrát na Koppa a Jelínka. Bylo dobré, že jsme za pár minut vyrovnali,“ okomentoval první poločas utkání hrající trenér sázavského týmu Pavel Chuchla. „Druhá půle začala mojí chybou, ale podržel nás opět výborný brankář Tichovský. To Janovice nakoplo, trošku na nás také vylezli a patnáct minut byly lepším mužstvem. Potom se opět hra vyrovnala. Janovice dostaly druhou žlutou a následně červenou. My šli sice do tlaku, ale bez fantazie. Nakonec po kolmé přihrávce Luděk Steinocher v klidu zavěsil. Ještě jsme nastřelili dvě tyče. Konec byl těžký. Soupeř má velké kluky a hrnuli tam vysoké míče. Jsme spokojeni kvůli divákům. Na tomhle zápase jim velmi záleží. Musím pochválit i Janovice. Druhou půli se zvedly a zcela chápu, že po středeční dohrávce neměly sil nazbyt,“ řekl k derby Pavel Chuchla.

„Prvních třicet minut nebylo od nás dobrých, bylo to vlažné. Dali jsme na 1:0, poté jsme inkasovali, kdy jsme neuhlídali ve vápně Steinochera. Druhý poločas jsme začali lépe a měli jsme dvě šance, které jsme opět neproměnili. V šedesáté minutě jsme se hloupě nechali vyloučit, ale v deseti jsme hrozili. Bohužel po chybě na půlce Steinocher dostal míč za obranu a trestal. Ještě v poslední minutě nám chyběly centimetry k vyrovnání, ale bohužel to tam nepadlo,“ byl zklamaný hostující trenér Martin Dotlačil.

Branky: 37. a 83. Steinocher – 34. J. Kopp. ČK: 90+5. Dušek – 61. Randlíszek. Poločas:

Divišov – Kácov 2:2

„Do prvního poločasu jsme šli s tím, že než se rozbije hřiště, budeme se snažit o kombinaci a pokusíme se vstřelit nějaký gól. Hra se nám sice dařila a měli optickou převahu, ale žádnou vážnější šanci jsme si nevytvořili. Naopak domácí nám třikrát utekli a dali dva góly. Do druhého poločasu jsme si řekli že hru maximálně zjednodušíme a posunuli M. Solnáře do útoku. Po rohu jsem snížili a hnali jsme se za vyrovnáním, kterého jsme zaslouženě dosáhli v 84. minutě. V té době už Divišov doslova šlapal vodu a nechybělo moc abychom dokonali obrat. Bohužel se nepodařilo,“ uvedl k zápasu kouč Kácova Michal Veliký. „Více než ztráta bodů nás mrzí zranění našeho nejmladšího člena kádru, patnáctiletého Ondry Vaníka, kterého svezl na sáňkách domácí obránce. Ondra skončil v nemocnici s trojnásobnou zlomeninou v kotníku a čeká na operaci. Všichni ti Ondro držíme palce, ať seš co nejdříve zpátky,“ vzkázal na dálku za celý tým trenér zraněnému hráči.

Branky: 7. Vondrák, 35. Breburda – 62. Štorch, 84. Solnář. Poločas: 2:0.

Bílé Podolí – Vykáň odloženo na 3. 5.

Vrdy – Městec Králové odloženo na 3. 5.