„Na domácím hřišti jsme chtěli jsme potvrdit vítězství z Popovic, ale to se nám prvních dvacet minut nedařilo. Hosté hráli ze zajištěné obrany a my jsme se nemohli naší pomalou a nepřesnou kombinací přes ně prosadit. Navíc soupeř hrozil z rychlých brejků, ze kterých nás nakonec potrestal. Naštěstí jsme vzápětí odpověděli penaltou a od té doby převzali jasnou převahu a začali si vytvářet šance, ze kterých jsme otočili na 3:1,“ hodnotil první půli zápasu kácovský kouč Michal Veliký. „Druhý poločas jsme si udržovali herní převahu a tu potvrdili i dalšími góly. Musím vyzdvihnout výkon našeho brankáře, který nás podržel při šancích Divišova, který šel v průběhu zápasu asi čtyřikrát sám na branku,“ podotkl Veliký.

Branky: 19. Vinický (z PK), 40. a 41. Štorch, 73. Zeman, 85. Hošta – 16. Hanuš. Poločas: 3:1.

Foto: Některým hráčům Hlízova by podle trenéra Linharta prospělo „rybaření"

Uhl. Janovice – Sázava 4:0

„Před zápasem jsem kluky nabádal, že přijde jeden z favoritů soutěže. Kluci to vzali vážně a zakousli jsme se do soupeře od začátku. Dali jsme na 1:0 a trochu jsme se ukolébali. Přežili jsme pár závarů a z brejku jsme dali na 2:0. Tak skončil i poločas. Kluky jsem nabádal, ať hrají zodpovědně a neslo to ovoce. Hned po poločase jsme dali na 3:0. Na 4:0 jsme dali z penalty,“ popisoval důležité momenty zápasu trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Všechny góly dal Martin Jelínek, na kterého spoléháme a tentokrát nám to vystřelil. Chválím jeho i celý tým. Všichni makali a my zaslouženě vyhráli. Výhra je o to důležitější, jelikož se Sázavou jsou zápasy velkým derby a my jsme ho zvládli na jedničku,“ jásal po derby domácí lodivod.

„Minulý týden bylo moje hodnocení veskrze kladné a mužstvo jsem chválil. Zřejmě až moc,“ smál se sázavský trenér Pavel Chuchla. „Tu chybu už neudělám. Tentokrát to byla hrůza a katastrofa. Celý zápas jsme hořeli v obraně. Naší stopeři hráli jak desetiletí kluci. Vůbec jsem jejich postavení a chování na hřišti nepochopil. K tomu ještě fatální chyby v rozehrávce. Šance jsme měli a bylo jich dost. Ty jsme neomylně zavraždili. I když se mi hra a chování v soubojích vůbec nelíbily, tak do šancí jsme se dostávali. Soupeř zaslouženě vyhrál, ale my naší hrou vzadu jsme jim nabídli vítězství na zlatém podnose. Příští týden budou mít chlapci se mnou náročný,“ upozornil svěřence sázavský kormidelník.

Branky: 14., 40., 46. a 75. Jelínek (4. z PK). Poločas: 2:0.

Městec Králové – Vrdy 3:2

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a vytvořili jsme si několik zajímavých příležitostí. Prosadili jsme se po průniku z pravé strany, který důraznou střelou zakončil Víšek. Srovnání přinesla standardní situace, ze které jsme inkasovali ´střelou´ ramenem z velkého vápna. Po rozehraném rohovém kopu nám propadl balon na přední tyči a domácí se dostali do vedení a my do herního útlumu, ze kterého jsme se až do konce poločasu neprobrali. Přes náš zlepšený výkon ve druhé půli to byli domácí, kteří po naší ztrátě míče a následném uklouznutí brankáře zvyšovali na 3:1. Vytvořili jsme si několik velmi dobrých šancí, při kterých domácí zachránil gólman a trocha štěstí. A tak jsme dokázali stav pouze korigovat. Závěrečný tlak na vyrovnání nebyl dostatečný,“ popisoval průběh zápasu trenér hostujícího celku Roman Masopust.

Branky: 21. Sochor, 31. Tůma, 71. Šoufek – 10. Víšek, 81. Šveřepa. Poločas: 2:1.

Vykáň – Bílé Podolí 6:0

„Není moc co hodnotit, dostali jsme kanára,“ hlesl po utkání trenér poražených Bohuslav Šváb. „V prvním poločase to ještě celkem šlo, ale kvalita byla na domácích kopačkách. Přesto jsme měli první šanci my, to jsme ale nedali. Do půle byl stav ještě přijatelný, ale pak nám utekli na tři nula a pak už to bylo takové vraždění neviňátek. Nemáme sílu s tak silným týmem něco udělat. Hráčům nemám co vytknout, oni mají v týmu velké individuality. Nám vlastně začne sezona až teď, dosud jsme měli hodně silné protivníky,“ přidal kouč Bílého Podolí.

Branky: 54., 74. a 80. Bejbl, 16. Kočí, 27. Kölbl, 64. D. Kramář. Poločas: 2:0.