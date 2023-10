Jíkev - Paběnice 5:5

„Musím říct, že se hrál velmi nadprůměrný zápas, bohatý na krásné góly, zápas dvou úplně rozdílných poločasů s remízovým výsledkem,“ načal hodnocení utkání Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu. „Prvních patnáct minut patřilo nám, dostávali jsme se do šancí, jen to zakončit. Z ojedinělé akce pak však soupeř po naší nedůslednosti v obraně skóroval. Nám se podařilo za pár minut vyrovnat, pak nám ale Václav Koloušek ukázal, že to má stále v noze. Nejprve z přímáku z pětadvaceti metrů vymetl šibenici a o pár minut později z poloviny hřiště nachytal našeho gólmana na švestkách. Mezitím se soupeři ještě jednou podařilo skórovat a rázem jsme během šesti minut prohrávali 1:4. To nás do konce poločasu úplně vyvedlo z rytmu,“ přiznal Lebduška. „O poločase jsme vystřídali a hned od úvodního hvizdu jsme na ně nastoupili. Podařilo se nám během pár minut snížit na rozdíl jednoho gólu a dál jsme na ně vytvářeli neustálý tlak. Pařízek nám čistým hattrickem dal naději na vítězství, parádně se uvolňoval a krásnými góly lahodil oku diváka. Z naší strany to byl druhý poločas koncert, Paběnice úplně odpadly a prakticky až na jednu šanci neohrozily naší branku. Bohužel z té jedné vyrovnaly na konečných 5:5. My jsme v závěru ještě trefili tyč. Asi zasloužená remíza, gratuluji Paběnicím, mají kvalitní tým,“ uznal sportovně šéf jíkevského klubu.

Koncentrovaný a týmový výkon Slavoje Vrdy slavil úspěch

„Jíkev je zkušený, fotbalový mančaft. Chtěli jsme zde uhrát bod, jelikož jsme nebyli kompletní. Kluci i po úvodním nátlaku Jíkve, která hrála rychlý kombinační fotbal, se poprali velice dobře. My jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany na rychlé kontry na Mužátka. To ve 21. minutě vyšlo, kdy rychlý přechod dopředu se dostal k Záhrobskému, který centrem oslovil Mužátka a ten se nemýlil. Jíkev bleskurychle odpověděla stejnou metodou 1:1. O sedm minut později přidal gól výstavním přímým kopem Koloušek do šibenice. Jíkev se nestihla zapamatovat a Záhrobský s ledovým klidem uklízel míč přes celou šíří brankoviště na zadní tyč - 1:3. V první půli ještě Koloušek nachytal domácího gólmana na motýlech, když z půlky hřiště trefil přesně do sítě – 1:4,“ popsal zásadní momenty prvního poločasu asistent paběnického trenéra Tomáš Böhm. „Do druhé půle jsme šli s vědomím vedení a chtěli jsme jej udržet. Bohužel Jíkev má kvalitní mužstvo, svojí fotbalovost a zkušenost ukázala hned po rozehrání. Nezachytili jsme začátek druhé půle a rázem z vedení bylo honění výsledku. Jsem rád, že jsme uhráli remízu. Klukům děkuji za skvělý výkon,“ přidal paběnický asistent.

Branky: 25. Tomášek, 51., 75. a 76. Pařízek, 51. Fichtner – 21. a 84. Mužátko, 28. a 34. Koloušek, 32. Záhrobský. Poločas: 1:4.