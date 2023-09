Paběnice – Ostrá 4:5

„Zápas, který se lidem musel líbit, trenérům už méně,“ hlesl po zápase hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Po krásné akci jsme šli do vedení, poté jsme měli ještě dvě vyložené šance, kdy jsme měli soupeři odskočit a zápas se mohl vyvíjet jinak. Bohužel jsme soupeře dostali do hry a i on měl svoje šance a zaslouženě vyrovnal a to nás ještě podržet skvělými zákroky brankář Výborný. Poločas skončil 2:2. Ve druhem poločase jsme se snažili zvrátit skóre na naši stranu, opak byl ovšem pravdou. Byli jsme strašně křehcí v obranné fázi a každý útok končil gólem v naši síti. Posledních deset minut jsme se ještě nadechli, kdy snížil Blahník a z trestného kopu vymetl šibenici Koloušek. Po snížení na 4:5 jsme měli ještě dvě skvělé šance, ale nebylo nám přáno. Aby toho nebylo málo, tak jsme přišli o vyloučeného Kracíka a zraněné Veselého a Svobodu. Zápasu by asi slušela remíza, ale takové zápasy jsou a musíme se z toho poučit. My musíme zlepšit hlavně obranu, dostáváme strašně moc branek. Zároveň si ale vážím toho, jak z toho kluci ještě v závěru udělali zápas napínavý pro lidi až do konce,“ hodnotil utkání paběnický kormidelník.

„Na půdu druhého týmu tabulky jsme jeli s respektem a pokorou, také vzhledem k tomu, že nám chyběli někteří hráči. V zápase jsme sice prohrávali po rychlé kombinaci domácích, ale zápas se nám podařilo otočit z brejkových situací, v jednom případě se pískala penalta. O vedení jsme v závěru poločasu přišli, když jsme pozdě zareagovali na narážečku, jako v prvním případě. Do druhé půle jsme vstoupili odvážně s chutí zápas převalit na naši stranu. Vytvářeli jsme si šance, které jsme oproti předešlým zápasům zvládli proměnit. Závěr jsme si ale zbytečně zkomplikovali. Domácí se ještě hnali za vyrovnáním, hlavně díky standardkám, které výborně zahrával Vašek Koloušek. Vedení se nám podařilo uhájit, za což jsme rádi. Pro nás je vítězství velmi cenné. Byl to těžký, ale férový zápas, k jehož kvalitě přispěli i rozhodčí,“ vyprávěl po utkání hrající trenér Ostré Josef Pavliš. „Padlo hodně branek, což divák určitě ocení, pro trenéry to zas takový ideál není. Kaňkou je jen zákrok ´za hranou´ v závěru zápasu na našeho kapitána, který byl po právu oceněn červenou kartou,“ dodal Pavliš.

Branky: 14. Kracík, 45. Špičák, 82. Blahník, 86. Koloušek – 33. vlastní Růžička, 37. Birkuš (z PK), 51. a 69. L. Dozorec, 73. Wolf. ČK: 90. Kracík (Paběnice). Poločas: 2:2.