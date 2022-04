„Začátek jsme měli skvělý, když jsme se rychle ujali vedení. Jenže pak hosté vyrovnali, to bylo v době, kdy jsme měli polozraněného brankáře, toho jsme museli následně vystřídat. Poté jsme měli dvě ultratutovky, ale ty jsme neproměnili. A Jevany skórovaly po standardní situaci. Ve druhém poločase se už nehrál fotbal, soupeř stále polehával, hra byla rozkouskovaná a my jsme se nedostali do hry. Prohráli jsme podruhé za sebou, což se nám nestává. Je to podobné jako loni. Doufám, že se příští týden v Senohrabech zase chytíme,“ uvedl po utkání trenér Uhlířských Janovic Radek Förster.

Branky: 5. Tancer – 20. Rejka, 41. Jakub Popelka, 82. Šimůnek. Poločas: 1:2.