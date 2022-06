„Byl to takový zvláštní fotbal. Hráli jsme prvních a posledních dvacet minut, mezitím jsme byli na dovolené a hrál soupeř. Do dvacáté minuty to mohlo být klidně tři nula. My jsme sice vedli, ale soupeř dokázal skóre otočit na jedna tři. To jsme byli na dně. My jsme ale snížili, prostřídali jsme a hra se zvedla. Nakonec jsme to zase otočili my a to jsme navíc hráli v deseti,“ pochvaloval si trenér Uhlířských Janovic Radek Förster. „Bylo to neuvěřitelné, už jsem ani nedoufal. Takže za mě to bylo nakonec dobré a klukům patří pochvala,“ uvedl kouč domácího mužstva.

Branky: 7. vlastní Kubát, 66. D. Marek, 79. Jelínek, 80. Kopp – 17. Kašpar, 33. Votýpka, 64. Florián. ČK: 45. Beneš (Uhl. Janovice). Poločas: 1:2.

Rožďalovice – Bílé Podolí 2:4

„První poločas jsme odehráli dobře a vedli jsme o tři branky. Měli jsme tam dobré věci. Zápas jsme odehráli v jedenácti a zase pomohli kluci z béčka. Takže výsledek je pro nás až moc dobrý,“ ulevil si trenér hostujícího celku Bohuslav Šváb. „Do druhého poločasu jsme vstoupili nekoncentrovaně a soupeř snížil na rozdíl jediného gólu. My jsme ale kontrovali a dali jsme čtvrtý gól. Pak to bylo takové trápení, ale výsledek bereme, pro nás je dobrý. Ke konci hráli domácí dobře, ale my jsme je k ničemu nepouštěli. Tři body zvenku se vždycky počítají,“ byl spokojený trenér Šváb.

Branky: 47. J. Najmon, 48. F. Veselý – 10. Kulychok, 13. Tronchev, 41. Štoček, 56. Švadlenka. Poločas: 0:3.

Hlízovští fotbalisté sestřelili ambiciózní Průhonice pěti zásahy

Sázava - Vyžlovka 3:1

„Začali jsme velice špatně, hodně jsme ztráceli. Všechny míče jsme předrželi a přišli o ně. Vyžlovka hrála výborně, využívala našich chyb v přechodové fázi. Hosté měli šance, ale nevyužili je. Od třicáté minuty to začalo být lepší. Od gólu, co jsme dali z jedné hezké akce. Druhá půlka byla fajn. Měli jsme hodně šancí a dobrou mezihru. Vyžlovka ale pořád bojovala a byla nebezpečná. Jejich majitel a hráč Šmíd nás hodně zlobil. Byl to hezký, rušný zápas. Jsme velmi spokojení,“ radoval se hrající trenér sázavského týmu Pavel Chuchla.

Branky: 38. Steinocher, 63. Novák, 80. Chrpa – 57. Kotek. Poločas: 1:0.

Suchdol - Teplýšovice 5:2

„Utkání bylo dobré, takové uvolněné. Soupeř přijel v jedenácti, měli tam nějakou svatbu, takže jim chyběli hráči. My jsme do utkání dobře vstoupili, brzy jsme dali dva góly, ale hosté byli nebezpeční. My jsme ale hráli dobře, v půli jsme dva nula vedli a soupeře k ničemu nepustili. Po chybě gólmana jsme přidali třetí branku, pak čtvrtou a hru jsme měli pod kontrolou. Přišlo i pár lidí, pro nás to byla taková vzpruha, pět gólů jsme ještě nedali. Takže jsme si to užili,“ culil se hrající trenér domácích David Čižinský.

Branky: 8. Kruliš, 11. Langr, 51. Semrád, 57. a 69. Laštovka – 62. Král, 90. Zima. Poločas: 2:0.