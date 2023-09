/VIDEO, FOTOGALERIE/ Okresní fotbalové derby krajské I.B třídy ve skupině D mělo jasného vládce. Tím se stalo mužstvo Uhlířských Janovic, které na svém stadionu porazilo Červené Janovice, nováčka soutěže. Domácí dali protivníkovi čtyři góly, sami ani jednou neinkasovali. Sázava na první vítězství stále čeká, prohrála doma s Teplýšovicemi. Parádní kousek se povedl Kácovu, který díky dvěma trefám kanonýra Jíchy porazil silné a nepříjemné Jevany. Podruhé v sezoně hrály doma Paběnice, nováček skupiny C, a opět byly úspěšné. Na svém trávníku zdolaly Plaňany.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Červené Janovice (4:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Sázava – Teplýšovice 0:2

„Zápas jsme odehráli ve velmi kombinované sestavě, proto chlapce chválím za bojovnost, za dodržování taktiky. Chyběla nám větší kvalita do ofenzivy. Hosté měli více ze hry, ale do šancí jsme je nepouštěli. Bohužel jsme v první půlce zbytečně inkasovali. Škoda. Na začátku druhé půle přišla naše největší příležitost. Šli jsme zleva sami na branku. I když to pro hráče v tomto složení bylo náročné, mohl se, myslím, ze zápasu nějaký bod urvat,“ zamyslel se hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 25. Král, 71. Hruška. Poločas: 0:1.

Paběnice – Plaňany 3:2

„Začátek zápasu lépe vyšel hostům. Měli lepší pohyb, my jsme byli všude pozdě. To nám dělalo problémy a z toho vyplynul i vedoucí gól Plaňan. Se zlepšením domácí hry přišlo i vyrovnání skóre. Od té doby jsme do přestávky byli lepší, měli jsme tam i nějaké příležitosti,“ uvedl hrající trenér nováčka z Paběnic Jaroslav Vlach. „Ve druhé půli jsme si připravili dostatek šancí, zvýšili na 3:1. Hráli jsme dobře, bojovali a mohli přidat i další branky. Bohužel jsme příležitosti nevyužili a na konci jsme po chybě dostali lacinou branku. I když jsme soupeře potom už do ničeho nepustili, strachovali jsme se o výsledek. Myslím, že jsme získali zasloužené tři body, výhry si vážíme,“ byl rád kouč Paběnic.

Branky: 27. Mužátko, 59. Špičák, 65. Kořínek (z PK) – 25. Motrunich, 90+2. Nedvědil. Poločas: 1:1.

Kácov – Jevany 2:1

„Na výhru jsme se pěkně nadřeli, ale myslím, že bereme tři body zaslouženě. Hosté z Jevan hráli poctivě dozadu a pro nás bylo složité se přes jejich blok prosadit. Když jsme konečně dali gól, tak oni z ojedinělého rohu vyrovnali. Pak jim vyšel jeden brejk dva na jednoho, ale ten naštěstí skvěle vyřešil náš gólman. My jsme si vypracovali čtyři možná pět dobrých příležitostí, ale nepadlo to tam. Nakonec jsme to tam protlačili silou vůle po rohu. Po celé utkání jsme měli více ze hry a tři body posíláme do kolínské porodnice, kde se v průběhu utkání narodila dcera Zora, naší gólmanské dvojce. Mácovi a Kristýně posíláme velkou gratulaci,“ řekl Michal Veliký, trenér Kácova.

Branky: 22. a 81. Jícha – 28. Štěch. Poločas: 1:1.

Uhl. Janovice – Čer. Janovice 4:0

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, hned ve třetí minutě jsme se prosadili. Celý poločas byl trošku vlažný, jedinou šanci hostí měl Novák, který netrefil prázdnou bránu. Od něj jsme věděli, že půjde o největší nebezpečí. Trošku jsme se uklidnili po gólu Marka, který obešel gólmana a skóroval do prázdné branky. Herně jsme byli lepší celý zápas, fyzicky také. Měli jsme v zápase hodně šancí, které jsme neproměnili,“ podotkl k prvnímu poločasu domácí trenér Martin Dotlačil. „Druhý poločas jsme byli lepší a soupeře jsme k ničemu nepustili, přidali jsme další dva góly a před zaplněným stadionem jsme slavili výhru. Kluci hráli dobře, makali a ač skóre vypadá jednoznačně, jednoduchý zápas to nebyl. Několik šancí nám vychytal Dan Záruba, který v létě přešel právě k soupeři. Chytal dobře zlikvidoval nám dalších čtyři nebo pět šancí. Bereme tři body po týmovém výkonu a to je důležité,“ radoval se kouč Uhlířů.

„Nedokázali jsme do zápasu vstoupit aktivně, a tak soupeř využil naší nedbalosti. Podařilo se nám následně dostat na míč a i do několika nadějných příležitostí, ale nebyli jsme dostatečně přesvědčiví a důrazní v zakončení. Další góly domácích jen prohloubily zmar. Neměli jsme dostatek sil a energie na snížení, potažmo zdramatizování výsledku,“ řekl po okresním derby Jakub Jonáš, hráč Červených Janovic.

Branky: 3. a 59. J. Kopp, 29. N. Marek, 74. T. Kopp. Poločas: 2:0.