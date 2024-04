„Vzali jsme to za správný konec a podali takticky skvělý a organizovaný výkon,“ radoval se z výhry Tomáš Dudla, fotbalista domácího celku. „Hostující tým byl více na balonu, my jsme ale spolehlivě bránili, byli kompaktnější ve středu hřiště a dokázali si počkat na svoje příležitosti. Zápas se zlomil brzy po začátku druhého dějství, kdy jsme dostali šanci k rychlému protiútoku, který jsme chladnokrevně přetavili v třígólový náskok. Myslím, že jsme byli kvalitnější a přesnější v klíčových momentech zápasu. Vytvořili jsme si více brankových příležitost a zaslouženě bereme tři body,“ popsal derby Dudla.

„K zápasu se mi těžko hledají slova. Prvních dvacet minut to ještě šlo, pak už to byla jedna velká šílenost. Obrana špatná, útok špatný. Hráli jsme naivně a dva góly jsme si dali sami. Soupeř jen nakopával míče, nic jiného nedělali. Zápas blbec, musíme se z toho otřepat a jít dál,“ uvedl trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 34., 39. a 48. Cejnar, 87. Jonáš. Poločas: 2:0.

Jevany – Kácov 6:2

„Tentokrát jsme byli jen kuželky a Jevany si udělaly pěkné fotbalové dopoledne. Prohru beru na sebe, protože jsem nezvolil správnou jedenáctku ani rozestavení, natož taktiku,“ sypal si popel na hlavu trenér hostujícího mužstva Michal Veliký. „Jevany z nás udělaly trhací kalendář a výsledek plně odpovídá tomu, co jsme předvedli. Doufám, že celý tým se za tento výkon stydí, včetně mě, a příští týden se pokusíme výkon odčinit,“ přidal Veliký.

Čáslavské béčko posílené o pět hráčů áčka lídra z Hlízova nezdolalo, gól nepadl

Branky: 28. a 49. Šimůnek, 32. a 37. Rejka (1. z PK), 76. a 77. Šobíšek – 22. Cettl, 55. Jícha. Poločas: 3:1.

Teplýšovice – Sázava 1:1

„Moc dobrý bod. Dlouhodobě se nám na Teplýšovice nedaří, tentokrát jsme odehráli solidní zápas. Domácí jsou běhavý a nebezpečný tým, bylo to těžké. Šance byly na obou stranách, domácí měli trošku více ze hry. Naše chlapce chválím, i když byla velká šance vyhrát. V druhé půlce jsme dvě velké šance nedali. Bod je zasloužený,“ řekl k utkání hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 24. Breburda – 48. Steinocher. Poločas: 1:0.

Plaňany – Paběnice 4:2

„Zápas jsme chtěli dobře začít, bohužel se nám to opět nepodařilo a domácí byli lepším týmem. Nám vázla kombinace a nebyli jsme schopni udržet míč. Prohrávali jsme souboje a neměli ani odražené míče. Branku jsme dostali z penalty a poločas skončil 1:0 pro domácí. Druhý poločas jsme začali celkem dobře a brzy vyrovnali na 1:1, taktéž z penalty. Místo toho, aby nás to nakoplo, jsme vzápětí inkasovali dvě laciné branky. Utkání se nám podařilo zdramatizovat v 83. minutě, kdy se po rohu prosadil Richard. V nastavení jsme sahali po bodu, kdy jsme dávali do prázdné brány, ale bohužel jsme míč netrefili ideálně a ten skončil těsně mimo bránu. V 95. minutě jsme ještě jednou inkasovali, kdy už jsme hráli hodně na risk. Domácí ale byli o ten gól lepší,“ hodnotil utkání hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach.

Branky: 38. Arnold (z PK), 53. Klucska, 55. Blaščok, 90+5. Motrunich – 48. Váňa (z PK), 83. Richard. Poločas: 1:0.