„Vstup do zápasu jsme měli dobrý, hned v úvodu jsme si vytvořili několik příležitostí, jenže jsme z první akce inkasovali. Pokoušeli jsme se o obrat, vytvářeli si dál šance, ale naše řešení při zakončení nebylo dobré. Zkraje druhého poločasu jsme inkasovali druhou branku a nevypadalo to s námi dobře. Jako tým jsme ale věřili, že můžeme zápas otočit. Toho si vážím a chtěl bych za to kluky pochválit. Byli jsme stále aktivní a nepřestávali jsme bojovat. Odměnou bylo vyrovnání, když jsme po úniku a ze standardní situace vstřelili dvě branky,“ pitval utkání trenér Ostré Josef Pavliš.

„Nečekali jsme v Ostré jednoduchý zápas. Domácí mají mladý tým a hrají podobný fotbal. Přesto jsme v první půli byli více nebezpeční, vypracovali si gólové šance a od 10. minuty vedli. Bohužel žádné další naše příležitosti jsme už nedokázali proměnit. V první pětiminutovce druhé půle jsme přečkali velkou šanci domácích, ale v 51. minutě po akci středem hřiště uvolnil Kováč výborně Víška a ten zvyšoval na 2:0. Chvilku poté přišla úplně nepochopitelná chvíle. Rozhodčí pustili domácím pětimetrový ofsajd a Dozorec snížil na 1:2. Hra poté byla plná nepřesností. Hrálo se bez mezihry nahoru - dolů. Deset minut před koncem domácí zahrávali přímý kop a přízemní slaboučký centr nám zapadl na zadní tyč. V závěru nám chyběla přesnost v zakončení i při zahrávání přímých kopů,“ hodnotil utkání trenér hostujícího týmu Roman Masopust.

Branky: 59. L. Dozorec, 79. Zápotocký – 10. Vávra, 51. Víšek. ČK: 90. Bíma (Ostrá). Poločas: 0:1.

Kácov – Sázava 2:1

„První poločas byl z naší strany strašný a mohli jsme být rádi, že jsme prohrávali jen 1:0. Chyběl nám především pohyb a chuť bojovat o výsledek, naopak Sázava hrála jednoduše a vytvořila si minimálně dvě stoprocentní šance. Do druhého poločasu jsme vstoupili velice dobře a bušili do Sázavy, dokud jsme nevstřelili gól. Ihned po vyrovnání přišla neuvěřitelná trojšance hostů, kterou ale neproměnili a v podstatě z protiútoku jsme otočili na 2:1. Pak převzala iniciativu Sázava a snažila se vyrovnat, z toho ale pramenila možnost pro nás chodit do brejků, které jsme ale řešili špatně. V závěru přišly další dvě tutovky soupeře, když jedno zakončení z malého vápna šlo vedle a druhé zneškodnil náš brankář skvělým zákrokem. Jsem rád za výhru, ale uznávám, že jsme měli neuvěřitelné štěstí při gólových šancích Sázavy,“ vyprávěl po utkání domácí kormidelník Michal Veliký.

„Neodehráli jsme špatný zápas a měli jsme určitě bodovat, i když máme neuvěřitelný lazaret. Měli jsme z áčka pouze jedenáct hráčů. Bohužel pět minut před koncem tohoto zápasu si udělal koleno stoper Ondra Ksandr a vypadá to moc špatně,“ kroutil nevěřícně hlavou hrající kouč Sázavy Pavel Chuchla. „První půle byla z naší strany solidní, nastřelili jsme tyč a na konci vstřelili branku. Ze hřiště se postupem času stalo hnusné oraniště. Nám to nesedí a ve druhé půlce jsme se dostali pod tlak. Domácí zaslouženě vyrovnali. Chvilku po vyrovnání jsme neproměnili neuvěřitelnou šanci do prázdné branky a ještě dvě následné střely chytili obránci v bráně. Z protiútoku jsme inkasovali na dva jedna. Chtěli jsme vyrovnat a měli další dvě možnosti. Hráče chválím za přístup, bod si zasloužili zcela jistě,“ přemýšlel nahlas kouč Sázavy.

Branky: 63. a 66. Zeman – 44. Král. Poločas: 0:1.

Plaňany – Bílé Podolí 4:2

„Mám z utkání smíšené pocity. Porazili jsme se sami, dva góly jsme soupeři nabídli tím, že šel sám na brankáře. Dvacet minut jsme hráli dobře a nastřelili jsme tyč, ale štěstí se k nám nechce přiklonit. Pak už to byl zase zmar,“ přiznal trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Ve druhém poločase jsme ještě začali hrát, ale chyběla nám kvalita v zakončení. Zahodili jsme i některé dobré příležitosti, to už ale není smůla. Soupeřovou obranou se projít dalo, ale další naše snaha byla marná. Vepředu jsme se o dobrý výsledek moc neporvali,“ mrzelo kouče hostujícího celku.

Branky: 16. Dittrich, 40. Čech, 67. a 73. Motrunich – 57. Tyšer, 82. Štoček. Poločas: 2:0.

Teplýšovice – Uhlířské Janovice 2:2

„Už v 5. minutě jsme prohrávali 1:0 zase kvůli nedůrazu. Inkasovaný gól nás nakopl, začali jsme hrát po zemi, kombinačně a neslo to ovoce. Dvěma slepenými góly jsme první poločas otočili. Bohužel jsme inkasovali po dalším nedůrazu, kde jsme neodkopli míč a soupeř trestal. Druhý poločas byl spíše odbojovaný. Ve druhém poločase měli domácí dvě šance, z toho jednu tutovou, kde nás podržel gólman Kmoch. Remíza je asi spravedlivá a bod bereme,“ konstatoval po utkání Martin Dotlačil, trenér Uhlířských Janovic.

Branky: 6. Vyhlídal, 42. Král – 25. Kopp, 27. N. Marek. Poločas: 2:2.