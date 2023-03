Krajská I.B třída rozjela jarní odvety. Fotbalisté Uhlířských Janovic na úvod sezony padly na Vyžlovce, když nedali ani jeden gól. Kácov hodně trápil přední tým tabulky, nakonec ale Jevanům o dva góly podlehl. Sázava sahala po bodu v utkání s Kunicemi, domácí ale rozhodli v první minutě nastavení. Solidní výkon předvedlo i poslední Bílé Podolí, na body to ale v Pečkách nestačilo. Hodně důležitou výhru vybojovali borci Slavoje Vrdy, ti dokázali porazit Jíkev na jejím hřišti.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Kácov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vyžlovka – Uhlířské Janovice 2:0

„Jsem z toho rozčarovaný, po skvělé připravě jsme prohráli, těžko se mi to hodnotí. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, ale nedokážeme dát gól, měli jsme asi pět tutových šancí. Ke konci půle jsme pak mohli inkasovat podruhé. Chybí nám dávat góly, šance si vytváříme. Ve druhém poločase jsme chtěli na soupeře vlétnout jako v první půli, a hrát útočně. Domácí nekopávali míče a zdržovali hru, my jsme se tomu přizpůsobili. Bohužel už jsme neměli šance, jen jsme jednou trefili břevno. Domácí z penalty výhru pojistili a bylo po zápase,“ vyprávěl Antonín Novotný z tábora hostujícího mužstva.

Branky: 12. Šmíd, 68.. Máša (z PK). ČK: 89: Dušek (Vyžlovka). Poločas: 1:0.

Video, foto: Odveta Kutné Hoře s Velimí vyšla. Kaňkou derby je zranění Korence

Kácov – Jevany 1:3

„Zvolili jsme defenzivní taktiku, která nám po celý první poločas vycházela. Jevany si vytvořily za první poločas jednu gólovku, kterou chytil brankář. My jsme měli dvě šance, ale netrefili jsme bránu. Stejně jsme vstoupili do druhého poločasu a čekali na chybu soupeře. Bohužel jsme po sporném souboji na polovině hřiště nezachytili protiútok hostů a inkasovali. Zvýšili jsme útočnou aktivitu a po několika slibných situacích si vynutili penaltu na 1:1. Rozhodujícím momentem byla hodně přísná penalta na 2:1 proti nám. Pak už nám chyběla síla, Jevany si závěr zkušeně pohlídaly a navíc v 90. minutě přidaly gól na 3:1. Vyhrál šťastnější, určitě ne lepší tým. Klukům musím poděkovat za nasazení a splnění všech mých pokynů,“ těšilo po porážce kácovského kouče Michala Velikého.

Branky: 69. Pane (z PK) – 59. a 88. Šobíšek, 76. Chroust (z PK). Poločas: 0:0.

Kunice – Sázava 2:1

„Hráli jsme pouze dvacet minut. Dali jsme branku a potom směrem dopředu katastrofa. Věděli jsme, že na nás bude soupeř nalezlý a budeme muset mít jednoduché založení útoku, zvlášť ještě na malé umělce. Jenže to znamená udržet nahoře míče a uhrát nějaké odražené míče. Ovšem bez důrazu a s množstvím technických chyb to bohužel nejde,“ zlobil se hrající trenér sázavského mužstva Pavel Chuchla. „Obrana kvůli tomu byla pořád přetížena. Máme tam zkušené hráče a nějak se to zvládalo. Ve druhé půlce se tlak domácích trošku zmírnil, ale hra dopředu pořád děs. Jednou jsme šli sami na bránu, asi omylem a samozřejmě jsme to dali do gólmana. V nastaveném čase hráč domácích centroval od pomezní čáry a míč zapadl do opačné šibenice. Sice nesmysl, ale odpovídalo to výkonu, který jsme předváděli,“ nebyl spokojený kouč Sázavy.

Branky: 40. Skála, 90+1. Vodička – 20. Danko. Poločas: 1:1.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Jíkev – Vrdy 1:4

„Zápas měl od začátku slušné tempo, v prvních dvaceti minutách jsme domácí přitlačili, byli jsme výrazně aktivnější a vytvořili si i některé zajímavé šance. Poté Jíkev trochu opticky hru vyrovnala a hrozila ponejvíce z levé strany. Gól jsme dostali po ztrátě ve středu hřiště, když následný centr z levé strany si nešťastně v souboji poslal ramenem do vlastní sítě Burjetka. Nám se podařilo srovnat po rohovém kopu, když balon uklidil Semrád,“ popisoval první poločas trenér Vrdů Roman Masopust.

„Ve druhé půli jsme domácí hned zatlačili a po ruce v pokutovém území proměnil penaltu Šveřepa. Následně jsme si vypracovali velmi dobré příležitosti. Třetí i čtvrtý gól padl po povedených akcích, když se prosadili Tomáš Petr a Jakub Kořínek,“ uvedl Masopust.

Branky: 34. vlastní Burjetka – 45+3. Semrád, 50. Šveřepa (z PK), 66. T. Petr, 80. Kořínek. ČK: 78. Tomášek (Jíkev). Poločas: 1:1.

Pečky – Bílé Podolí 3:2

„Ze začátku jsme se trošku hledali, ale pak jsme hráli dobře. I když jsme dostali gól už v páté minutě. Pak vyrovnal Štoček, ale pak jsme inkasovali gól do kabiny. Fotbal to byl takový, že z něj bolely oči, ale dalo se v Pečkách něco udělat. Ve druhém poločase jsme udělali chybu a dostali jsme třetí gól. V závěru jsme ještě snížili a domácí se strachovali. Snažili jsme se hrát po zemi, hráli jsme na hranici toho, čeho jsme schopni. Nehrajeme špatně, ale body nemáme,“ litoval Bohuslav Šváb, trenér Bílého Podolí.

Branky: 3. Vrba, 43. Zajíc, 72. Brunclík – 13. Štoček, 86. Jansa. Poločas: 2:1.