Fotbalová I.B třída pokračovala dalšími zápasy. Kácov nasázel Velkým Popovicím sedm banánů. Domácím pomohlo brzké vyloučení hostujícího borce, pak ještě přežili penaltu. Uhlířské Janovice doma zápas dobře rozehrály, v poločase vedly, pak ale během čtyř minut o body přišly. Dva okresní celky obraly o body lídry. Poslední Bílé Podolí šokovalo velimskou rezervu, v nastavení vyrovnal Štoček. Sázava zase vydolovala bod na půdě týmu Sedlec-Prčice. Vrdy porazily v devítigólové přestřelce i díky dvěma penaltám a brankou v nastavení Vykáň na jejím trávníku.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Kácov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kácov – Velké Popovice 7:0

„Celý zápas rozhodla situace ze třinácté minuty, kdy se nechal vyloučit hostující útočník za oplácení. Brzy jsme vstřelili branku při závaru po rohovém kopu. Hosté byli nebezpeční i v deseti a především jejich levá strana nám dělala velké problémy. Vytvořili si několik nadějných příležitostí, z nichž minimálně jedna byla tutová, ale naštěstí nás pozdržel brankář. Pak se nám povedla pěkná akce, po které střílel Štorch z hranice vápna a zvýšil na 2:0. Ve 45. minutě měli hosté k dispozici penaltu, kterou neproměnili. Do druhého poločasu vystoupili hosté s tím, že nemají co ztratit, ale my jsme brzy zvýšili na 3:0 a pak už to bylo víceméně jednoznačné. Po hezkých akcích jsme přidali další góly a Popovice odjely s debaklem,“ popsal utkání kácovský trenér Michal Veliký.

Branky: 21. Vinický, 37. a 52. Štorch, 59. Vedral, 69. Zeman, 73. a 86. Cettl. ČK: 13. Bíba (V. Popovice). Poločas: 2:0.

Kouče Linharta zklamalo nasazení týmu i výsledek. Hlízov padl

Uhlířské Janovice – Divišov 1:2

„Prvních třicet minut to mělo být 3:0. Poté jsme úplně vypnuli a soupeř nás mohl potrestat dvěma brejky. Druhý poločas jsme začali vlažně, po sérii šancí na naší straně nás soupeř trestal. První gól jsme zahráli zbytečně dozadu a tam byl hráč z Divišova, který zahrál do prázdné brány. Druhý gól jsme ztratili míč a do otevřené obrany nás soupeř střelou k tyči znovu trestal,“ smutnil domácí trenér Martin Dotlačil. „Šancí na vyrovnání bylo dost, ale trápili jsme se s koncovkou. Jsem rozčílený, protože soupeř jen bránil a nic jiného, a my jsme byli neschopní. Soupeř to odmakal v obraně a bohužel my nebereme ani bod,“ byl zklamaný kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 15. T. Kopp – 61. Rozsypal, 65. Vašírovský. Poločas: 1:0.

Velim B – Bílé Podolí 1:1

„Hodnocení bude jen pozitivní. Uhrát na prvním týmu bod je dobré. V závěru jsme dali parádní branku, to byla třešnička na dortu. Řekli jsme si, že nás můžou domácí podcenit a chtěli jsme hrát dlouho na nulu. Škoda, že jsme inkasovali z pokutového kopu, který byl nařízený správně. Jinak to bylo z naší strany odbojované. Domácí trefili břevno, vykopávali jsme to z prázdné brány a podržel nás gólman. Za to jsme byli odměněni pro nás tradičním bodem. Hráli jsme dobře v poli, kluky musím pochválit, odehráli jsme utkání se ctí,“ těšilo hostujícího trenéra Bohuslava Švába.

Branky: 40. Bečvařík (z PK) – 90+1. Štoček. Poločas: 1:0.

Vykáň – Vrdy 4:5

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a vedli jsme. To jsme ale neudrželi, také kvůli dvěma pokutovým kopům soupeře. Bohužel jsme inkasovali. Poté jsme znovu vedli, ale soupeř dal nakonec o gól víc než my. Byl to ale hezký zápas, do poslední chvíle otevřený,“ uvedl domácí fotbalista Jan Kočí.

Čáslavská rezerva válí dál, její formu poznaly na vlastní kůži Čelákovice

„Od začátku měl zápas velké nasazení, bohužel těžší terén byl příčinou mnoha nepřesností. Hráčům obou týmů odskakovaly míče a byli pozdě v některých soubojích. Od začátku bylo velké množství tvrdých soubojů,“ načal hodnocení hostující kouč Roman Masopust. „První stoprocentní šanci neproměnil Tomáš Petr, jeho obstřel po samostatném úniku vytěsnil brankář domácích. Domácí byli nebezpeční po rychlých individuálních akcích z levé strany a hlavně jsme v první půli nedokázali dobře přikrýt Kočího, který individuálně vyčníval svým výkonem. V 17. minutě viděl rozhodčí náš faul ve vápně a domácí v klidu proměnili. O pár minut později se nedomluvil Vavřina s brankářem Kožurikem, jeho malou domů vystihl Ratner a prohrávali jsme o dvě branky. O pár minut později faulovali domácí ve vápně Petra a z penalty snížil Šveřepa. Do druhé půle jsme měli katastrofální vstup. Zleva znovu utekl Ratner a Dlouhý uklízel z malého vápna. Pak to byla z naší strany velké snaha, spousta šancí, otevřené hřiště pro rychlé protiútoky, branky na obou stranách a v napínavém konci zápasu šťastné překlopení výsledku v poslední minutě,“ oddechl si trenér vítězného celku.

Branky: 17., 48. a 70. Dlouhý (z PK), 24. Ratner – 26. a 51. Šveřepa (oba z PK), 65. a 76. T. Petr, 90+2. Víšek. Poločas: 2:1.

Sedlec-Prčice – Sázava 2:2

„Moc těžké utkání. Domácí jsou trošku jinde než ostatní týmy v naší skupině. Zvlášť doma. Prostředí v Sedleci je velmi korektní. I hráči se chovají velmi dobře. No já jim rozumím, když soupeře vozí zadarmo na kolotoči,“ culil se hrající trenér sázavského mužstva Pavel Chuchla. „Jinak k zápasu. Oni v tlaku a my v posouvání. Celkem to šlo. První super šanci jsme měli my. Škoda, nebyl z toho gól. Postupně nám přivírali kyslík. Ale gól na 1:0 byl podle kluků z ofsajdu. Nevím, ale udělali jsme chybu při odkopu. V půli jsem chtěl na chlapcích větší odvahu. Dali jsme brzy na 1:1 a podráždili jsme hada bosou nohou. Za chvilku to bylo 2:1. My jsme ale hned srovnali na 2:2 po chybě gólmana. Posledních dvacet minut bylo krutých. Náš brankář chytil nemožné, my tam skákali šipky. Bod je velká radost,“ popsal utkání Chuchla.

Branky: 40. a 61. Prchlík – 54. Novák, 70. Šafránek (z PK). Poločas: 1:0.