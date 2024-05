Tři dva. To je poměr vítězství a porážek okresních zástupců ve fotbalové I.B třídě v dalším kole. Ve skupině C prohrály Paběnice na hřišti třetích Semic o jediný gól, hattrickem je sestřelil Jareš. Ve skupině D prohrála Sázava doma s Jesenicí a pořádně si zahrává s ohněm. Z výhry se radovaly zbylé tři celky. Červené Janovice doma nasázely Miřeticím osm gólů, šestkrát se zapsal do listiny střelců Štěpán Kacafírek. A Jakub Jonáš dal gól ze sedmdesáti metrů. Uhlířské Janovice se doma trápily s Kunicemi, které nakonec o gól udolaly a mají stále stejně bodů jako vedoucí Říčany. Kácov zvítězil nad Vyžlovkou hlavně díky hattricku kanonýra Jana Jíchy.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Říčany (5:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Červené Janovice – Miřetice 8:1

„Obrovská spokojenost. Mám velkou radost z toho, jak se celý tým popasoval s důležitostí utkání. Tabulka je velice vyrovnaná, nutně jsme potřebovali využít domácího prostředí a zvládnout zápas za tři body. Odehráli jsme velmi dobrý zápas s řadou individuálně nadstandardních výkonů, od první do poslední minuty jsme kontrolovali hru a odměnou nám je výsledek, který je naprosto zasloužený,“ radoval se z jasné výhry domácí fotbalista Tomáš Dudla. „Ozdobou utkání byla branka Jakuba Jonáše ze sedmdesáti metrů, která by v přítomnosti kamer aspirovala na gól roku,“ vypíchl fantastický moment Dudla.

Branky: 5., 15., 50., 65., 67. a 77. Kacafírek, 44. Jonáš, 88. Mařík – 56. Cacák. Poločas: 3:0.

Sázava – Jesenice 0:2

Branky: 29. a 70. Obermajer. Poločas: 0:1.

Uhlířské Janovice – Kunice 4:3

„Zápas blbec. Doufám, že jsme si to vybrali. Obrana hrozná, střed zálohy si dělal, co chtěl. Byli jsme roztažení po celém hřišti. Soupeř hrál jednoduše, nakopával křižné míče a my jsme s tím měli problém. Navíc jsme udělali zbytečné dvě chyby ve vápně, kdy jsme udělali obrovské hrubky při rozehrávce, kdy Kopecký hasil na poslední chvíli a byl vyloučen. Důležité je, že jsme zápas dokopali do konce a bereme tři body,“ oddechl si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 24. J. Kopp, 33. Jelínek, 59. Novotný, 83. Kopecký – 16. a 88. Skála (oba z PK), 44. Janků. ČK: 88. Kopecký (Uhl. Janovice). Poločas: 2:2.

Kácov – Vyžlovka 4:2

„Začátek byl více než zajímavý. Po třech rozích skóre 2:1, k tomu hosté lepší na balonu a hlavně v pohybu. My jsme byli vlažní a ze hry jsme si nic nevypracovali. Do konce poločasu jsme ale měli z každé standardky gólovku. Druhou půlku jsme přidali a hned to vedlo k šancím, ale bohužel jsme proměnili jen jednu. Sympaticky hrající hosté ovšem snížili a hnali se za vyrovnáním. Nakonec jsme se opět prosadili z rohu a nebylo co řešit,“ byl rád za vítězství trenér Kácova Michal Veliký. „Musím vyzdvihnout výkon Honzy Jíchy, který měl v zápase tři plus jedna a konečně předvedl výkon, na který jsme tady celou dobu čekali,“ přidal kouč Veliký pochvalu zkušenému útočníkovi.

Slovanu chybělo podle manažera nadšení, hlízovský kouč své hráče ocenil

Branky: 4., 14. a 77. J. Jícha, 48. Štorch – 2. a 72. Š. Jícha. Poločas: 2:1.

Semice – Paběnice 4:3

„Do Semic jsme jeli v okleštěné sestavě a chtěli hrát ze zabezpečené obrany, což se nám od začátku vůbec nedařilo a domácí byli lepším týmem. Dostali se do vedení 2:0 a měli další příležitosti, ve kterých nás nad vodou držel brankář Výborný. Zhruba od třicáté minuty jsme konečně začali hrát, byli lepší na balonu a nějaké šance jsme začali mít i my, ale bohužel se nám nepodařilo skórovat. Ovšem ve 42. minutě se domácí dostali do další šance a dali na 3:0. Nedali jsme hlavy dolů a Váňa před poločasem z trestného kopu vykřesal naději – 3:1,“ uvedl k první půli hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Druhý poločas začali domácí opět aktivně, ale my jsme po Blahníkově hlavičce dali na 3:2. Ve druhem poločase se hrál vyrovnaný fotbal. V 64. minutě domácí zahrávali trestný kop, který skvělým zákrokem vytáhl Výborný na roh, ale z následného rohu domácí dali na 4:2 a to se ukázalo jako rozhodující. My jsme ještě měli nějaké příležitosti, domácí také, až na konci zápasu korigoval opět Váňa z trestného kopu do šibenice na 4:3. Klukům chci poděkovat za bojovný a statečný výkon. Děkuji všem hráčům a klukům z B týmu, kteří nám šli pomoc a zároveň se klukům z B týmu omlouvám, že jsem je oslabil na utkání s Malešovem, protože jsme měli souběh a i jim na dálku děkuji za výkon,“ řekl Jaroslav Vlach.

Branky: 20., 25. a 65. Jareš, 42. Kubela – 45. a 90+2. Váňa, 54. Blahník. Poločas: 3:1.