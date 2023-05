„Zeleneč hrála od začátku organizovaně v bloku a čekala na příležitosti k rychlým protiútokům. Soupeře jsme dostávali průběžně pod tlak, vypracovali si množství příležitostí, ale naložili jsme s nimi stejně jako v 7. minutě Šveřepa, který se prosmýkl do vápna, ale v souboji s gólmanem ho bohužel neprostřelil. Od té chvíle jsme pravidelně střídali neproměněné standardní situace a nepovedené rohové kopy. Hosté si příležitosti vytvořili v půlce poločasu, kdy se Luhan nejdříve dostal za obranu do samostatného nájezdu, ale brankář Kožurik byl velmi rychle u něho a napodruhé v rychlého náběhu trefil tyč,“ hodnotil první poločas utkání domácí trenér Roman Masopust. „Stejný obrázek měl i druhý poločas, jen hosté se k protiútokům dostávali už častěji. Nám se ve vápně hrubě nedařilo a zároveň takové množství standardek, ze kterých jsme se nedokázali prosadit, je zarážející. Po jedné z nich v 72. minutě Víšek z malého vápna přestřelil branku a z následného protiútoku jsme pozdě obsadili autové vhazování, následně jednoduše propadli ve středu hřiště a hosté se prosadili střelou z vápna. I následně měli na hlavě vyrovnání Semrád, Šveřepa i Kapounek. Nebezpečnou střelu Petra vytáhl brankář Zelenče. Závěrečný nápor skončil po rohovém kopu, při kterém se do zakončení hlavou dostal i gólman Kožurik, ale ani on nezamířil přesně. Při dalším špatném založení útoku, hosté využili špatnou přihrávku a ve čtvrté minutě nastavení pěknou ranou zpoza vápna pečetili na 0:2,“ popsal důležité momenty utkání Masopust.

Branky: 73. Luhan, 90+4. Nájemník. Poločas: 0:0.

Pátek – Bílé Podolí 5:1

„Na začátku zápasu bylo Podolí nebezpečné. Mělo tam nějaké náznaky k zakončení. Od 15. minuty jsme ale začali přebírat iniciativu my. Začali být více na balonu a vytvářet si šance. Ve 24. minutě jsme rozehrávali roh, hosté odvrátili pouze k volnému Navrátilovi, který z voleje propálil vše, co mu stálo v cestě. O dvě minuty později se za obranu dostal Ramšák a nedal brankáři Podolí šanci. Ve 40. minutě opět po rohu se dostal míč k Navrátilovi a ten krásnou technickou střelou překonal brankáře. Výsledek 3:0 byl pozitivní do druhé půle. Druhý poločas jsme už jasně dominovali. V 65. minutě zvyšoval Ramšák na 4:0. V 75. minutě jsme si vybrali špatnou chvilku. Po zbytečné ztrátě na soupeřově půlce šli hosté do brejku, který gólově vyřešili. O tři minuty později se po lajně uvolnil Málek a naservíroval míč Ramšákovi - 5:1. Hosté od inkasované branky působili odevzdaně. Byli jsme lepší, hlavně druhý poločas a zaslouženě vyhráli," řekl po utkání obránce Pátku Petr Šťastný.

Branky: 24. a 40. Navrátil, 26., 65. a 78. Ramšák – 75. Štoček. Poločas: 3:0.

Kunice – Kácov 2:1

„Měli jsme dobrý vstup do utkání hned z první střely jsme dali gól. Byli jsme aktivní a chtěli jsme vstřelit další branku, to se bohužel nestalo a Kunice nás po chybě v rozehrávce potrestaly rychlým protiútokem a vyrovnali. My jsme ještě měli dvě nadějné šance, ale ty jsme neproměnili. Do druhého poločasu jsme vstoupili také dobře, jenže opět jsme neproměnili gólovku a následně se hra vyrovnala a čekalo se na to, kdo udělá chybu. Tu jsme udělali my a Kunice šly do vedení, které si už zkušeně pohlídaly,“ litoval kouč Kácova Michal Veliký.

Branky: 26. Koubek, 75. Prokš – 5. Artur. Poločas: 1:1.

Sázava – Sedlčany B 2:2

„Soupeř byl nebezpečný a bod si zaslouží. Měli jsme problémy s jeho brejky. Brzy jsme inkasovali a soupeř se zatáhl a byl problém. My jsme měli převahu, ale byla jalová. Druhou půlku jsme hru zjednodušili a hlavně hráli víc do kolma. Skóre jsme otočili. Bohužel po sérii chyb Sedlčany vyrovnaly. Remíza je ale spravedlivá,“ přiznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 53. a 56. Šafránek (první z PK) – 9. a 78. Lípa. Poločas: 0:1.

Uhlířské Janovice – Jevany 0:3

„Soupeř celý zápas nic neměl, dokonce hrál poločas o deseti, ale nevytvořili jsme si žádnou šanci. Naopak soupeři jsme darovali po třech hrubých chybách tři góly a ty soupeř trestal,“ řekl krátce k utkání trenér domácích Martin Dotlačil.

Branky: 23. Chroust (z PK), 29. Šmejkal, 80. Rejka. ČK: Škorpil (Jevany). Poločas: 0:2.