Další kolo fotbalové I.B třídy okresním celkům moc nevyšlo. Zvítězily jen Uhlířské Janovice, těsně zdolaly Miřetice na jejich půdě. Vedoucí Vrdy ztratily dva body v Semicích, utkání skončilo plichtou. Zbylé tři celky prohrály. Poslední Bílé Podolí schytalo šest gólů na hřišti v Ostré, Sázava dostala tenisového kanára v Teplýšovicích. Kácov padl dokonce doma, nestačil na Křivsoudov.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Vrdy (1:1) | Foto: Markéta Stiborová

Ostrá – Bílé Podolí 6:1

„Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně a co nejdříve se prosadit gólově. To se nám také podařilo, když jsme vstřelili branku hned z první akce po rozehrání. Druhý gól jsme přidali v desáté minutě a moli jsme být v klidu. Jenže pak přišla série neproměněných šancí a zbytečná nervozita. Ta se umocnila po obdržené brance z tečovaného trestného kopu. Po přestávce jsme se naštěstí uklidnili třetí brankou. Hra byla najednou přesnější a klid v koncovce znamenal další navýšení skóre. Výhra pro nás byla důležitá a zasloužená. Doufám, že nás povzbudí před dalšími těžkými zápasy,“ věří trenér vítězného celku Josef Pavliš.

„Dali jsme dohromady alespoň dvanáct hráčů, abychom utkání vůbec odehráli. Špatně jsme do zápasu vstoupili a rychle jsme prohrávali o dva góly. A už jsme se vezli. Pak snížil Štoček z trestného kopu a pak bylo otázkou, kdo se jako první trefí dál. Domácí ale byli lepší, mají mladý a běhavý tým. Ve druhém poločase jsme vydrželi ještě patnáct minut, pak jsme znovu inkasovali. Byly to takové polovlastní góly. Domácí pak měli dost šancí, ale hodně jich zahodili,“ popisoval utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Někteří naši hráči už sezonu vypustili, mají jiné zájmy, ale přesto jsme to dali dohromady. Nedá se nic dělat, jsme tam,“ ulevil si kouč Bílého Podolí.

Branky: 1. a 61. L. Dozorec, 10. Kadeřábek, 79. Koblasa, 81. Manhart, 88. Kukla – 23. Štoček. Poločas: 2:1.

Semice – Vrdy 1:1

„Hrál se výborný zápas z obou stran, ve velmi vysokém tempu. Velmi vyrovnaný. Hosté do zápasu vletěli ve velkém stylu, ale my jsme drželi krok. Ujali jsme se vedení v 11. minutě, když byl Jareš důrazný a dokázal přesně zakončit. Po půlhodině bylo vyrovnáno, kdy přímo z rohu propadl balon do brány přízemní střelou, lehce tečovanou naším obráncem. První poločas se pak dohrál pořád ve vysokém tempu bez šancí. Ve druhé půli už to nebylo tak v rychlosti jako v té první, přesto se ale hrál oboustranně hezký fotbal. My se snažili těžit z výškové převahy a možná jsme byli i o něco málo aktivnější než hosté. Měli jsme tam pár situací po standardkách, kdy jsme zahrozili, ale nic jsme z toho nevyužili. A když neproměnili nic ani hosté, kdy je jednou fantasticky vychytal náš gólman a dvakrát skončil balon na tyči, tak skončil zápas asi spravedlivou remízou,“ hodnotil utkání vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

Tyče, břevno, ale hlavně tři body. Čáslav živí naději na divizní záchranu

„Čekali jsme těžký zápas, množství centrovaných míčů a důrazné souboje. A přesně tak zápas vypadal. Po našem úvodním desetiminutovém tlaku poslali domácí dlouhý nákop na Jareše, ten si prsama přistrčil balon mezi stopery a s přehledem překonal brankáře Kožurika. Po další čtvrthodince bylo srovnáno, když Tomáš Petr zakroutil míč z rohového kopu přímo do branky. Domácí nadále hrozili z prodloužených míčů hlavou od Jareše a zabíháním krajních hráčů. Naši největší šanci v první půli vykopli domácí z brankové čáry po dalším rohovém kopu,“ popsal první půli trenér hostujícího týmu Roman Masopust. „I ve druhé půli se několikrát dostali domácí k zakončení hlavou po standardních situacích. Od nás šli střely zpoza vápna většinou mimo branku. Po rychlých přechodech, jsme se dvakrát dostali do samostatného nájezdu na brankáře, ale ani tyto šance jsme nedokázali proměnit. V samotném závěru jsme ještě nastřelili tyč a tak byl druhý poločas bez branek. Odehráli jsme dobře těžký zápas, který byl hodně důrazný, ale férový. Za osmdesát minut remíza zasloužená, ale po našich závěrečných neproměněných šancích spíše ztráta,“ dodal Masopust.

Branky: 11. Jareš – 28. T. Petr. Poločas: 1:1.

Kácov – Křivsoudov 1:2

„Začali jsme náporem a měli nějaké náznaky šancí, ale najednou po souboji uprostřed hřiště propadl míč k hostujícímu hráči, který prošel mezi našimi obránci a zakončil přesně k tyči. Najednou jsme byli jako opaření a vzápětí přišel centr do vápna a náš obránce ve snaze o odkop ho zasunul do vlastní branky. Sice jsme vzápětí snížili, ale pak už to bylo jen dobývání obrany a na to nám chyběla kvalita,“ přiznal kácovský kormidelník Michal Veliký. „Klukům nemohu nic vytknout, protože dřeli a chtěli se zápasem něco udělat, ale vyhrává ten, kdo dá víc gólů a to byl Křivsoudov,“ řekl kouč Kácova.

Branky: 24. Peroutka – 14. Procházka, 20. vlastní Pivoňka. Poločas: 1:2.

Teplýšovice – Sázava 6:0

„Odehráli jsme moc špatný zápas,“ uznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Domácí nás jasně přehráli. Chlapci celou sezonu hrají solidně a jeden zápas byl zkrátka špatný. Teplýšovice pořád teď prohrávají. Tentokrát ale hrály výborně a my měli velmi špatný den. Příští rok si na ně dáme pozor,“ přidal své hodnocení kouč poražených.

Půlka mužstva předvedla výkon okresní soutěže, zlobil se Junek

Branky: 28., 43. a 60. Breburda, 65. Mládek, 76. Král, 88. Průcha. Poločas: 2:0.

Miřetice – Uhlířské Janovice 1:2

„Do zápasu jsme šli s tím, že budeme hrát jednoduchý fotbal. Hřiště je malé a úzké, takže bylo plno soubojů. Domácí nejvíce hrozili z autových situací, kdy házeli auty pomalu z půlky až do vápna. Do vedení jsme šli po kombinaci ze strany, kdy Vyhnánek uklízel do prázdné brány. Do druhé půlky jsme šli stejně takticky a hned ve 46. minutě jsme dali druhou branku. Poté jsme dostali hloupý gól, kdy náš gólman neudržel jednoduchý míč a soupeř z přímého kopu trestal. Pak jsme měli ještě šance, které jsme nedali, a to byla škoda. V 90. minutě se soupeř nastěhoval před naše pokutové území, ale naštěstí minul. Jsem rád, kluci bojovali do poslední minuty a bereme za to tři body,“ potěšilo trenéra Uhlířských Janovic Martina Dotlačila.

Branky: 63. Moudrý – 11. Vyhnánek, 46. N. Marek. Poločas: 0:1.