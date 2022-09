„Odehráli jsme parádní zápas a od začátku do konce jsem neměl pochyb o výsledku. Měli jsme dobrý pohyb a zodpovědně bránili,“ vypíchl důležité aspekty vítězství Michal Veliký, trenér Kácova. „Domácí měli prakticky možnosti jen ze standardních situací. Čtyři góly jsme vstřelili po parádních akcích, k tomu jsme ještě nějaké nedotáhli do konce. Domácí skórovali po střelách zpoza vápna, ale vždy jsme odpověděli a do nějakého většího tlaku je nepustili. Musím pochválit celé mužstvo, včetně kluků, kteří se dostali na plac z lavičky za výborné nasazení a chuť vyhrát a odčinit nepovedený zápas proti Říčanům,“ uvedl kouč vítězného celku.

Branky: 65. Kamp, 74. Bíba – 10. a 24. Zeman (1. z PK), 32. a 82. Pane, 66. Vebr, 90. Kostiuk. Poločas: 0:3.

Bílé Podolí – Velim B 1:2

„Je to špatné. Dvakrát za sebou jsme prohráli doma, jsme plonkoví dopředu,“ uznal trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Nedali bychom snad gól, ani kdybychom hráli dva dny. Sice jsme dokázali snížit, ale náš platonický tlak vyzněl naprázdno, nic jsme nevymysleli. Je to pro nás další ztráta, kterou budeme těžko dohánět. Kluci to ale nezabalili, není jim co vytknout, ale kvalita nám chybí. Navíc teď jedeme do Vykáně, která je hodně silná v ofenzivě. Byli bychom rádi za každý bod,“ podotkl Šváb.

Branky: 77. Kupka – 14. Kasal, 76. Zajíc. Poločas: 0:1.

Zbraslavice musí zaplatit za odstoupení ze soutěže osm tisíc korun

Sázava – Sedlec-Prčice 3:1

„Jsme moc moc spokojeni,“ hlesl po zápase hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Soupeř byl výborný. Není lepší tým v soutěži. Mají všechny pozice na vysoké úrovni. Všechno jsou dobří atleti a šikovní fotbalisté,“ chválil protivníka kouč vítězů. „My jsme začali utkání skvěle. Výborná kombinace a důraz v osobních soubojích. Soupeř byl opatrnější a tempo stupňoval. Vstřelili jsme první gól, což bylo hodně důležité. Konec poločasu patřil soupeři a zaslouženě vyrovnal. Ve druhé půlce jsme poctivě bránili a brejkovali. Brejky jsme vyřešili famózně. David Kalivoda dal dvě branky. Kluci neskutečně dřeli a mají můj obdiv,“ byl spokojený trenér Chuchla.

Branky: 27. Koubek, 65. a 68. D. Kalivoda – 44. Kabíček. Poločas: 1:1.

Divišov – Uhl. Janovice 1:2

„Před zápasem jsme změnili trochu taktiku. Kluci to vzali vážně a od začátku jsme soupeře tlačili vytvořili jsme si tak tři nebo čtyři tutovky za první poločas, které jsme neproměnili a šli jsme do kabin za stavu 0:0. Hned po poločase jsme dostali na 1:0 z penalty, kterou jsme zase nedomluvou na míči udělali. Možná nás to i nakoplo a ještě víc jsme dominovali ve hře. Jeden gól jsme dali ze standardní situace a druhý přidali po krásné akci ze strany, kdy Jelínek zakončoval do prázdné brány. Závěr byl trochu hektický, ale zvládli jsme to. Musím kluky za odmakaný výkon pochválit,“ byl nadmíru spokojený trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 50. Breburda (z PK) – 69. N. Marek, 77. Jelínek. Poločas: 0:0.

Vrdy – Vykáň 1:2

„Bohužel jsme hned ve 3. minutě rozehráli přímo na kopačky hostů a ty přečíslení tři na dva s přehledem dohráli do gólu. To určilo ráz první půle, kdy jsme byli odzadu málo aktivní. Snažili jsme se o rychlý protiútok, ale hosté nás v prvním poločase dobře obsazovali. V další tutovce Vykáňě výborně zasáhl gólman David Kožurik a naší jedinou tutovku jsme po centru na zadní tyči nedokázali usměrnit. Od začátku druhé půle jsme byli výrazně aktivnější a brzy se nám podařilo z přímého kopu vyrovnat. Utkání se lámalo v 80. minutě, když se Filip Víšek dokázal prosadit přes stopery, ale samostatný nájezd neproměnil. Vzápětí hosté dokázali využít rychlý přechod přes uvolněný střed hřiště a náběh po pravé straně skončil vítězným gólem hostů,“ hodnotil utkání domácí lodivod Roman Masopust. „Tentokrát nám kvůli nedisciplinovanosti, ´dovoleným´ a zraněním chybělo deset hráčů. Od příštího týdne se nám budou postupně vracet a už se nebudeme moct za nic schovávat a hledat výmluvy,“ řekl rázně kouč Masopust.

Branky: 53. Semrád – 3. Dlouhý, 82. Kölbl. Poločas: 0:1.