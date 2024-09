„Zápas, který jsme měli dobře rozehraný, jsme ztratili v poslední vteřině. Je to velká škoda, i když byl soupeř lepší, tak jsme měli utkání dovést do vítězného konce. Kluci opět dřeli, dobře se posouvali, jenže to na tři body nestačilo. Příští týden nás čeká Jíkev, další nesmírně těžký protivník,“ řekl po utkání trenér Malešova Tomáš Frejlach.

Branky: 4. Menšík, 50. Kvíčala – 9. Brunclík, 90+4. K. Pikner. Poločas: 1:1.

Pátek – Suchdol 3:3

„Zápas, který se nám vůbec nepovedl. Sice jsme v patnácté minutě vedli 2:0, ale to hosty nepoložilo a za šest minut dokázali otočit na 2:3. My jsme naštěstí asi za tři minuty vyrovnali, ale jinak asi není moc co hodnotit. Nám se zápas nepovedl a asi jsme si mysleli, že se porazí sami. Soupeři gratuluji k zasloužené a pro ně určitě cenné remíze. Musím opět vyzdvihnout našeho gólmana Kožurika, který nás opět hodně podržel,“ uvedl pátecký fotbalista a autor dvou branek Marek Ramšák.

„V zápase, kde jsme vstřelili pět branek, je remíza málo. Ale zase proto, že jsme se zvedli a zápas otočili proti silnému soupeři, je remíza spravedlivá,“ hlesl krátce hrající trenér hostujícího mužstva David Čižinský.

Branky: 7. a 37. Ramšák, 15. Bartoš – 28. Šibrava, 32. Králík, 34. Herout. Poločas: 3:3.

Paběnice – Semice 2:0

„Pro nás jde o důležité vítězství, doma chceme vyhrávat. Opět nám pomohli kluci z béčka Martin Blahník a Tomáš Horváth,“ poznamenal hrající kouč Paběnic Jaroslav Vlach a pokračoval: „Zápas byl vyrovnaný, hosté měli možná trochu více ze hry, my jsme se snažili poctivě bránit v bloku. Do vedení jsme se dostali v 15. minutě z pokutového kopu. Po kombinaci jsme se dostali do vápna a brankář soupeře sestřelil Dominika Mužátka. Hosté potom mohli vyrovnat, když se dostali za obranu, útočník se snažil o lob, ale trefil břevno. To jsme měli štěstí, při několika dalších šancích nás podržel brankář Tomáš Výborný. Ve druhém poločase jsme se snažili bránit a výsledek udržet. Po přestávce nám hosté trefili ještě jedno břevno, když to zkoušel hráč ze strany zatočit do brány a naštěstí pro nás se míč odrazil od břevna pryč. Šancí ale už tolik nebylo. Deset minut před koncem Marek Kracík zvýšil na 2:0 krásnou ranou zpoza vápna, výsledek už jsme si pohlídali a odehráli zápas poctivě v obraně. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, klukům děkuji za skvělý týmový výkon, utkání odmakali na dvě stě procent. Vyzdvihl bych snad Tomáše Horvátha, který přišel ze Zbýšova ze čtvrté třídy a odehrál to neskutečně. Mám velkou radost, že jsme to zvládli,“ radoval se Vlach.

„První půle byla nebezpečnější spíše z naší strany. Domácí dali branku po penaltě, která byla sice přísná, ale byla. Nám se podařilo v první půli nastřelit břevno a několik brejkových situací jsme nedotáhli do branky. Druhý poločas začal tím, že domácí byli trochu zakřiknutí a čekali, s čím přijdeme. Opět jsme nastřelili břevno a po pár náznacích šancí jsme toho dále už moc nepředvedli. Domácí po závaru ve vápně po krásné střele o tyč navýšili vedení, které si už ohlídali. Soupeři gratulujeme a my musíme začít střílet góly, jinak vyhrávat nebudeme,“ měl jasno semický fotbalista Štěpán Bříza.

Branky: 15. Carda (z PK), 78. Kracík. Poločas: 1:0.

Dobřejovice – Kácov 0:1

„Předvedli jsme dobrý výkon, kterému k dokonalosti chybělo jen proměnit alespoň polovinu šancí. Za zmínku stojí, že jsme orazítkovali pětkrát brankovou konstrukci, k tomu podal výborný výkon domácí brankář. My jsme byli nakonec rádi za provedenou střelu z hranice vápna, kterou uklidil Vojta Štorch. Samozřejmě jak to bývá, domácí se v závěru snažili o vyrovnání, ale až na jeden okamžik jsme si to s přehledem pohlídali. Musím kluky pochválit především za nasazení a chuť vyhrát, ale to co neproměnili, bylo něco nevídaného,“ byl rád za výhru trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 69. Štorch. ČK: 90+6. Haken (Dobřejovice). Poločas: 0:0.