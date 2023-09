„Pro nás je to velice důležité vítězství, do zápasu jsme šli s bilancí tří bodů ze tří zápasů, což určitě není něco, s čím bychom byli spokojeni,“ ulevil si domácí fotbalista Tomáš Dudla. „Opět jsme do zápasu vstoupili tak, že jsme inkasovali brzkou branku. Nerozhodilo nás to, věděli jsme, že šance si dokážeme vytvořit. Myslím, že první poločas jsme byli lepším a nebezpečnějším týmem, soupeř skóroval z ojedinělé situace, sami jsme si dokázali vytvořit několik dobrých příležitostí a ještě během první půle se dvakrát gólově prosadit. Druhý poločas soupeř zlepšil aktivitu, my jsme hráli z bloku a čekali na moment, kdy bychom mohli odskočit do dvougólového vedení, což se nám naštěstí povedlo a odmítli jsme tím drama až do posledních minut,“ těšilo Dudlu. „Soupeř byl nepříjemný a houževnatý. Tří bodů si vážíme,“ dodal Tomáš Dudla.

„Utkání jsme absolutně nezvládli a jen se po celé utkání hádali. Za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou gólovou šanci a zaslouženě prohráli. O fotbale se nedá v žádném případě mluvit, snad jen o individuálním výkonu Nováka, který rozhodl třemi góly,“ zhodnotil krátce okresní derby hostují í trenér Michal Veliký.

Branky: 16., 36. a 85. Novák – 4. Svoboda. Poločas: 2:1.

Čáslavský trenér Junek: Chybami jsme dostali soupeře do hry

Teplýšovice – Uhlířské Janovice 4:2

„V prvním poločase nás domácí přejeli, i když jsme šli jako první do vedení. Potom už byli domácí lepší, my jsme byli ustrašení, nedokážu si vysvětlit, proč to tak bylo. Ve druhém poločase jsme se zlepšili o sto procent, ale velké šance jsme si nevypracovali. Byl to už spíše boj o střed pole, bylo to dost vyhecované, což vyústilo i ve dvě vyloučení. Teplýšovice ale vyhrály zaslouženě,“ hosdnotil utkání vedoucí hostujícího týmu Antonín Novotný.

Branky: 26. Stěhule, 29. Zima, 32. Kačenga, 40. Suk – 22. a 80. Jelínek (1. z PK). ČK: 65. Vyhlídal – 70. Vinický. Poločas: 4:1.

Olbramovice – Sázava 1:6

„Asi úplný základní úkol byl tři body. To se povedlo a jsme samozřejmě rádi,“ zaradoval se hrající trenér sázavského celku Pavel Chuchla. „Měli jsme dobrou sestavu. Myslím, jako je naše klasika, tak naposled. Hra kromě prvních deseti minut byla z naší strany dobrá a plynulá. Dali jsme od třicáté minuty čtyři góly a bylo rozhodnuto. Chválím Martina Chrpu, který dal z pozice středního halva dva góly a na dva přihrál. Podal vynikající výkon jako správný kapitán. Musíme bojovat dál, bohužel se nám mění a bude měnit sestava. Body maximálně důležité, jinak by nám ten vlak hodně ujel,“ měl jasno kouš Sázavy.

Branky: 89. Štěpánek - 32. Steinocher, 35. a 88. Král, 42. a 44. Chrpa, 61. Koubek. Poločas: 0:4.

Jestřabí Lhota – Paběnice 2:3

„Před zápasem jsem řešil komplikace se sestavou kvůli souběžnému termínu utkání B mužstva. Naštěstí jsme to dali dohromady,“ oddechl si hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Domácí začali lépe, měli tam některé závary po rozích. Hra se potom vyrovnala, a i my jsme měli svoje šance. Těsně před přestávkou jsme mohli zahrávat pokutový kop. Dominik Mužátko penaltu ale odvolal, určitě mu za toto velké gesto fair play patří uznání,“ vyzdvihl gesto svěřence Vlach. „Hned na začátku druhého poločasu nás to odměnilo, když jsme šli do vedení. Po vyrovnání domácích jsme dvěma rychlými góly stav převrátili na naši stranu. Čtyři minuty před koncem snížili domácí z trestného kopu na 2:3 a ještě jsme se strachovali o výsledek. Závěr jsme ale odbojovali. Všem, co nastoupili, patří dík a jsme rádi za tři body z venku,“ dodal paběnický trenér.

Branky: 67. Záhora, 86. Krajíček – 48. Šindelář, 69. Kracík, 71. Radzinevičius. Poločas: 0:0.