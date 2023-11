Šlágrem dalšího kola fotbalové I.B třídy bylo ve skupině D okresní derby, v něž Sázava hostila druhé Uhlířské Janovice. Úspěšnější byli domácí borci, kteří vyhráli třígólovým rozdílem. Nováček z Červených Janovic získal bod na půdě Vyžlovky, Kácov padl na hřišti lídra z Jesenice. Všechny čtyři okresní zástupce nyní dělí v tabulce pouhé dva body a všichni čtyři jsou naskládáni do šestého místa. Ve skupině C nováček z Paběnic doma prohrál s vedoucím týmem z Městce Králové. V utkání se kopaly tři pokutové kopy, padl z nich jediný gól. Domácí i hosté jednou neuspěli.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Jesenice (2:0) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vyžlovka – Červené Janovice 2:2

„První poločas z naší strany snesl přísnější měřítko, byli jsme lepším týmem. Soupeř hrozil jen ze standardních situací, my jsme dobře kombinovali a dokázali si vytvořit několik velmi dobrých příležitostí. Po zásluze jsme tak šli do kabin s jednogólovým náskokem,“ popsal první poločas utkání hostující hráč Tomáš Dudla. „Druhý poločas už takové měřítko nesnesl, soupeř hned po třiceti sekundách dokázal vyrovnat a po zbytek utkání byla Vyžlovka lepším týmem. Bohužel jsme ve druhém poločase nedokázali navázat na to, co nám v tom prvním fungovalo. Utkání bylo drama až do posledních minut, ale myslím si, že dělba bodů je v konečném účtování spravedlivá,“ podotkl Dudla.

Branky: 16. vlastní Kaufman, 46. Tesařík – 14. Daniel Uher, 24. Novák. Poločas: 1:2.

Sázava – Uhlířské Janovice 3:0

„Těžký zápas s týmem, co tvrdí muziku na špičce. Začátek byla bída. Janovice byly lepší, občas nám zdrhly, ale my to přestáli. Od dvacáté minuty se to nějak srovnalo. Půlka skončila bez branek. Něco jsme si řekli, protože náš útok byla nula. Druhá půle začala obr šancí, nájezdem Janovic. Dytrich to ale vychytal. Potom jsme dali tři góly a bylo fajn. Janovice hrají fakt dobře, jsou nebezpečné. Máme velkou radost. Já hlavně z bodů a fanoušci z výhry s hlavním sokem,“ usmíval se dobře naložený hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Zápas Hlízova gól nenabídl, diváci ale museli být podle kouče spokojení

„Zápas se mi těžko hodnotí, vůbec nám nevyšel. Prvních dvacet minut jsme byli aktivní a vytvořili jsme si pár šancí, ale to bylo vše. Rozehrávka vázla, vše bylo pomalé. Domácí se dostávali do šancí jen po našich chybách. Druhý poločas jsme měli tutovku, kdy šel Jaroslav Kopp sám na bránu, ale bohužel nedal a to asi rozhodlo zápas. Po třech chybách jsme inkasovali, kdy jsme vůbec nezvládli bránění,“ shodl se se svým protějškem kouč hostí Martin Dotlačil. „Terén byl hrozný, neuměli jsme si nahrát. Nemůžu nikoho chválit a odjíždíme bez bodu,“ truchlil trenér Uhlířů.

Branky: 60. Danko, 68. Svoboda, 88. Zeman. ČK: 86. Kopecký (U. Janovice). Poločas: 0:0.

Jesenice – Kácov 4:1

„Chytili jsme začátek utkání a možná i Jesenici překvapili. Všude jsme byli dříve a vytvořili si několik nadějných situací. Povedlo se nám vstřelit úvodní gól a vše nám hrálo do karet. Pak se ale Jesenici povedla jedna dobrá akce, ze které vyrovnala. Člověk by řekl, že zkušený tým jako máme my, se z toho nesloží, ale opak byl pravdou. Ihned z naší rozehry inkasujeme na 2:1 a vzápětí vidím, jak má celé mužstvo hlavy dole,“ všiml si trenér Kácova Michal Veliký. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme přidat a naše šance přijdou. To se v celku povedlo, ale nedošlo k vyrovnání a naopak inkasujeme ze standardky a vzápětí z našeho rozehrání po gólu. Shrnuto - náš výpadek dvakrát dvě minuty nás stál bodový zisk, což nás určitě mrzí a za týden to budeme muset napravit v derby proti Sázavě,“ je odhodlaný trenér Veliký.

Branky: 17. a 58. Bureš, 18. Štěpánek, 56. Beneš – 12. Štorch. Poločas: 2:1.

Paběnice – Městec Králové 1:4

„Měli jsme těžké dát vůbec mančaft dohromady, máme nemocné hráče, někdo byl v práci a navíc byl souběh s béčkem. Bylo nás přesně jedenáct a to se také na hře projevilo. Ale hráli jsme proti prvnímu celku tabulky, který to potvrdil herně i disciplínou. Je to tým, který šlape a je právem první. Chtěli jsme hrát zezadu, abychom nepropadali a tato taktika nám vyšla. Výsledek je pro nás v tomto složení ještě slušný. V plné síle bychom sehráli asi jiné utkání, ale takto jsme odevzdali to, na co jsme měli,“ přiznal asistent paběnického trenéra Tomáš Böhm.

Venkovní trápení Čáslavi pokračuje, Vysokému Mýtu stačila jediná branka

„Zápas, ze kterého jsme měli velký respekt, jsme zvládli. Musím říct, že jsme to zvládli s velkou grácií. Soupeř byl zkušený, ale hrozil sporadicky. Vlastně z ojedinělé standardky vstřelil branku, když Vašek Koloušek ukázal, jak moc to ještě má v noze a posadil balon svému útočníkovi na palici,“ načal hodnocení hrající trenér hostujícího týmu Jan Šmidrkal. „Svůj tým chválím, velmi chválím. Kluci takticky plnili, dobře napadali, vytvářeli si přesně ty situace, které jsme potřebovali. Super. Znovu pomohli i střídající hráči, kteří zařídili branku na 4:1 a byli cítit. Ohromně se těším na komentáře, že jsme kopali dvě penalty,“ usmíval se Šmidrkal. „V zápase se kopaly tři a všechny byly stoprocentně jasné. Tím bych chtěl pochválit sudí,“ dodal k zápasu kouč vítězného celku. „Za týden máme Ostrou a my si musíme pohlídat navléknutí posledního korálku na náš pomyslný náhrdelník výher,“ přidal Šmidrkal.

Branky: 45+1. Špičák – 36. a 55. Kubelka (1. z PK), 41. Bejbl, 81. Šoufek. Poločas: 1:2.