Chytil střeleckou formu. Góly se od něj čekají a on to plní v letošní sezoně…

„Celý první poločas patřil nám, když hosté nic nepředvedli a více méně se jen bránili. My jsme z toho bohužel vytěžili jen dvě branky a udělali hloupou penaltu. Ve druhém poločase hosté zvýšili tempo a dostali se asi do dvou nebezpečných situací, při kterých nás podržel brankář. Pak jsme zvýšili na 3:1 a zbytek zápasu už v pohodě pohlídali. Kluky musím za předvedený výkon pochválit,“ radoval se Michal Veliký, trenér Kácova.

Branky: 26. Jícha, 45. vlastní Šupina, 63. Štorch – 31. Šupina (z PK). Poločas: 2:1.

Suchdol – Paběnice 0:0

„Tentokrát to byl spíše tenis. Nekoukatelný zápas jsme po obdržené červené kartě dovedli do remízového konce,“ hlesl krátce hrající trenér domácího mužstva David Čižinský.

„Jsem naštvaný,“ načal hodnocení trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Byl to hrozný fotbal na absolutně šíleném hřišti. Neposekaná tráva, terén tvrdý jak někde ve čtvrté třídě. Stav hřiště absolutně neodpovídal krajské soutěži. My jsme hráli hrozně, hra byla pomalá. Byl to nakopávaný fotbal na úrovni třetí třídy. Mrzí mě, že jsme nevyužili výhodu, kdy domácí hráli půl hodiny v deseti lidech. Myslím, že jsme si s tím měli poradit daleko lépe. Škoda naší šance v prodloužení. Ale jak říkám, fotbal to byl špatný, pomalý a domácí už posledních deset minut proleželi na zemi,“ nešetřil kritikou Vlach.

ČK: 60. Zelenka (Suchdol).

Jíkev – Malešov 3:0

„Z naší strany to byl zatím nejhorší výkon. Bohužel, při vší úctě k soupeři, to bylo opravdu jen o nás. První poločas byl o ničem. Z obou stran, úplně jsme se přizpůsobili hře soupeře. Naštěstí jsme si nástup do druhé půle ohlídali, začali jsme více kombinovat a tlačili jsme, byli jsme hodně na míči a hrálo se na jednu branku. Pak Maroš Klimpl téměř z nulového úhlu dopravil míč do brány soupeře a to bylo asi rozhodující. V závěru jsme přidali další dva góly, mohli přidat ještě další. Takže jsme napravili nepovedenou první půlku. Tři body se ale počítají, další zápas máme derby v Křinci, tam se musíme připravit lépe,“ konstatoval po utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Kluci dobře bránili, jenže jsme nemohli střídat. Byli jsme rádi, že nám přijeli aspoň dva chlapci z béčka. Celý zápas jsme byli pod tlakem. Domácí mužstvo rozhodlo v 65. minutě. Pak už jsme hráli na tři útočníky a dostali dva góly na konci utkání,“ krátce zhodnotil zápas malešovský trenér Tomáš Frejlach.

Branky: 64. a 84. Klimpl, 88. Pařízek. Poločas: 0:0.