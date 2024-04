„Na domácím hřišti jsme chtěli prolomit naše jarní čekání na první body a to se nám podařilo,“ radoval se hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. Snažili jsme se hrát zodpovědné v obraně, což se nám celkem dařilo, ale bohužel jsme neměli takovou kvalitu do útoku, kde se nám tolik nedařilo. Branku jsme dali na začátku utkání po standardní situaci, kdy Koloušek našel Martina Výborného. Fotbal moc krásy nepobral, ale my už jsme body vážně potřebovali a za ty jsme moc rádi,“ těšilo Vlacha. „Pozitivní je, že jsme po dlouhé době odehráli utkání bez obdržené branky. Dále jsem taky strašně rád za Martina Výborného, který naskočil po roce do základní sestavy, odehrál skvěle utkání a vstřelil vítěznou branku,“ dodal paběnický kouč.

Čáslav se dočkala výhry, s posledním ale musela otáčet. Tři body trefil Peterka

Branky: 6. Výborný. Poločas: 1:0.

Sázava – Olbramovice 7:1

„Začali jsme prvních deset minut docela dobře, měli jsme dvě šance. Potom se hra z naší strany zpomalila, soupeř měl ještě dost sil a celkem bez problémů nás bránil. Po půl hodině jsme dostali z brejku gól. Bylo dobře, že vyrovnání přišlo rychle a pak to šlo již hladce. Do půle byl stav 4:1v náš prospěch. Hráče to pochopitelně bavilo a padaly hezké branky. Jsme spokojeni s hrou a se ziskem tří bodů,“ radoval se hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 31. Koubek, 33. a 67. Chrpa, 40. a 44. Steinocher (2. z PK), 46. Dušek, 48. Král – 27. Mejdrech. Poločas: 4:1.

Uhlířské Janovice – Teplýšovice 3:0

„Zápas se povedl. Chtěli jsme odčinit minulý týden, kdy se nám to vůbec nepovedlo. První poločas se hrál ve velkém tempu, z obou stran se hrál dobrý fotbal. De facto celý zápas jsme soupeře nepustili do ničeho vážnějšího,“ těšilo trenéra Uhlířských Janovic Martina Dotlačila. „Kluky musím pochválit za dobrý týmový výkon. Jediná kaňka na tom je, že Kulhánek dostal zbytečnou červenou kartu za stavu 3:0, kdy zahrál úmyslně rukou. Zápas se nám povedl, kulky musím pochválit, takhle by se mi to líbilo. Oproti minulému týdnu to byla otočka o sto osmdesát procent,“ podotkl kouč Uhlířů.

Branky: 24. N. Marek, 50 a 52. T. Kopp. ČK: 56. Kulhánek – 78. Vyhlídal. Poločas: 1:0.

Souboj neúspěšných vyhrály doma Vrdy, poslední Lysá dotahovala marně

Kácov – Červené Janovice 2:1

„Byl to spíše boj než nějaký krásný fotbal, ale nakonec jsme soupeře dokázali přetlačit a myslím, že jsme zaslouženě brali tři body. Červené Janovice byly hodně nepříjemný soupeř a když už jsme si nějakou tu šanci připravili, tak jsme měli problém ze zakončením. Obě první branky padly ze správně nařízených penalt. Pak šel soupeř těsně před poločasem do deseti a druhou polovinu zalezl logicky dozadu a my do nich marně bušili. Naštěstí jsme to tam dotlačili z rohu a dali na 2:1. Soupeř měl svou kvalitu a my jsme se museli obávat o výsledek, přestože posledních pět minut dohrával po dalším vyloučení v devíti hráčích. Chtěl bych pochválit mladé rozhodčí, kteří zvládli utkání velice dobře a nepodlehli dost divoké atmosféře. Od začátku až dokonce drželi stejný metr na obě strany a celé utkání měli pod kontrolou," řeklk souboji okresních rivala trenér Kácova Michal Veliký.

"Vlastně moc nevím, co hodnotit. Byli jsme svědky utkání plného soubojů a nepřesností všech pětadvaceti aktérů. Podle mého názoru se hrálo tak dvacet minut čistého času,“ vyprávěl po derby hostující hráč Tomáš Dudla. „Utkání jsme si vlastní nedisciplinovaností prohráli sami. Bohužel jsme domácím darovali jasnou penaltu i rohový kop, ze kterého jsme inkasovali. Nutno dodat, že soupeř byl o ten gól lepší,“ nehledal výmluvy červenojanovický defenzivní fotbalista.

Branky: 28. Petrů (z PK), 73. Solnář – 24. Jonáš (z PK). ČK: 41. Bříza, 85. Jonáš (oba Červené Janovice). Poločas: 1:1.