„Začátek zápasu jsme měli slušný, drželi jsme se nějakého plánu a dostali se do vedení. Po zákroku na Mužátka, kde měla být červená karta, jsme přestali hrát. Přišli jsme o zraněného hráče a ještě nám hráč, co fauloval, dal branku. Od té doby byl hostující tým jasně lepší, měl skvělou kvalitu v útoku, navíc byl agresivnější, rychlejší a zaslouženě vyhrál,“ přiznal hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „My musíme zabrat příští týden a přivézt nějaké body z Plaňan,“ přidal.

„Ze začátku to bylo takové opatrné, my měli nějaké náznaky šancí, ale nedokázali jsme to dotáhnout. V patnácté minutě zápasu jsme dostali takový smolný gól, kdy náš stoper trefil záda spoluhráče a hráč Paběnic šel sám na našeho gólmana a šanci proměnil. A to bylo, řekl bych, ze strany soupeře všechno a začali jsme hrát my. Ve třicáté minutě se prosadil ve skrumáži ve vápně Ondra Puk a za dvě minuty se krásně trefil Honza Bartoš z trestného kopu. Za další tři minuty po přihrávce Martina Puka jsem dával na 3:1. Ještě před poločasem po hezké akci po straně dával před prázdnou bránu Honza Bartoš a Martin Puk se nemýlil. Poločas byl 1:4,“ popsal první poločas autor dvou páteckých branek Marek Ramšák. „Druhý poločas jsme opět začali aktivně a chtěli navázat na ten první a to se nám povedlo. Opět hezká akce po straně, Honza Bartoš mi to dal před bránu na 1:5. Pak nám ukázal něco ze svého umění Václav Koloušek a krásným lobem za vápnem snižoval na 2:5. Definitivní tečku za zápasem udělal v devadesáté minutě Standa Štok. Po celý zápas jsme dřeli a chtěli víc než soupeř, je to zasloužené vítězství. Musím vyzdvihnout i perfektně připravené hřiště v Paběnicích,“ uvedl Ramšák.

Branky: 18. Mužátko, 77. Koloušek – 30. O. Puk, 32. a 43. M. Puk, 35. a 55. Ramšák, 85. Štok. Poločas: 1:4.

Uhlířské Janovice – Jevany 3:1

„První poločas nebyl dobrý, měli jsme hodně chyb v rozehrávce. Nebyli jsme aktivní, soupeř hrál prvních třicet minut lépe. Z ojedinělé šance jsme dostali gól. Od třicáté minuty Jevany zalezly a jen bránily výsledek. Druhý poločas jsme na soupeře nalezli, byli jsme aktivní, soupeř de facto jen bránil. Druhý poločas byl od hráčů výborný a chválím je. Podle mého zasloužené vítězství, soupeř jinak nevystřelil na bránu,“ řekl k zápasu trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 56. a 78. Jelínek, 64. J. Kopp - 25. Moško. Poločas: 0:1.

Sázava – Červené Janovice 4:1

„Máme velkou radost ze tří bodů. Začátek nám na podzim utekl, a tak jsme se na začátek jara velice soustředili. Výkon týmu byl solidní a projevilo se to na výsledku,“ radoval se hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „My jsme se poučili z prvního zápasu v Janovicích, kdy nás soupeř přehrával. Rychle jsme vedli, to vždycky pomůže. Hosté byli celý poločas více na míči, ale šance neměli. My z brejků ano. Na konci půle přišel druhý gól. Ve druhém poločase jsme se zlepšili kombinačně, hrál se oboustranně hezký fotbal. My byli efektivnější,“ rozebral utkání Chuchla.

„Myslím si, že výsledek zápasu úplně neodpovídá obrazu hry. Bylo to vyrovnané utkání,“ uvedl k okresnímu derby fotbalista Červených Janovic Tomáš Dudla. „Domácím jsme dopřáli ohromný luxus. Ještě jsme se ani nedotkli balonu a soupeř šel po několika vteřinách hry do vedení. To byla voda na mlýn soupeři, který vsadil na jednoduchý styl hry. Snažili jsme se kombinovat, drželi balon, ale chvilku před poločasovým hvizdem jsme inkasovali podruhé. Do druhého dějství jsme vstoupili aktivně, snížili na rozdíl jedné branky a začali hrát na velké riziko. Bohužel pro nás soupeř skvěle využil dva rychlé protiútoky a nedopustil závěrečné drama,“ okomentoval utkání Dudla. „Myslím si, že rozdíl ve výsledku udělalo řešení ve finální fázi,“ dodal.

Branky: 1. a 43. Steinocher, 61. Chrpa, 81. Kalina – 56. Novák. Poločas: 2:0.

Kácov – Křivsoudov 3:0

„Chtěli jsme vstoupit do jarní části úspěšně a to se povedlo,“ radoval se trenér Kácova Michal Veliký. „Přes opatrnější začátek jsme se nakonec dostali do několika slibnějších situací, ze kterých vyplynuly šance a my jsme dvě proměnili. Druhý poločas začal jako skončil první, takže jsme měli několik slibných, až bych řekl jasných gólových šancí, které jsme bohužel neproměnili a tím zůstal Křivsoudov ve hře. Pak jsme ale proměnili sólový nájezd a bylo po zápase. Myslím, že Křivsoudov neměl za celý zápas jedinou vyloženou příležitost a proto bereme tři body zaslouženě,“ uvedl kouč vítězného celku.

Branky: 16. Svoboda, 44. Štorch, 81. Jícha. Poločas: 2:0.