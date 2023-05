Další kolo fotbalové I.B třídy nabídlo okresní derby. V něm slavili nejtěsnější vítězství borci Uhlířských Janovic, kteří dokázali vyhrát díky brance Daniela Randlíszka v 88. minuty na hřišti Kácova. Sázava dokázala nasázet pět branek Velkým Popovicím a také slavila vítězství. To poslední a sestupující Bílé Podolí dostalo po špatném druhém poločase šest gólů v Sadské. Lídr z Vrdů vyšel bodově naprázdno, padl na hřišti zachraňujících se Plaňan.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Kácov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Velké Popovice – Sázava 3:5

„Zápas za tři body venku se vždycky počítá,“ byl nadšený hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Hráli jsme celkem dobře dopředu. Góly padaly hned od začátku a my byli pořád ve skóre napřed. Obdržené branky jsme dostali po velkých chybách. Takové většinou neděláme. Hra byla vyrovnaná, domácí nehrají vůbec špatně, ale nebodují. My měli personální problémy a byli povoláni čtyři hráči z juniorky,“ smál se Chuchla. „Petr Kilián byl nejmladší, šel do základu, dal dvě branky a ještě neskutečnou raketu z dálky do břevna a celkově hrál výborně. Ve druhém poločase se vrhly Popovice do útoku a nám vznikl prostor pro brejky. Dvakrát to sice vyšlo, snad další čtyři jsme zakončili blbě. Myslím, že ve druhé půlce se zlepšila naše defenziva. Hráče chci pochválit za nasazení v každém zápase. Ať je sestava jakákoli, tak opravdu tahají jako koně a chtějí uspět. Máme radost ze tří bodů, ale bezchybné to skutečně nebylo,“ dodal sázavský kormidelník.

Branky: 7. T. Sibrt, 22. Týce, 72. J. Sibrt – 6. a 78. Šafránek, 16. Steinocher, 18. a 47. Kilián. Poločas: 2:3.

Sadská – Bílé Podolí 6:1

„Získali jsme povinné tři body. Soupeř byl odevzdaný a my jsme mohli vyhrát klidně asi patnáct jedna. Pro nás sezona skončila šestým jarním kolem, kdy jsme se zachránili. Podle toho to také vypadalo. Oni byli neškodní a oba týmy byly odevzdané,“ hodnotil utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Hráli jsme bez šesti hráčů, kteří jsou zranění nebo mají jiné zájmy. Chtěl bych tak poděkovat trenérovi béčka Jiráskovi, který musel do brány. Dále nám pomohli Nedbal a Hnízdo, za což jim patří dík,“ dodal Svoboda.

Poločasové oslabení ustáli. Hlízov sebral v Luštěnicích bod

„První poločas snesl měřítko, dokud jsme měli síly a mohli jsme běhat. Domácí mají ve svém středu Svobodu, který výborně rozdává míče. Do druhé půle jsme si řekli, že to zkusíme a vyrovnali jsme. Pak to bylo deset minut kdo dá gól. Po hodině hry jsme ho dostali my. Měli jsme v sestavě pět hráčů B týmu a neměli jsme takovou kvalitu. Chyběli nám vítězní hráči, ale klukům není co vyčítat. Hráčům jsem poděkoval, v naší situaci není potřeba se hádat, už musíme myslet dopředu. Šedesát minut sneslo měřítko, dokud jsme mohli,“ přiznal trenér poražených Bohuslav Šváb.

Branky: 61., 75. a 77. Vlasák, 33. Sladkovský, 80. M. Havlík, 86. Čemus – 47. Tyšer. Poločas: 1:0.

Kácov – Uhlířské Janovice 0:1

„V prvním poločase byly Uhlířské Janovice jednoznačně lepší a kdybychom prohrávali o tři góly, nemohl se nikdo divit. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se jim musíme vyrovnat především v pohybu a hrát zodpovědně dozadu. To se nám celkem dařilo a přestože Janovice byly více na míči, k ničemu vážnému jsme je už nepustili. Když už to vypadalo na remízu, tak po míči rozhodčího přišel rychlý centr ze strany, který uklidil hlavou Dan Randlíszek. Jsme zklamaní, ale musíme to hodit za hlavu a příští týden vyhrát proti Křivsoudovu,“ zhodnotil okresní derby kácovský trenér Michal Veliký.

„První poločas jsme měli tři tutové možnosti, ale bohužel jsme nedali. Soupeře jsme v prvním poločase zatlačili, ale bohužel z toho nic nebylo. Druhý poločas prvních dvacet minut byl vlažnější a soupeř mohl trestat, kdy Kmoch se zaskvěl skvělým zákrokem. Od sedmdesáté minuty jsme přebrali zase otěže zápasu a konečně jsme dali gól hlavou po centru že strany, kdy vlétl do souboje Randliszek a hlavou uklidil míč do sítě. Jsem rád, že jsme derby zvládli a bereme tři body,“ těšilo hostujícího trenéra Martina Dotlačila.

Branka: 88. D. Randlíszek. Poločas: 0:0.

Plaňany – Vrdy 2:1

„Fotbal se hrál jen úvodní čtvrthodinku, poté se domácí s přispěním trojice rozhodčích úspěšně prozdržovali celým zápasem,“ rýpl si hostující trenér Roman Masopust. „Střela ze střední vzdálenosti v desáté minutě brankáři Kožurikovi proklouzla pod tělem. Na dva nula jsme dostali po špatném výhozu. Korigovali jsme po akci z levé strany a střele nártem od Tomáše Petra,“ popsal gólové momenty kouč poražených. „Nebyli jsme v zápase dostatečné kvalitní a koncentrovaní, abychom danou konstelaci mohli úspěšně zvládnout,“ dodal Masopust.

Branky: 11. Konůpek, 21. Rýva – 31. T. Petr. ČK: 76. L. Petr (Vrdy). Poločas: 2:1.