I.B třída: Okresní derby v Kácově jasně ovládli fotbalisté Uhlířských Janovic

/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.B třída se rozjela pěkně zostra, zápasy okresních zástupců nabídly hodně branek. A došlo už také na první okresní derby. To dopadlo katastrofálně pro Kácov, který doma slízl debakl od Uhlířských Janovic. Doma neuspěli ani fotbalisté Sázavy, ti dostali rozhodující gól od Jevan tři minuty před koncem. A to vedli v první půli o dvě branky. Nováček skupiny D z Červených Janovic bez Řepky a Kolouška padl na půdě Jesenice dvoubrankovým rozdílem. Další nováček nejnižší krajské soutěže ale ve skupině C, tým Paběnic, vydoloval první tři body. V poločase vedl nad Býchory o tři branky, nakonec se musel strachovat do poslední vteřiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z fotbalového utkání I.B třídy Kácov - Uhlířské Janovice (2:7) | Foto: Petr Křen