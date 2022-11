„Tentokrát jsme tutovku zahodili už v první minutě, ale soupeře jsme poté přišpendlili před jeho brankou a vytvořili si množství šancí. Ve 25. minutě jsme po pěkné akci středem hřiště zvyšovali na 2:0. Hosté následně po naší chybné rozehrávce snížili na rozdíl jediné branky. Dál hráli z hlubokého bloku a spoléhali na dlouhé nákopy. Nám se dařila kombinace a Plaňany stíhaly pouze za cenu faulů. Po faulu na Víška Šveřepa z penalty zvýšil na 3:1. Ve druhé půli diváci viděli zaparkovaný autobus hostů na vápně a od nás už méně kombinace a více individuálních pokusů. Šance i branky průběžně přibývaly až na konečných 7:1. Hosté se v závěru dostali po odkopu do samostatného úniku, ale branku netrefili,“ popisoval zásadní momenty zápasu domácí kormidelník Roman Masopust.

Branky: 13., 57. a 64. Víšek, 25. a 36. Švěřepa (2. z PK), 78. Semrád (z PK), 85. Kapounek – 29. Motrunich. Poločas: 3:1.

Bílé Podolí – Sadská 1:3

„Řekl bych to asi takhle, odehráli jsme další zápas blbec. Soupeř měl sice kvalitu, ale nachytali jsme se sami. První gól jsme dostali z penalty po nesmyslném faulu a druhý doklepli zblízka do brány. My jsme dokázali snížit, ale dvě minuty před koncem, kdy jsme mohli s výsledkem ještě něco udělat, jsme inkasovali potřetí. Vyžrali jsme si to až do dna,“ ulevil si trenér poražených Bohuslav Šváb.

Branky: 78. Kupka – 18. Čemus (z PK), 36. Sladkovský, 89. Vlasák. Poločas: 0:2.

Hora ztratila parádně rozehraný zápas, kouč Tichý je zralý na Chocholouška

Sázava – Velké Popovice 3:1

„Máme pět hráčů mimo. A naše forma je taktně řečeno na bodu mrazu,“ načal hodnocení zápasu sázavský hrající trenér Pavel Chuchla. „Tentokrát jsme zabojovali, byli jsme o kousek lepší a zkušenější. Hráli jsme jednoduše přes jejich malou obranu, nemají centimetry. To je velká nevýhoda. Z bodů máme radost, ale míč není náš kamarád. V týdnu potřebuji pro naše kluky včetně sebe rychlokurz ´Fotbalistou snadno a rychle´,“ vtipkoval Chuchla.

Branky: 39. L. Kalivoda (z PK), 64. a 67. Steinocher – 88. Bíba. Poločas: 1:0.

Uhlířské Janovice – Kácov 1:1

„První poločas jsme byli úplně mimo. Mohli jsme dostat dva góly a nemohli bychom se ničemu divit. Druhý poločas bylo mírné zlepšení, ale nic o čem by se mohlo mluvit. Dali jsme gól z rohu, půl minuty nato soupeř odpověděl nakopnutým míčem a srovnal. Celý zápas jsme byli jak opaření, nechtěli jsme hrát, všude jsme byli pozdě. Za remízu ještě můžeme být rádi, v devadesáté minutě nás podržel reflexním zákrokem gólman,“ vyprávěl po okresním derby domácí kouč Martin Dotlačil.

„V derby jsme chtěli uspět a odpovídalo tomu naše nasazení. Ale bohužel ve finální fázi nám chyběla větší přesnost, abychom si připravili více gólových příležitostí. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě, jednu chytil gólman a druhou jsme přestřelili. Druhá půle začala být nahoru a dolů a tím se začala otevírat okna pro šance. Nám ale i domácím ovšem chyběla kvalita v rozhodujících okamžicích. Když nám dali domácí gól z rohu, trochu jsem se obával, ale naštěstí jsme vyrovnali hned z rozehrávky. V poslední minutě jsme mohli rozhodnout, ale Jarda Kmoch byl proti a naprosto fantastickým zákrokem zachránil remízu,“ řekl k derby hostující trenér Michal Veliký.

Branky: 58. Jelínek – 59. Zeman. Poločas: 0:0.