„Derby v úmorném horku žádnou fotbalovou parádu nenabídlo. Podolí vstoupilo do utkání s větším důrazem a v prvních dvaceti minutách bylo dřív u odražených míčů a vyhrávalo i osobní souboje. S přibývajícím časem jsme začali víc kontrolovat hru a měli i větší šance. Hlavně zakončení Šveřepy z malého vápna a Kořínkův samostatný nájezd volaly po gólů. Hosty ale zachránil výbornými zásahy Dastych. Druhá půle byla zpočátku plná nepřesností a šancí diváci moc neviděli. Podolí se dostalo v 67. minutě do vedení, když nepovedený centrovaný míč zapadl přesně do šibenice. Poté se nám podařilo hosty zmáčknout. Vávra dával hlavou těsně mimo, Petr zblízka pouze do boční sítě a vyrovnali jsme po průniku Šveřepy a doklepnuti Kořínka,“ okomentoval utkání domácí trenér Roman Masopust.

„Domácí asi měli o něco více ze hry, my jsme nastoupili s více defenzivní taktikou. Povedlo se nám dát první branku, kdy zasáhlo sluníčko a domácí brankář míč neviděl. Centr zapadl do brány. Pak nám domácí unikli a dali gól do prázdné brány, to byla škoda. Utkání spělo k remíze, oba strany ai byly spokojené. A my bod bereme,“ řekl kouč Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Na podzim nás Vrdy obraly o body, teď jsme obrali my je. Se sezonou jsme spokojeni, jednačtyřicet bodů jsme dlouho nezískali. S koncem sezony jsme propluli dobře,“ radoval se Šváb.

Branky: 83. Kořínek – 67. Svořák. Poločas: 0:0.

Uhlířské Janovice – Vyžlovka 2:0

„Pohodové utkání na konec sezony. A ještě se ziskem tří bodů,“ těšilo trenéra domácího mužstva Radka Förstera. „Měli jsme v utkání asi čtyři vyložené šance, hosté neměli skoro nic. Takže taková pohodovka,“ dodal kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 30. Kopp, 82. N. Marek. Poločas: 1:0.

Hlízov si derniéru užil. Jesenici dal za půl hodiny jasné K.O.

Sázava – Kunice 4:0

„Jsem velice nezodpovědný trenér, protože jsem v Chorvatsku. Ale mám dokonalé informace,“ práskl na sebe se smíchem hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla, který na utkání chyběl. „Hráli jsme velmi dobře, i když nás občas Kunice potrápily. Dali jsme čtyři branky a další šance byly nevyužity,“ podotkl k utkání Chuchla. „Máme obrovskou radost, protože jsme s jednatřiceti body vyhráli jarní část soutěže. Je to pro nás v téhle konkurenci velký úspěch. Chlapci od 18. ledna fakt šlapali a je to jejich zásluha. Fanoušci jsou moc rádi a to je neméně důležité. Naše vedení klubu pracovalo na sto procent a má moje velké díky,“ byl nadmíru spokojený sázavský kormidelník.

Branky: 43., 45. a 86. Steinocher, 90. Ksandr. Poločas: 2:0.

Suchdol – Miřetice 1:2

„Zase jsme měli problémy se sestavou. Byl to takový přátelák, soupeř byl o gól lepší. V zápase o nic nešlo, takže to bylo znát. Nám chyběli hráči, navíc soupeř měl celkem kvalitu a vyhrál zaslouženě. Teď už si dáme kýtu a pivo,“ usmíval se hrající trenér domácího týmu David Čižinský, jehož tým neminul pád do okresního přeboru. „Áčko sice spadlo, ale postoupilo béčko do třetí třídy a žáci se stali přeborníky okresu. Takže je co slavit a fotbal nás stále baví,“ dodal Čižinský.

Branky: 47. Kruliš – 20. Turek, 64. Rybařík. Poločas: 0:1.