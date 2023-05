/FOTO/ Okresní derby krajské I.B třídy vyznělo lépe pro favorita. Fotbalisté Slavoje Vrdy zvítězili na hřišti posledního Bílého Podolí. Hosté prohrávali v poločase o dva góly, rozhodující branku vsítili v nastavení. Uhlířské Janovice zvítězily po dlouhé době, Říčany pokořily na jejich hřišti. Kácov hrál doma bez branek s Vyžlovkou, když hosty podržel fantastický gólman. Branku nenabídlo ani utkání Sázavy na půdě Jevan. Domácí ke konci neproměnili penaltu.

Z fotbalového utkání I.B třídy Bílé Podolí - Vrdy (2:3) | Foto: Petr Heřmánek

Bílé Podolí – Vrdy 2:3

„My jsme byli efektivní v prvním poločase, nakonec jsme ale o gól prohráli, když jsme dostali třetí branku až na úplném konci. V prvním poločase jsme hráče soupeře dostupovali, hráli jsme dobře. Problém bylo, že se nám zranil Jelínek, to bylo znát. V poločase už se neslo kabinou, že to musíme dohrát a to bylo špatně. Pak to bylo čekání na to, až nám to tam napadá. Druhou půli jsme prohráli proto, že jsme měli špatně nastavenou hlavu. V nastavení jsme se jen koukali na dlouhý nakopnutý balon a soupeř rozhodl. Tohle je pro nás asi poslední hřebíček,“ vyprávěl po derby trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Povedený zápas Hlízova. Šlo to bez větších problémů, liboval si Linhart

„Od začátku to od nás byl opět fotbal jen po velké vápno. V útoku držení míče a obehrávání pokutového území. Podolí šlo do vedení po přímém kopu do malého vápna, kde zaspal jak brankář Kožurik, tak i celá obrana, míč nám propadl a Tyšer ho pohotově uklidil. O pár minut později jsme po ztrátě míče špatně zahráli ofsajd systém, domácí se zprava dostali do náběhu za obranu a finálku po vápně uklízel do prázdné opět Tyšer. Přidali jsme po gólu na obrátkách, ale v zakončení jsme byli laxní. Domácí i nadále hrozili u dlouhých míčů po standardních situacích,“ popsal první půli derby Roman Masopust, trenér hostujícího mužstva. „Do druhé půle jsme přidali na pohybu a kombinaci. Postupně jsme stahovali šrouby, ale když už jsme trefili branku a i překonali Dastycha, trefovali jsme tyče a břevno. Poprvé jsme se prosadili až v 70. minutě, kdy se trefil z malého vápna Semrád. O deset minut později konečně protrhl střeleckou smůlu Šveřepa a byl odměněn za výborný výkon ve druhé půli. V samém závěru jsme dobře dohráli další standardku, při které Šolta osvědčil svůj dobrý výběr místa a rozhodl. Dokud měli domácí síly, hráli vzadu jednoduše a dlouhé míče na útočníky. Ve druhé půli jsme je mezihrou a zvýšeným pohybem utavili,“ uvedl Masopust.

Branky: 10. a 17. Tyšer – 70. Semrád, 79. Šveřepa, 90+1. Šolta. Poločas: 2:0.

Jevany – Sázava 0:0

„Máme bod, ale měli jsme mít tři. Hra našich chlapců byla velmi dobrá,“ pochvaloval si hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Domácí jsme kromě prvních deseti minut, kdy nás jednou podržel brankář, do ničeho napouštěli. My naopak měli pět jasných gólovek. Bohužel nám nebylo přáno. V první půlce na nás byly dvě penalty, ale rozhodčí je zapomněl písknout. Domácí kopali pět minut před koncem penaltu, ale nedali. Zápas jsme zvládli soubojově i takticky. Jsem velmi spokojen s výkonem týmu,“ byl nadšený kouč Sázavy.

Kácov – Vyžlovka 0:0

„Začali jsme velmi vlažně a prvních deset minut jsme vyloženě promrhali. Pak jsme přepnuli na vyšší stupeň a následně jsme si vypracovali několik slibných šancí, z nichž minimálně dvě byly tutové. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme pokračovat minimálně na stejné úrovni jako ve druhé polovině prvního poločasu. To se celkem dařilo, ale bohužel pro nás stál v brance Vyžlovky gólman, který podal vynikající výkon a my ho nebyli schopni překonat. Určitě jsme měli pět nebo šest nadějných příležitostí a opět dvě tutovky. Hosté za celý zápas neměli jedinou gólovku, ale na druhou stranu byli po celých devadesát minut nebezpeční a my se museli mít na pozoru,“ popsal utkání trenér Kácova Michal Veliký.

Čáslav zahodila dost šancí. Uvidíme, na co to bude stačit, řekl kouč

Říčany – Uhlířské Janovice 1:2

„Po dlouhé době jsme vyhráli,“ oddechl si Antonín Novotný z tábora Uhlířských Janovic. „Utkání bylo bojovné a nám pomohlo vyloučení domácího hráče. Zápas jsme pak strhli na svoji stranu. Kluci bojovali do poslední minuty. Za stavu jedna nula náš Jelínek neproměnil pokutový kop a hned jsme dostali vyrovnávací gól. Více jsme šli za vítězstvím a Jelínek pak svoje zaváhání napravil rozhodujícím gólem. Potřebovali jsme vyhrát a to se povedlo,“ radoval se Novotný.

Branky: 76. Šimunič – 56. Beneš, 88. Jelínek. ČK: 34. Rathouský (Říčany). Poločas: 0:0.