„Bohužel jsme měli velké problémy se sestavou. Navíc se nám ve dvacáté minutě zranil Kuba Vojta. Věříme, že to nebude nic vážného. Chtěl bych poděkovat klukům z béčka, kteří přišli na zápas a pomohli nám. Bohužel jsme neproměnili šance, do kterých jsme se dostávali zejména po standardních situací. Nedali jsme gól, takže jsme nemohli vyhrát. Máme těžký los, musíme se s tím poprat a začít bodovat,“ řekl k derby domácí trenér Tomáš Frejlach.

Prohlédněte si video ue zápasu Malešov - Suchdol

Z fotbalového utkání I.B třídy Malešov - Suchdol (0:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas jsme kontrolovali prvních dvacet pět minut, ale potom jsme trochu vypadli a soupeř hrozil ze standardek. Ty jsme přečkali a druhý poločas odehráli v pohodě a přidali druhý gól. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ uvedl po zápase dvou okresních rivalů hrající trenér vítězného celku David Čižinský.

Branky: 5. Šibrava, 56. Zelený. Poločas: 0:1.

Pátek – Paběnice 1:0

„První zápas ve velkém vedru, který jsme chtěli za každou cenu vyhrát. Ze začátku nás podržel náš gólman Kožurik, který zlikvidoval stoprocentní šanci hostí, potom začala naše série šancí, kdy nám gólman chytil v prvním poločase asi tři nebo čtyři ložené góly, takže poločas skončil bez branek,“ vyprávěl pátecký útočník Marek Ramšák. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme hrát stále stejně a to tak, že držet balon a být trpěliví. A to jsme splnili hned ve 48. minutě. Skvěle rozehraný roh na krátko a Honza Bartoš dal na 1:0. Pak opět úřadoval gólman hostí, který likvidoval šanci za šancí, ještě k tomu nám nebyl uznán gól z rohu na 2:0. Naštěstí jsme to dohráli do konce a vydřeli zaslouženou výhru. Soupeře jsme ve druhém poločase nepustili prakticky do žádné šance,“ popsal utkání Marek Ramšák.

„Do Pátku jsme jeli s respektem, protože na jaře jsme dostali od soupeře šest gólů a skončil na třetím místě. Myslím, že jde o jednoho z favoritů naší skupiny,“ řekl po utkání hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a to se nám celkem dařilo a navíc jsme byli i nebezpeční dopředu. Myslím, že jsme si za první poločas vytvořili dost kvalitních příležitostí, ale bohužel jsme je nedokázali dobře vyřešit, aby z toho padla branka. Domácí měli také své šance, ve kterých nás skvěle podržel brankář Tomáš Výborný. Klidně mohl skončit první poločas 2:2.

Druhý poločas jsme začali bohužel špatně a inkasovali jsme po standardní situaci, kdy se tomu nějak dalo zabránit. My už jsme ve druhém poločase úplně vyloženou šanci neměli. Bylo tam pár náznaků, ale chybělo nám správné řešení. Nás celý zápas držel v utkání brankář Výborný, který předvedl několik opravdu skvělých zákroků a to nám dávalo naději na nějaký bodový zisk. Bohužel se nám ten gól nepodařilo dát a tak jsme odjevli s prázdnou,“ litoval paběnický kouč. „Mrzí mě, že jsme dostali gól možná z nejmenší šance, co domácí měli, ale tak to někdy je. Kluky ale musím pochválit, v těžkém počasí bojovali až do konce a když prohrát tak po nějakém výkonu. Domácím gratuluji k vítězství,“ dodal Jaroslav Vlach.

Branky: 48. Bartoš. Poločas: 0:0.

Kácov – Jesenice 4:3

„Do utkání jsme vstoupili aktivně a vytvořili jsme si spoustu šancí, ze kterých jsme ale vstřelili pouze jeden gól. Navíc hosté po naší nezakončené standardce šli do brejku, ze kterého vyrovnali. Ve druhé půli hosté z nacvičeného signálu otočili skóre a my museli dohánět. Když už se nám povedlo vyrovnat, vzápětí jsme opět po brejku prohrávali a pokračovali v neproměňování šancí. Nakonec jsme tam dva góly dotlačili a skóre otočili v náš prospěch. Myslím, že se hrál celkem pěkný fotbal, který se musel divákům líbit,“ zhodnotil první zápas nové sezony kácovský trenér Michal Veliký.

Branky: 12. a 79. Cettl, 61. Rybařík, 84. Jícha - 35. Novotný, 53. Rak, 66. Bradáč. Poločas: 1:1.