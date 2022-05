„Gratuluji Vrdům k vítězství, byly týmem, který předvedl větší odhodlání a chuť se obětovat pro tři body, a proto zvítězily zaslouženě,“ přiznal hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Po chybném vyběhnutí gólmana hostí jsme šli sice do vedení, ale stejně jako ve Vrdech jsme si ani v domácím zápase nedokázali pohlídat standardní situaci a inkasovali jsme. O pár minut později zastavila střelu soupeře ruka našeho obránce a z penalty jsme prohrávali. Mohlo však být ještě hůře, když soupeř po rohovém kopu naštěstí pro nás zasáhl dvakrát pouze brankovou konstrukci. Rozhodující okamžik utkání přišel v 62. minutě, kdy jsme po nekomunikaci našich hráčů dostali další gól z kategorie silvestrovských. Poté jsme si sice vytvořili optický tlak i šance, ale když už jsme překonali gólmana, tak se vždy na brankové čáře objevil některý z obránců, překazil nám gólovou radost a připsal si pomyslné plusové body do tabulky Radegast Indexu. Takže opět za nula bodů a Vrdům ještě jednou gratuluji,“ okomentoval utkání Lukáš Dejl.

„Domácí měli lepší vstup do zápasu, byli rychleji na odražených míčích a proháněli naši obranu sprintovými náběhy hlavně z pravé strany. Po čtvrthodině hry po dlouhém nákopu za obranu a špatném vyběhnutí našeho brankáře ho domácí Dozorec přehazoval z dálky do prázdné branky. Od té chvíle jsme hru vyrovnali a postupně se dostávali do většího množství šancí. Ve 30. minutě uklidil centr z levé strany na zadní tyči Tomáš Petr. Po dalším závaru a střele zabránili domácí zakončení rukou a pokutový kop proměnil Nesládek. Do konce poločasu jsme ještě nastřelili dvakrát tyč. Druhý poločas přinesl šance na obou stranách. Tentokrát jsme byli nebezpečnější z rychlých protiútoků a jeden z nich využil Andrle po hodině hry. V závěru zápasu nás domácí zmáčkli, posílili hru dopředu, ale hráli jsme obětavě a za balonem byli v dostatečném počtu hráčů. Pro vítězství a tři body jsme udělali víc než domácí. Vyhovovalo nám, že jsou jako my mladý tým a chtějí hrát fotbal. To nám v naší katastrofální personální nouzi určitě vyhovovalo,“ vyprávěl Roman Masopust, trenér hostujícího mužstva.

Branky: 14. L. Dozorec – 31. Petr, 34. Nesládek (z PK), 62. Andrle. Poločas: 1:2.

FOTO: Problém se skládáním sestavy čáslavského béčka se na hřišti projevil

Liblice – Bílé Podolí 0:2

„Sice jsme vyhráli, ale o záchranu se bude hrát až do konce,“ uvedl po vítězném utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Udělali jsme čtvrtou výhru v řadě, to tady v Podolí dlouho nebylo. Bylo to odbojované utkání, šli jsme štěstí naproti, i když se domácí snažili. V první půli jsme měli dvě nebo tři standardky, po kterých jsme mohli rozhodnout. Ve druhém poločase nás domácí přitlačili, ale my jsme to ubránili a vysvobodil nás Švadlenka. Jsme rádi za tři body, i když se to v tabulce moc nepromítlo. Vlčáci jsou pořád za námi,“ podotkl Šváb.

Branky: 32. Štoček, 86. Švadlenka. Poločas: 0:1.

Sázava – Uhlířské Janovice 3:0

„První poločas jsme začali aktivně, hned jsme si vytvořili dvě šance. Brankář Janovic nás vychytal. Krátce potom šli hosté do deseti, brankář kopl Kalivodu v přerušené hře. My jsme přesilovku rychle využili a vstřelili dva góly. A bylo po fotbale. Sice jsme drželi míč, ale to bylo tak všechno. Janovice chtěly udělat občas brejk. Ve druhé půlce byl vyloučen David Kalivoda a síly se srovnaly. Janovice mají dobrý tým a vycítily šanci. My jsme je do vážnějších šanci nepustili. Mohli jsme rozhodnout dříve. Nakonec po hezké akci to bylo tři nula. Jsme spokojeni se třemi body,“ radoval se hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

„Utkání nechci komentovat. Chci poděkovat našim klukům, že odehráli zápas na sto padesát procent. Mohl to být hezký fotbal, ale bohužel,“ nechtěl se pouštět do delšího rozboru hostující trenér Radek Förster.

Branky: 24. D. Kalivoda, 37. Koubek, 90. L. Kalivoda. ČK: 60. D. Kalivoda – 14. Záruba. Poločas: 2:0.

Olbramovice – Suchdol 3:1

„Naše zápasy jsou jako přes kopírák. Vedeme jedna nula, ale pak začneme dělat hodně chyb a necháme soupeře skóre otočit. My pak nemáme na obrat síly. A dopředu nejsme moc nebezpeční. My jsme v situaci, kdy soupeř každou naši chybu potrestá a to se nám pak špatně hraje,“ uvědomuje si hrající trenér Suchdola David Čižinský.

Branky: 51. Š. Brejla, 53. Vyskočil, 81. D. Brejla - 32. Semrád. Poločas: 0:1.