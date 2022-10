„Hned v první minutě jsme neproměnili samostatný nájezd, ve druhé nedohráli šanci ve vápně, ale ve třetí Semrád z přímého kopu ze třiceti metrů prostřelil zeď i brankáře. Ani z dalších šancí jsme nebyli úspěšní, a tak jsme na 2:0 zvyšovali Kapounkem ve 24. minutě po výborně zvládnutém rychlém protiútoku. Poté jsme však maličko zvolnili a místo přidržení míče hráli zbytečně mnoho dlouhých balonů. Několik slibně rozehraných akcí jsme ale nedohráli do úspěšných zakončení. Hosté se pak v poslední minutě po našem špatném vyřešení výkopu a následném nešikovném dohrání hráče na kraji pokutového území prosadili Štočkem z pokutového kopu,“ hodnotil první poločas domácí trenér Roman Masopust. „Druhý poločas byl od nás fotbalově horší. Byl to už spíše soubojový zápas. Hosté si vypracovali šance po střele z dálky a po zakončení po křižném míči. V obou případech úspěšně zasáhl gólman Kožurik. Před koncem jsme jednu z našich pěkných akcí dotáhli až ke třetí brance, když se po akci Šveřepy trefil Petr,“ popisoval průběh druhé půle Masopust.

„Zase jsme prohráli naší naivitou,“ litoval hostující trenér Bohuslav Šváb. „Domácím jsme byli vyrovnaným soupeřem, i když byli běhavější a lepší na míči. Opět jsme inkasovali hloupý gól na začátku, na druhý gól jsme soupeři skoro přihráli. Do zápasu jsme se vrátili gólem z penalty. Chtěli jsme s tím ve druhém poločase něco udělat. Vrdy nás tlačily, ale my jsme měli dvě velké šance. Alespoň srovnat jsme mohli. Třetí branku jsme dostali až na konci, ta už nic neřešila. Kluci bojovali, ale štěstí se od nás odvrátilo. Hraje se nám špatně, potřebujeme každý bod, ale zase nemáme ani jeden,“ litoval kouč Bílého Podolí.

Branky: 3. Semrád, 24. Kapounek, 88. Petr – 44. Štoček (z PK). Poločas: 2:1.

Útočníci Křelina a Kukal se zasloužili o vítězství Kutné Hory

Vyžlovka – Kácov 3:3

„O fotbale se nedá mluvit. Z naší strany jsem očekával větší kvalitu, ale ta se nedostavila,“ krčil rameny kácovský trenér Michal Veliký. „První gól jsme dali po chybě obránce, kterého obral o míč Petr Hošta a naservíroval ho pro Michala Zemana před prázdnou bránu. To bylo za první půli vše. Do druhého poločasu jsme vstoupili velice špatně a domácí otočili na 2:1. V tu chvíli jsme byli na ručník. Se štěstím jsme vyrovnali a trochu se zlepšili. Pak jsme se dostali do vedení a chtěli to domlátit až do konce. Bohužel v nastavení jsme opět inkasovali a proto vezeme pouze bod. Štěstí se k nám otočilo zády, ale štěstí přeje připraveným a to jsme my nebyli,“ uznal kouč Kácova.

Branky: 58. Koudelka, 70. Koranda, 90+2. Plandor - 36. Michal Zeman, 75. a 81. Martin Zeman. Poločas: 0:1.

Sázava – Jevany 0:3

„Zápas pro nás nezačal dobře. Dostali jsme branku a Jevany nás přehrávaly. Hru jsme postupně relativně vyrovnali a také my jsme se dostali do zajímavých situací. Bohužel v průběhu první půle jsme měli zahrávat minimálně jednu penaltu. Rozhodčí měl ale jiný názor. On na nás tedy nepískl ani skoro žádný faul. Jeho výkon nebyl dobrý z mého pohledu,“ zlobil se hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Na konci jsme inkasovali po zbytečné chybě v rozehrávce druhý gól. Ve druhé půlce jsme hráli velmi špatně a hosté byli jasně lepší ve všech parametrech hry. V příštím zápase musíme všechno zlepšit,“ řekl k utkání Chuchla.

Branky: 8. a 33. Šmejkal, 72. Šobíšek. Poločas: 0:2.

Uhlířské Janovice – Říčany 0:1

„V zápase jsme si vytvořili jen dvě šance, nic jiného. Říčany hrály od čtyřicáté minuty v deseti a stejně nám to nepomohlo. Říčany mají dobrý tým, za mě je to favorit soutěže. I v deseti kombinovaly a nás k ničemu nepustily,“ přiznal trenér poražených Martin Dotlačil.

Branky: 80. M. Sus. ČK: 44. J. Sus (Říčany). Poločas: 0:0.