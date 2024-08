Paběnice – Čelákovice 3:2

„První domácí zápas nás čekal další těžký soupeř a my jsme navíc z různých důvodu postrádali pět lidí, z toho čtyři ze základní sestavy minulého zápasu a pro mě klíčových hráčů ať už je to Váňa, Mužátko, Jiří Špičák, Kracík a Vondra,“ načal hodnocení hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Prvních patnáct minut jsme byli mimo, nemluvili na sebe, soupeř na nás vlétl a byl lepší. Potom se hra vyrovnala, po centru Tomáše Horvátha trefil Jakub Špičák břevno a od té doby se hra vyrovnala. Ve 28. minutě Pepa Benešovský vybojoval balon, poslal centr do vápna a Jakub Špičák zakončil k tyči na 1:0. Do konce poločasu se hrálo vyrovnaně a v některých chvílích nás opět podržel skvělými zákroky Tomáš Výborný. Bohužel ve 45. minutě si necháme dát gól do kabiny, kdy míč spadne na malé vápno a hráč hostí sám uklízí do brány. Druhý poločas začal vyrovnaně, soupeř hrál více na balonu a my v bloku čekali na šanci. Ta přišla po rohovém kopu, Martin Blahník se dostal k hlavičce, gólman pouze vyrazil před sebe, kde dohrál situaci Martin Votava 2:1. Od té doby hrál více soupeř, my jsme fyzicky hodně odpadli, nepodrželi jsme balon, bez mezihry a hodně se to na nás valilo. Jen se štěstím jsme ustáli šance soupeře, nakonec ale po pěkné akci srovnal na 2:2. My pak hráli stejně, nikam jsme nespěchali, protože bod by pro nás byl zlatý, naopak soupeř chtěl vyhrát. Když bylo posledních deset vteřin do konce, dostali jsme šanci kopat roh. Jakub Špičák míč vrátil a Martin Výborný uklidil na 3:2,“ radoval se ze zisku tří bodů Vlach. „Pro nás je to hodně šťastné vítězství, soupeř byl fotbalový a prohrát si určitě nezasloužil. Ale takové zápasy jsou a my jsme rádi za důležité tři body. Chtěl bych pochválit všechny kluky za to, jak k utkání přistoupili a jak ho odmakali. Vzhledem k tomu, kolik nám chybělo klíčových hráčů, jsme se s tím popasovali na výbornou. Semkli jsme se a vyhráli jako tým, čehož si strašně vážím. Navíc doma potřebujeme vyhrávat,“ dodal Jaroslav Vlach.

„Soupeř byl opět fyzicky zdatnější a opravdu soubojový tým, který se ani nesnažil hrát nějaký kombinační fotbal po zemi, na rozdíl od nás. V 10. minutě jsme mohli vést 3:0, kdy nám vycházely dlouhé křížné balony především na hráče Stiboru, ale bohužel nedáš - dostaneš se potvrdilo, a tak udeřil soupeř, který jen nakopával dlouhé balony na útočníka Špičáka, který se dá říct rozhodl zápas svým soubojovým a jednoduchým pojetím hry. Dvakrát za nás vyrovnával kapitán Skuhravý. První gól dal z rohu a druhý po kombinaci s Maříkem z úrovně vápna. Poté soupeř lehce odpadl fyzicky, ale my jsme z dalších šancí, kterých bylo na dva zápasy, nic nevytěžili, a tak zápas rozhodla poslední akce. Roh domácích, opět vyhraná hlavička Špičáka a v závaru uklizený balon v naší síti a výbuch radosti domácích, kterému jsme bohužel sklesle přihlíželi. Ještě bych vyzdvihl gólmana domácích Výborného, který nejenom pochytal mnoho šancí, ale zdárně hrál dalšího stopera. Tudíž jsme odjeli bez bodů a to proti takovému soupeři bolí dvojnásob,“ uvedl hrající vedoucí hostujícího mužstva Stanislav Lánský.

Branky: 29. Špičák, 55. Votava, 90+5. Výborný – 45+1. a 68. Skuhravý. Poločas: 1:1.

Suchdol – Křinec 1:1

„Tento zápas se nám moc nepovedl. I když jsme se dostali do vedení, tak jsme náhodně inkasovali, a i když jsme zápas kontrolovali a měli více ze hry, nemohli jsme se dostat do lepších zakončení,“ podotkl po utkání hrající trenér Suchdola David Čižinský.

„Celkově si myslím, že zápas v Suchdole skončil spravedlivou remízou. První poločas mělo každé mužstvo po jedné šanci a obě mužstva své šance proměnila. My jsme nechali trestuhodně na našem velkém vápně domácího hráče, který poslal domácí mužstvo střelou k šibenici do vedení. Naštěstí Žmolil po skrumáži ve velkém vápně domácích hned vyrovnal. Pak už se první poločas tak nějak dohrál bez šancí. Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně a musím uznat, že domácí byli lepší. Žádnou velkou šanci si ale Suchdol nevytvořila a náš brankář nic řešit nemusel. My jsme mohli ale z brejku překlopit výhru na naší stranu. Běželi jsme sami na branku, ale náš hráč si ukopl balon a z další šance na zadní tyči jsme také balon do domácí sítě nedostali .Celkově to bylo remízové utkání, které i tak zaslouženě skončilo. I když to je málo, ale bod z venku se počítá,“ řekl po utkání trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 21. Šibrava – 28. Žmolil. Poločas: 1:1.

Velim B – Malešov 0:3

„Čekalo nás velice těžké venkovní utkání. Změnili jsme rozestavení a vycházeli ze zabezpečené obrany. Ve 20. minutě jsme vedli 2:0, což nám vyhovovalo. Mohli jsme se dál soustředit na obrannou činnost a chodit do rychlých brejků. Na začátku druhého poločasu jsme přidali důležitý gól na 3:0 a zápas si už pohlídali,“ byl nadšený z výhry Tomáš Frejlach, trenér nováčka soutěže z Malešova.

Branky: 5. Menšík, 20. a 55. Kadlec. ČK: 53. Kukal (Velim B). Poločas: 0:2.

Votice – Kácov 1:2

„Prvních dvacet minut jsme vůbec nestíhali votické tempo a všude jsme byli druzí. Poté domácí trochu polevili, my jsme se dostali trochu do hry a ze tří šancí dvakrát udeřili. Těsně před poločasem jsme dostali zbytečnou branku ze situace, kterou jsme měli absolutně pod kontrolou. Druhá půle byla z naší strany děsivá a jen díky skvělému výkonu našeho brankáře a nemohoucnosti domácích hráčů jsme udrželi výsledek 2:1. Votice si vypracovaly minimálně pět gólovek. Za tři body jsme rádi, ale musím uznat, že soupeř byl lepší a my výsledek zuby nehty ubránili,“ zhluboka si oddechl trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 44. Koutek – 25. Svoboda, 36. Jícha. Poločas: 1:2.