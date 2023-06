V předposledním kole fotbalové I.B třídy neproměnily Vrdy postupový mečbol ve skupině C a pořádně si zahrávají s ohněm. Potřetí za sebou nevyhrály a z těchto tří duelů získaly jen tři body. Naposledy nestačily na Pečky na svém trávníku a cestu za prvenstvím v soutěži si pořádně zkomplikovaly. Jak se samy přesvědčily, poslední krok bývá ten nejtěžší. Poslední Bílé Podolí nasázelo čtyři góly Semicím, na body mu to ale nestačilo. Hattrick nasázel Štoček. Ve skupině D bodovaly jen Uhlířské Janovice, které doma srazily Kunice. Kácov padl na půdě sedlčanské rezervy, Sázava dokonce doma nejtěsnějším rozdílem s Miřeticemi.

Z přípravného fotbalového utkání Slovan Poděbrady - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vrdy – Pečky 2:3

„Byl to od nás totální zápas blbec. To, že nám to na jaře nelepí a na vstřelení branky se hrozně natrápíme, se tentokrát potvrdilo na sto procent. Navíc jsme si góly dávali sami,“ ulevil si trenér domácích Roman Masopust. „První výlet Peček na naši půlku skončil v 19.minutě, po centru ze strany naším vlastním gólem hlavou. I poté jsme si vytvořili příležitosti, ale když už jsme překonali gólmana, vykopávali stopeři z brankové čáry. Ve 30. minutě jsme chybovali v rozehrávce a následný nabídnutý průnik jsme nesmyslně zastavili faulem v pokutovém území. Müller se z penalty nemýlil. Ze všech našich akcí v první půli byla nejhezčí ta z první minuty nastavení, když Vavřinův výborný centr zprava, hlavou uklidil Šveřepa,“ pokračoval Masopust.

„Ve druhém poločase jsme zamkli Pečky na půlce, ale v zakončení jsme byli tragičtí. Tutovky zazdili opakovaně Šveřepa a Franc a ze vzduchu i Semrád a Petr. Vyrovnávací branku dal až v 66. minutě Semrád z penalty za ruku ve vápně. Místo abychom i poté dohráli některou akci až do gólového zakončení, tak jsme v 82. minutě nahráli v našem pokutovém území Křivskému přímo na penaltu, a ten dal pohodlně třetí branku Peček,“ řekl k utkání kouč Slavoje Vrdy.

Branky: 45+1. Šveřepa, 66. Semrád (z PK) – 19. vlastní L. Petr, 39. Müller (z PK), 83. Křivský. Poločas: 1:2.

Bílé Podolí – Semice 4:5

„Byl to takový pouťák. Řekl jsem klukům v poločase, aby to nevypustili a to se stalo. Semice trochu polevily a my jsme měli další tři velké šance z malého vápna, ale nedali jsme. Jediné pozitivum jsou tři góly mladého Štočka. Jinak to bylo tradiční trápení. S tím, co nastupujeme, jsme na víc pomýšlet nemohli. Dostáváme laciné góly jako žáci, což mě mrzí,“ uvedl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Zajímavý zápas, hlavně naším přičiněním,“ ulevil si vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka. „Dlouho se to vyvíjelo naprosto jednoznačně, pokud bychom vedli 10:1 někdy čtvrthodiny před koncem, tak se nikdo nemohl divit. Jenže my z toho udělali ještě zajímavý zápas a nakonec jsme byli rádi, když skončil zápas 5:4 naší výhrou. A to jsme vedli už 5:1 v 54. minutě,“ vyprávěl Čepelka. „Tři góly jsme dostali po standardkách, po trestných kopech,“ dodal vedoucí hostujícího týmu.

Branky: 13., 74. a 90. Štoček, 69. Bodlák – 9. Procházka, 19. a 36. Jareš, 38. a 54. Vavroušek. Poločas: 1:4.

Sázava – Miřetice 0:1

Branky: 90. Brožík. Poločas: 0:0.

Uhlířské Janovice – Kunice 3:1

„Zápas se nám vydařil, hráli jsme na hráčích a v poločase jsme vedli 2:0. Hned ve druhé půlce jsme dali na 3:0, ale jako by nás to ukolébalo. Kunice mají dobrý tým, zjednodušily hru, nakopávaly míče a měli jsme s nimi problémy. Gól jsme dostali zbytečný, kdy jsme neuhlídali centr do vápna, kde byl jediný hráč. Opět musím vytknout klukům koncovku, kde jsme měli další tři nebo čtyři stoprocentní šance, ale naštěstí to dopadlo pro nás dobře,“ radoval se z vítězství trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 5. J. Kopp, 15. a 47. Jelínek – 51. Skála. Poločas: 2:0.

Sedlčany B – Kácov 4:1

„Po celý zápas jsme tahali za kratší konec a domácí zaslouženě vyhráli. Především levá strana Sedlčan nám dělala obrovské starosti velkou rychlostí a my nebyli schopni ji akceptovat. Za stavu 2:1 jsme měli dvě obrovské příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili a domácí nás potrestali z penalty. Pak už se více méně dohrávalo,“ zhodnotil utkání trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 23. a 25. Lípa, 52. Pudil (z PK), 79. Sirotek – 30. Solnář. Poločas: 2:1.