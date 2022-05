„Od začátku jsme byli aktivnější, lépe jsme kombinovali a vytvářeli si i dobré příležitosti. V 10. minutě si naskočil na rohový kop Vávra a hlavou nás poslal do vedení. Šance vytvořené z průběžného tlaku v první půli jsme bohužel neproměňovali. Pátek se dostal ke dvěma akcím z levé strany, kdy první hosté zakončili těsně mimo a druhou jsme dokázali zblokovat. Před koncem poločasu si zpracoval Šveřepa prunikovou přihrávku do vápna a prostřelil brankáře. Zkraje druhé půle výborně nacentroval zprava Vavřina a Šveřepa se krásně trefil z malého vápna. Za dalších pět minut už to bylo čtyři nula, když z penalty kompletoval Šveřepa hattrick. Do 70. minuty jsme hráli velmi dobře a aktivně. Konec zápasu i kvůli prostřídání už od nás kvalitu a organizaci neměl a soupeř zaslouženě snížil,“ popsal utkání trenér domácího mužstva Roman Masopust.

Branky: 41., 53. a 57. z PK Šveřepa, 11. Vávra – 78. Novák. Poločas: 2:0.

Sázava - Kondrac 4:1

„Hráli jsme sedmdesát minut v deseti, proto se vítězství nehodilo lehce,“ uznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla, který tentokrát do zápasu nezasáhl. „V první polovině jsme nedali celou řadu šancí a z jedné šance Kondrace jsme inkasovali. Hosté bojovali a vůbec nehráli špatně. Po poločase jsme výsledek obrátili. Hráli jsme odvážně a z velkou vášní. Máme radost z prodloužení série a tří bodů. Bylo i rušno, proto dostal Švec červenou kartu,“ řekl k utkání Chuchla.

Branky: 70. D. Kalivoda, 75. Ksandr, 87. Chrpa, 90. Npvák - 31. Zvára. ČK: 19. Švec (Sázava). Poločas: 0:1.

Olbramovice – Uhl. Janovice 0:1

„Už bylo na čase,“ zhluboka si oddechl trenér Uhlířských Janovic Radek Förster. „V prvním poločase jsme předvedli výkon, na který jsme zvyklí. Hráli jsme dobře, dařilo se nám kombinačně. A branku jsme dali po učebnicové akci do prázdné brány. Měli jsme i více brankových příležitostí, ale už jsme nic nedali. Soupeř neměl téměř nic. Byl to takový pohodový zápas s dobrým koncem pro nás,“ dodal Förster.

Branky: 24. N. Marek. Poločas: 0:1.

Suchdol - Jílové 1:2

„Když se to sype, tak se to sype,“ kroutil nevěřícně hlavou hrající trenér domácího mužstva David Čižinský. „Je na nás deka, takže to je špatné. Zápas byl vyrovnaný, soupeř byl kvalitní, asi to byl remízový zápas. Hosté měli také nějaké šance, my jsme při nich měli i kus štěstí. Ve druhém poločase jsme vyrovnali, dostali jsme se do tempa a utkání směřovalo k remíze. Jenže jsme si dali vlastní gól tečovanou střelou. Prostě se nám nedaří, smůla se nám lepí na paty. Asi nás litoval i soupeř,“ hledal těžko slova Čižinský.

Branky: 55. Semrád - 20. z PK Jankele, 90. vlastní Böhm. Poločas: 0:1.

Žiželice – Bílé Podolí 3:1

„Ani se mi nechce nic komentovat. Hrajeme stále v jedenácti, tentokrát s námi nejelo z různých důvodů šest lidí. A nemáme adekvátní náhradu. Kdyby to mělo takhle pokračovat, tak nemá smysl fotbal hrát. Pak štveme jeden druhého. Přesto jsme vedli, jenže hloupostí, kdy hrajeme na malém vápně jako Real Madrid jsme nechali domácí vyrovnat. Ve druhé půli jsme neměli z čeho brát, domácí nás přehráli živelností i větší kvalitou. Mohli jsme klidně dostat devět gólů. Jsem hodně zklamaný z přístupu hráčů, za stavu dva jedna jsme už nechtěli hrát, navíc jsme dostali za oplácení červenou kartu. Kdybychom zaplatili pokutu a do Žiželic vůbec nejeli, asi by to bylo více v pohodě,“ byl hodně rozladěný trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Branky: 41. D. Živný, 56. Martinek, 73. z PK Dohanič – 23. Štoček. ČK: 84. Čakovský (Bílé Podolí). Poločas: 1:1.