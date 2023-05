Teplýšovice – Kácov 1:0

„Domácí byli po celý zápas lepší ve všech směrech. Lépe kombinovali, více běhali a byli důraznější. Z toho plynuly jejich šance, kterých bylo docela dost. My jsme si vypracovali gólovku až v 80 minutě, tu ale zlikvidoval brankář. Teplýšovice vyhrály zcela zaslouženě a k výhře jim upřímně gratuluji,“ přiznal kácovský trenér Michal Veliký.

Branky: 50. Podhorský. Poločas: 0:0.

Městec Králové – Bílé Podolí 5:0

„Znovu se mi příjemně hodnotí (smích). Po delší pauze zaviněné odloženým kolem jsme přivítali pro mě nepříjemného soupeře. Rozhodně si nemyslím, že by Podolí mělo mít tolik bodů co má. Kluky jsem upozorňoval, že nesmí nic podcenit. Po dobrém vstupu přišla taková nevýrazná čtvrthodinka, ale gól na 2:0 nás uklidnil. Druhý poločas byl v naší režii. Pokud zhodnotím celý zápas, mohli jsme vyhrát 10:1 a nikdo by nemohl říct ani popel. Svůj tým chválím za předvedenou, zodpovědnou hru, která nabídla mnoho šancí, krásné akce a pytel branek,“ radoval se z vysokého vítězství trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Za týden do Sadské. Tým, kterému máme z jara co vracet! Určitě do kabiny hodím nějaký bonus za případnou výhru,“ dodal se smíchem kouč vítězů.

„Špatné. Domácí byli jasně lepší, mají běhavý tým a my jsme jim byli pouze sparing partnerem. Bylo to jako na tréninku, my jsme dělali soupeři jen kužely. V sedmé minutě jsme si dali polovlastní gól a to určilo ráz zápasu. Městec nás po velkém hřišti vodil. Dvě minuty po pauze jsme dostali třetí branku a bylo po zápase. Už jsme jen koukali na hodiny, aby byl konec a nikdo se nezranil. Domácí vyhráli zaslouženě a já jim gratuluji. I rozhodčí byli výborní,“ uvedl k utkání trenér hostujícího celku Bohuslav Šváb.

Branky: 4. a 32. Jizba, 47. a 55. Velenský, 71. Šorm. Poločas: 2:0.