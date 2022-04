„Soupeř začal aktivně a vlétl na nás. V první půli měl více ze hry. Ale my měli dvě vyložené šance. Grospič trefil střed brány, kde stál brankář a v další velké příležitosti selhal Kalina. Hosté ke konci poločasu trefili tyč. Druhou půli jsme zase hráli my. Hosté hru kouskovali a moc se nehrálo. Přesto jsme opět měli velké příležitosti k zakončení. Nejprve Lennon Bera hlavičkoval těsně vedle a pak z malého vápna branku přestřelil. Grospič trefil z přímého kopu tyč,“ řekl po utkání trenér Pátku Jiří Pařízek. „Nedaří se nám v koncovce. Gól jsme sice nedostali, ale už čtvrtý zápas po sobě ani nedali. A sbírat jen po bodu je málo. Čeká nás teď série důležitých a těžkých zápasů,“ má jasno pátecký trenér.

„Pro nás je to výborný výsledek. Byli jsme vůbec rádi, že jsme dali dohromady jedenáct lidí. Fotbal brečel, zápas měl úroveň tak třetí třídy. My jsme si to na střídačce protrpěli, ale bod bereme a jsme za něj rádi. Fotbal byl ale hodně špatný z obou stran,“ popsal utkání trenér hostujícího mužstva Bohuslav Šváb.

Vrdy – Milovice 0:2

„Velmi špatných prvních patnáct minut, kdy Milovice hrály mnohem aktivněji a vypracovaly si dvě gólové šance. Zbytek první půle se nesl za naší mírné převahy, měli jsme dostatek standardních situací a tři čtyři šance, které jsme nedokázali proměnit,“ vrátil se k prvnímu poločasu domácí trenér Roman Masopust. „Ve druhé půli jsme měli územní převahu, ale bez vyložených šancí. Hosté hráli na rychle protiútoky a ten v 55. minutě proměnili. Při naší hře na velké riziko na konci zápasu pak přidali i druhý gól,“ popsal dění na trávníku po změně stran Masopust.

„Na zápas jsme jeli s vírou, že musíme odčinit tragický výkon z předchozího zápasu se Sadskou. Do utkání jsme vstoupili koncentrovaní a v plném nasazení, hrálo se pohledné utkání z minimem šancí na obou stranách. Proto byl poločas 0:0. Do druhé půlky jsme si řekli, že když budeme takhle makat, odvezeme si body. Po krásném úniku skóroval Lukáš Müller. Kluci makali po celý zápas a odměnou byl druhý gól po třicetimetrovém sprintu Dlouhého, který předběhl stopera a pak gólmanovi nasadil jesle. Pokud budeme tahle makat a budeme plnit své povinnosti na hřišti, budeme stoupat tabulkou. Musím kluky pochválit a poděkovat za výkon,“ byl spokojený hrající funkcionář Milovic Ondřej Fišer. „Ještě třešnička na dortu, že jsem slavil narozky, tak klukům moc děkuju za tři body,“ přidal perličku Fišer.

Branky: 55. L. Müller, 83. Dlouhý. Poločas: 0:0.

Sázava – Jevany 3:2

„Bylo to velké dobrodružství,“ smál se dobře naladěný hrající trenér vítězného celku Pavel Chuchla. „V prvních deseti minutách jsme mohli dostat dva góly. Podržel nás brankář. Pak se naše hra trošičku zlepšila, ale Jevany byly pořád lepší a zaslouženě vedly. V poločase jsme si malinko promluvili, abychom zápas zdramatizovali. Hned jsme měli na začátku druhého poločasu dvě velké šance. Ale branku dali hosté. To byl smutný příběh. Za chvilku jsme korigovali stav na jedna dva. No a pak už jen jízda na vlně, góly jsme tam dorvali silou. Moc moc důležité body,“ byl nadšený Chuchla.

Branky: 55. Špalek, 77. a 87. Švec – 27. Ravizza, 53. Šmejkal. Poločas: 0:1.

Suchdol – Úvaly 0:2

„Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ zopakoval starou pravdu hrající trenér domácího mužstva David Čižinský. „V prvním poločase jsme měli šance, které jsme však zahodili. Ve druhém poločase ukázali hosté svoji zkušenost. Ale dalo se. První poločas byl z naší strany lepší, ale své příležitosti špatně řešíme. Soupeř pak trestá naše chyby. Jsme v tabulce dole a je to hodně těžké. Nehrajeme úplně špatně, ale výsledky nemáme,“ pokrčil rameny suchdolský kormidelník.

Branky: 56. Macek, 74. Marčík. Poločas: 0:0.