„Hrál se vyrovnaný zápas. Kácov byl o něco fotbalovější a my zase přímočařejší a nebezpečnější. Kácov hrál bez Jana Jíchy a úplně ztratil zuby,“ byl přesvědčený hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Rychle jsme vedli, rychle bylo vyrovnáno. Ve druhém dějství jsme měli obrovskou šanci, ale Kolařík nedal. Bohužel rozhodčí třicet minut do konce nám zcela nesmyslně vyloučil Tomáše Koubka. My jsme v deseti nepouštěli soupeře do žádných příležitostí a nakonec přišel brejk a faul. Síly se srovnaly a Kácov ještě přišel o jednoho hráče za kritiku popleteného rozhodčího. Karty dával zcela zbytečně. My jsme chtěli daleko více vyhrát a z rohu jsme dali rozdílový gól. Další brejky jsme nedokončili brankou. Přišli jsme o Koubka a Kalinu, který si udělal opět sval. Příští zápas bude oříšek dát mužstvo dohromady,“ uvedl kouč Chuchla.

„Na začátku zápasu jsme snad ještě byli v kabině, protože si jinak nedovedu vysvětlit, že inkasujeme v první minutě z naprosto přehledné situace, kterou musíme mít pod kontrolou. Naštěstí jsme se rychle oklepali a brzy vyrovnali. Navíc jsme trefili tyč a těsně před poločasem břevno. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme přidat v pohybu, vytvořit si nějaké šance a soupeře porazit. Navíc Sázavě vyloučili hráče, ale my to nedokázali vůbec využít. Místo toho, abychom zvýšili tlak, tak jsme spíše začali chodit. Navíc jsme udělali naprosto zbytečný faul za červenou kartu a při následných protestech dostali druhou. Sázava se vrhla do útoku vstřelila druhou branku, na kterou už jsme nedokázali reagovat. Musím říct, že jsem z našeho představení zklamaný,“ kritizoval svůj tým hostující trenér Michal Veliký.

Branky: 2. Kolařík, 82. Skála – 11. Solnář. ČK: 56. Koubek – 74. Vebr, 74. Peroutka. Poločas: 1:1.

Paběnice – Vykáň 6:1

„Věděli jsme, že je tohle utkání pro nás důležité a potřebovali jsme ho zvládnout. Chtěli jsme začít aktivně a to se nám povedlo, kdy jsme šli ve 2. minutě po krásné akci do vedení. Poté jsme měli pasáže, kdy nám chybělo lepší provedení situací a přesnost. Chtěli jsme útočit a to se nám zlepšením výkonu povedlo, když jsme do poločasu přidali dvě branky a poločas skončil 3:0,“ ohodnotil první poločas hrající trenér paběnického celku Jaroslav Vlach. „Druhý poločas jsme opět začali skvěle a ve 47. minutě jsme zvýšili na 4:0. Myslím, že celý druhý poločas se odehrával v naší režii, na hostech bylo znát několik absencí. Jediné, co mě mrzí, že jsme neudrželi čisté konto pro našeho brankáře Výborného, který celé jaro podával kvalitní výkony. Děkuji svým klukům za výkon a soupeři přeji hodně štěstí,“ dodal Jaroslav Vlach.

„Jsme rozsekaní, máme hodně zraněných a opět jsme nastoupili v hodně okleštěné sestavě,“ ulevil si kapitán Vykáně Martin Dlouhý. „Inkasovali jsme už ve druhé minutě, pak se hra vyrovnala, my jsme měli gólovku, kdy jsme šli sami na brankáře. Jenže do poločasu jsme dostali další dva góly. My jsme ke konci poločasu nevyužili ještě jednu šanci. O přestávce bylo po zápase, už jsme se z toho nedostali. Čtvrtý gól byl hřebíček do naší rakve. Nepropadli jsme herně, jenže nám to tam nepadá a nemůžeme to zlomit,“ dodal Dlouhý.

Branky: 2. Kracík, 22. a 75. Váňa, 26. Mužátko, 48. Špičák, 83. Novák – 86. Moc. Poločas: 3:0.

Kunice – Červené Janovice 9:0

Branky: 5., 23. a 30. Bezstarosti, 12. a 41. Skála, 20. a 73. Kubice, 53. J. Vodička, 83. D. Vodička. Poločas: 6:0.

Uhlířské Janovice – Křivsoudov 7:2

„Zápas se nám povedl. Mohli jsme dát více gólů, jen škoda, že jsme neproměnili takových šancí,“ litoval i přes vysoké vítězství trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Křivsoudov hraje pěkný fotbal, snažil se hrát po zemi, mají ve středu hřiště dobré hráče jako jsou Macháček a Filip. Filip dokonce předvedl skvělý výkon, fakt je to dobrý hráč než na B třídu. I když soupeř dostal sedm gólů, předvedl sympatický výkon a přeji mu hodně štěstí. Hráli určitě lépe než celý Kácov. Kluky za výkon musím pochválit, povedlo se to,“ řekl po zápase Dotlačil.

Branky: 21. a 64. Vyhnánek, 37., 63., 71. a 77. J. Kopp, 80. Zadražil – 31. Vopěnka, 81. Procházka. Poločas: 2:1.