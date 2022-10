„Co k tomu říct… Zase nás srážela produktivita, do desáté minuty jsme měli čtyři tutové šance, které jsme nedali. Nakonec jsme se ujali vedení, po kterém jsme začali hroznou pasáž utkání, ve kterém přišlo vyrovnání a pár minut na to jsme pykali dvakrát. Po odkopnutém míči šli domácí do brejku a bohužel to pro nás skončilo penaltou a vyloučením brankáře Záruby. Ve druhém poločase jsme šlapali, co to šlo, vyrovnali jsme, šli jsme i do vedení a byli jsme lepším týmem. Ale v 93. minutě jsme bohužel inkasovali. Neodkopneme míč někam do pryč, přijde následný roh a gól. Tohle se nám stávat nemůže,“ hodnotil utkání hostující trenér Martin Dotlačil.

Branky: 42. Bíba, 45. Harenčák (z PK), 90+3. Žáček – 10. Beneš, 66. Jelínek, 85. Randlíszek. ČK: 45. Záruba (UJ). Poločas: 2:1.

Kácov – Sedlec-Prčice 1:1

„Nemůžu klukům nic vytknout. Od začátku až do konce plnili všechny moje úkoly. Přestože jsme byli domácí tým a chtěli bychom vyhrát, věděli jsme, že hosté měli do teď jen jednu ztrátu a to v nás budilo respekt,“ načal hodnocení zápasu domácí kormidelník Michal Veliký. „Za celý první poločas jsme Sedlec nepustili do žádné kombinace, natož šance. Bohužel jsme jim ve 43. minutě špatnou rozehrou nabídli gólovku, kterou chladnokrevně proměnili. Do druhé půle jsme kromě vynuceného střídání nic nezměnili a brzy dosáhli vyrovnání, které nás podpořilo v nasazení a bojovnosti. Chyběl nám pomyslný kousek při zakončení Michala Zemana k obratu. Nakonec jsme v závěru čelili dvěma nebezpečným protiútokům, při kterých jsme měli štěstí a proto bod osobně beru. Zároveň smekám před výkonem všech našich borců, kteří zápas odmakali. Také děkujeme našim fanouškům, kteří nás hnali za vítězstvím, a přestože jsme nevyhráli, uznali naše nasazení závěrečným potleskem,“ těšilo kácovského kouče.

Branky: 52. Vedral – 44. Davídek. Poločas: 0:1.

Foto: Hlízovské fotbalisty potopily u lídra dvě chyby v rozehrávce

Říčany – Sázava 6:0

„Jsme na tom teď blbě. Vůbec se nám nedaří. Hráči, na kterých stojí hra, jsou z formy nebo zranění. V tomto utkání jsme se jen trápili. Nemáme se z čeho odrazit. Trvá to již delší dobu. Potřebujeme se chytit dobrým výkonem. Jinak není tentokrát co hodnotit. Je to velké trápení,“ přiznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 3. vlastní Ksandr, 31. a 79. Sus (2. z PK), 7. Klíma, 47. Haiš, 89. Paulus. ČK: 74. Dušek (Sázava). Poločas: 3:0.

Sadská – Vrdy 2:8

„Co k tou říct? Dostali jsme osm kousků. Musím pogratulovat Vrdům, které předvedly super výkon,“ chválil protivníka hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „S takovým soupeřem jsme dlouho nehráli a byla radost se na ně dívat. My jsme podali naopak katastrofální výkon a za tři minuty jsme dostali tři stejné góly. Za deset minut bylo rozhodnuto a bylo po zápase. My si musíme sednout, takhle to nejde,“ zlobil se Svoboda.

„Opět jsme výborně vstoupili do zápasu. Ve druhé minutě jsme stoprocentní tutovku neproměnili, ale v páté už jsme se po pěkně kombinaci středem hřiště radovali. Ve 12. minutě jsme dohráli do gólu akci z pravého křídla a když jsme v 15. minutě vyťukali akci zleva na 3:0, bylo po zápase. Mírně nás zbrzdila dvě nucená střídání, ale poté, co jsme se hřišti znovu poskládali, tak jsme závěrečnou čtvrthodinu zahráli výborně a přidali další tři branky. Druhá půle už se pouze dohrávala a na velmi kluzkém povrchu jsme si to zkušeně pohlídali. A hlavně dohráli bez dalších zranění,“ radoval se trenér hostujícího mužstva Roman Masopust.

Branky: 20. Plot, 90. Vlasák – 41., 45. a 81. Švěřepa, 15. a 69. Víšek, 5. Vávra, 12. Vavřina, 40. Burjetka. ČK: 80. Jech (Sadská). Poločas: 1:6.

Zeleneč - Bílé Podolí 2:1

„Naše hra neměla žádné parametry. Propadli jsme v kombinaci i pohybu. Domácí nás drtili, my jsme odvrátili asi patnáct rohů. Musím přiznat, že náš výkon byl tragický a takhle se o záchranu nehraje. Někteří hráči mají sklopené hlavy a to je na mě silná káva. Štoček trefil břevno, ale to bylo jediné, na co jsme se zmohli,“ byl rozladěný trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Branka: 58. Larva. Poločas: 0:0.