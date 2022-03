„Remízový zápas. Bylo to vyrovnané na šance, domácí možná o malinko víc drželi balon. Rozhodla jedna situace. Jejich nejlepší střelec to provedl dobře, my tohle neumíme. Prostě pořád nejsme produktivní,“ litoval po utkání hrající trenér hostujícího celku David Čižinský. „Je to škoda, ale tady jsme přinejmenším bod ztratili. Podali jsme dobrý týmový výkon, ale nejsou z toho body. Škoda,“ přidal gólman Suchdola.



Branka: 51. Al Obaid. Poločas: 0:0.

Bílé Podolí – Semice 2:1

„Musím říct, že to bylo utkání dvou rozdílných poločasů,“ hlesl po zápase trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „V prvním poločase jsme stoprocentně plnili to, co jsme si řekli před zápasem. Brzy jsme proměnili pokutový kop a následně jsme navýšili vedení, když Švadlenka obral stopera o míš, šel sám na gólmana a proměnil. Měli jsme tam i další závary, hosté několikrát hasili požár na poslední chvíli. Klidně jsme mohli přidat třetí gól. Jenže místo toho jsme dostali hloupý gól a nadále se hrál otevřený fotbal. Soupeř nás nakopávanými míči zatlačil. Kolem sedmdesáté minuty náš brankář chytil pokutový kop a tím se utkání zlomilo. Naši kluci si zase začali věřit a dotáhli jsme to do vítězného konce. Třicet minut ve druhé půli to byl trošku zmar a čekání na to, až to špatně dopadne. Ale přežili jsme to a máme krásné tři body," radoval se Šváb.

„Minimálně bod jsme získat měli. Bohužel jsme začali velmi špatně. V páté minutě penalta na 1:0 v 16. minutě chyba obránce, šli sami na bránu a dva nula. Před půlí se nám povedlo snížit hlavou Břízy po trestném kopu z půlky. Ještě jsme nevyužili velmi dobrou šanci, kdy skvěle zasáhl domácí gólman,“ hodnotil první poločas vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Druhou půli jsme úplně překopali taktiku, protože na terénu se nedal vůbec hrát kombinační fotbal. Změnili jsme i rozestaveni a začali hrát nakopávané balony na tři útočníky. To přineslo ovoce. Druhá půle se odehrávala převážně na polovině domácích a vytvářeli jsme si šance. Bohužel bez kýženého úspěchu. Dvacet minut před koncem po faulu na Břízu jsme měli i možnost zahrávat penaltu. Ale ani tu jsme neproměnili,“ truchlil Čepelka.

Branky: 6. Štoček, 17. Švadlenka – 39. Bříza. Poločas: 2:1.